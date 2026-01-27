У вівторок, 27 січня 2026 року, на Львівщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Львівобленерго».

В компанії уточнили, що обмеження вводять у межах загальних заходів балансування енергосистеми. Енергетики пояснюють, що застосування графіків пов’язане з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, через які система працює зі зниженими можливостями.

Відключення відбуватимуться за чергами, тому для кожного району та населеного пункту години можуть відрізнятися. Мешканцям радять враховувати розклад під час планування справ упродовж дня та стежити за оновленнями, якщо графік коригуватимуть.

Оновлений графік відключень світла на Львівщині 27 січня:

Черга 1.1: 05:30–09:00; 16:00–19:30

05:30–09:00; 16:00–19:30 Черга 1.2: 00:00–02:00; 19:30–23:00

00:00–02:00; 19:30–23:00 Черга 2.1: 19:30–23:00

19:30–23:00 Черга 2.2: 00:00–00:30; 19:30–23:00

00:00–00:30; 19:30–23:00 Черга 3.1: 02:00–05:30; 12:30–16:00; 23:00–24:00

02:00–05:30; 12:30–16:00; 23:00–24:00 Черга 3.2: 02:30–05:30; 09:00–12:30

02:30–05:30; 09:00–12:30 Черга 4.1: 05:30–09:00; 17:00–19:30

05:30–09:00; 17:00–19:30 Черга 4.2: 05:30–07:00; 16:00–19:30

05:30–07:00; 16:00–19:30 Черга 5.1: 12:30–16:00; 23:00–24:00

12:30–16:00; 23:00–24:00 Черга 5.2: 00:00–02:00; 17:00–19:30; 23:00–24:00

00:00–02:00; 17:00–19:30; 23:00–24:00 Черга 6.1: 09:00–12:30; 19:30–22:00

09:00–12:30; 19:30–22:00 Черга 6.2: 02:00–05:30

Щоб користуватися графіком правильно, споживачам потрібно знати свою чергу відключень. У «Львівобленерго» зазначають, що перевірити чергу можна через офіційні ресурси компанії, зокрема на сайті в розділі «Чому немає світла?». Також доступні чат-боти у Viber та Telegram для побутових споживачів, а для бізнесу — окремі боти «Львівобленерго Бізнес» у тих самих месенджерах (Viber i Telegram). Оскільки погодинні обмеження можуть впливати на роботу техніки, людям рекомендують завчасно зарядити телефони та павербанки, а підприємствам — спланувати критичні процеси. Якщо світло зникає поза вказаними проміжками, це може бути пов’язано з аварійною ситуацією або додатковими обмеженнями, про які повідомляють окремо.

