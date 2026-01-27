На Черкащині та в Черкасах протягом доби 27 січня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Застосування таких графіків пов’язане зі складною ситуацією в енергосистемі України. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Черкасиобленерго».

Причиною називають наслідки обстрілів РФ критичної інфраструктури, через що енергетики змушені вводити обмеження для балансування навантаження. Упродовж дня можливі зміни залежно від стану мереж і споживання, тому мешканцям радять регулярно перевіряти актуальні оновлення. Графіки стосуються як області, так і обласного центру.

У компанії уточнили, що погодинні відключення організовані за шістьма чергами, аби розподілити обмеження більш рівномірно. Споживачам рекомендують заздалегідь з’ясувати, до якої черги належить їхня адреса, щоб орієнтуватися в часових вікнах без світла.

Години відсутності електропостачання (27 січня):

1.1: 00:00–04:30, 06:30–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:00

00:00–04:30, 06:30–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:00 1.2: 01:00–05:00, 07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–23:00

01:00–05:00, 07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–23:00 2.1: 00:00–00:30, 02:30–06:30, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–24:00

00:00–00:30, 02:30–06:30, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–24:00 2.2: 00:00–01:30, 03:30–07:30, 09:00–14:00, 15:30–20:00, 21:30–24:00

00:00–01:30, 03:30–07:30, 09:00–14:00, 15:30–20:00, 21:30–24:00 3.1: 00:00–02:30, 04:30–08:30, 10:30–15:00, 16:30–21:00, 22:30–24:00

00:00–02:30, 04:30–08:30, 10:30–15:00, 16:30–21:00, 22:30–24:00 3.2: 00:00–01:00, 03:00–07:00, 08:30–13:30, 15:00–19:30, 21:00–24:00

00:00–01:00, 03:00–07:00, 08:30–13:30, 15:00–19:30, 21:00–24:00 4.1: 02:00–06:00, 08:00–12:30, 14:00–18:30, 20:00–24:00

02:00–06:00, 08:00–12:30, 14:00–18:30, 20:00–24:00 4.2: 00:00–03:00, 05:00–09:00, 10:30–15:30, 17:00–21:30, 23:00–24:00

00:00–03:00, 05:00–09:00, 10:30–15:30, 17:00–21:30, 23:00–24:00 5.1: 00:00–02:00, 04:00–08:30, 10:00–14:30, 16:00–20:30, 22:00–24:00

00:00–02:00, 04:00–08:30, 10:00–14:30, 16:00–20:30, 22:00–24:00 5.2: 01:30–05:30, 07:30–12:00, 13:30–18:00, 19:30–23:30

01:30–05:30, 07:30–12:00, 13:30–18:00, 19:30–23:30 6.1: 00:30–04:00, 06:00–10:30, 12:30–17:00, 18:30–22:30

00:30–04:00, 06:00–10:30, 12:30–17:00, 18:30–22:30 6.2: 00:00–03:30, 05:30–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00, 23:30–24:00

У «Черкасиобленерго» зазначили, що графіки погодинних відключень опубліковані на їхньому сайті та доступні для перегляду всім споживачам. Там же можна знайти перелік черг і перевірити, до якої саме належить конкретна адреса, щоб правильно застосувати розклад.

Жителям області варто завчасно зарядити павербанки, подбати про запас води та альтернативне освітлення, якщо відключення припадає на вечірні години. У разі змін у роботі енергосистеми повідомлення зазвичай публікують оперативно, тому регулярна перевірка графіків допоможе уникнути плутанини.

