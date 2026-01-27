Український серіал «Тиха Нава» став однією з найбільш обговорюваних телевізійних прем’єр початку 2026 року. Проєкт викликав значний резонанс через похмурий настрій і моторошну схожість із реальними кримінальними подіями, що відбувалися в Україні.

Прем’єра серіалу відбулася 15 січня 2026 року, після чого він швидко набрав популярності в мережі. Глядачів зацікавила не лише художня складова, а й питання, наскільки точно сюжет відтворює справжні події. Саме реальна історія серійного вбивці з Київської області стала основою сценарію. Про це розповідає Преса України з посиланням на 24 канал.

Які реальні події показані в серіалі

Сюжет серіалу «Тиха Нава» базується на реальних злочинах, які тривалий час залишалися без належної уваги правоохоронних органів. Події розгортаються в Київській області та відтворюють атмосферу середини 2000-х років. У різних населених пунктах знаходили тіла жінок за схожих обставин, але ці смерті часто визнавали нещасними випадками. Через відсутність системного розслідування злочинець роками уникав покарання. Саме байдужість і помилки слідства стали важливою складовою серіалу.

Хто був прототипом головного антагоніста

Прототипом серійного вбивці в серіалі став Юрій Кузьменко, відомий під кількома прізвиськами. У різних регіонах його називали Боярським маніяком, Васильківським маніяком, Шатуном або Елвісом-душителем. У період із 2006 по 2009 рік він ґвалтував і вбивав жінок, діючи переважно на Київщині. Слідству вдалося довести щонайменше 13 епізодів убивств. Водночас сам злочинець стверджував, що кількість жертв була значно більшою.

Хто такий Юрій Кузьменко

Біографія Юрія Кузьменка не викликала серйозних підозр у його оточення. Він виріс у проблемній сім’ї, де батько зловживав алкоголем і проявляв агресію, однак у школі був активним і фізично сильним. У юності займався спортом, служив у десантно-штурмових військах ЗСУ та мав стабільну роботу. Кузьменко був одружений, мав двох дітей, а згодом створив нову сім’ю й виховував пасинка. Для сусідів він виглядав спокійним і непримітним сім’янином.

Перші арешти та помилки правоохоронців

Ще у 2002 році Кузьменка вперше затримали за розбійний напад у районі Ботанічного саду в Києві. Тоді суд призначив йому лише рік позбавлення волі, після чого він повернувся до звичайного життя. Надалі злочини продовжувалися, але між окремими епізодами довго не проводили паралелей. Показовим став випадок загибелі 68-річної жінки, смерть якої офіційно визнали природною. Такі рішення фактично дозволили серії вбивств тривати роками.

Масштаб справи та судове рішення

Лише у 2009 році повторний арешт Кузьменка дозволив слідству відкрити повну картину злочинів. У лісових масивах Київської області виявляли десятки тіл, які раніше не фігурували в кримінальних справах. За даними слідства, частину смертей навмисно не пов’язували між собою. У 2011 році суд визнав Юрія Кузьменка винним і засудив його до довічного позбавлення волі. Нині він перебуває в Роменській колонії №56, а його справа стала однією з найгучніших в історії незалежної України.

Де дивитися серіал «Тиха Нава» онлайн

Серіал «Тиха Нава» доступний для легального онлайн-перегляду на платформі Київстар ТБ. Глядачі можуть дивитися всі серії як у записі після ефіру, так і в зручний для себе час у форматі відео за запитом. Сервіс підтримує перегляд на смартфонах, планшетах, комп’ютерах і Smart TV. Для доступу необхідна реєстрація та активна підписка відповідно до обраного тарифу. Це дозволяє дивитися серіал у високій якості без використання сторонніх ресурсів.

Чому історія «Тихої Нави» не втрачає актуальності

Історія, покладена в основу серіалу, досі викликає сильні емоції у суспільстві. Вона порушує питання відповідальності правоохоронної системи та наслідків байдужості до окремих людських трагедій. Серіал нагадує, як довго небезпечний злочинець може залишатися непоміченим. Саме поєднання реальних фактів і художнього осмислення робить «Тиху Наву» особливо важкою для сприйняття. Водночас це одна з тих історій, які змушують замислитися над реальністю, що іноді страшніша за будь-який вигаданий сюжет.

