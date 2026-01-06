На телеканалі 1+1 скоро покажуть новий український серіал «Скарби», який безперечно приверне увагу глядачів завдяки інтригуючому сюжету і сильному акторському складу. Серіал обіцяє стати однією з головних телепрем’єр цього року і зацікавить як любителів кримінальних детективів, так і тих, хто шукає нові українські серіали з високою якістю виробництва, пише Преса України.

Про що сюжет серіалу «Скарби»?

Серіал розповідає про дівчину Віру, яка повертається до рідного міста, сподіваючись почати нове життя. Після складного минулого вона прагне відновити родинний будинок, який після смерті її батьків незаконно забрали родичі. Тим часом у місто приїздить Богдан, капітан поліції, який, видаючи себе за бізнесмена, проводить своє розслідування, намагаючись знайти вбивцю свого батька.

Їхня випадкова зустріч стає початком історії, де переплітаються старі таємниці, емоції та прагнення помсти. Окрім того, на їхньому шляху опиняється загадковий скарб часів Другої світової війни, який здатен назавжди змінити їхні життя.

Актори

У головних ролях зірка серіалу «Реванш» Євген Лісничий та Анастасія Іванюк, знайома глядачам за фільмом «Потяг 31 грудня». Також у серіалі з’являться Даша Трегубова та Олексій Нагрудний, які також грали у «Реванші», Сергій Мітрюшин (зірка «Парочки слідчих») та Ірина Кудашова, відома глядачам за роллю у серіалі «Школа».

Цей потужний акторський склад додає серіалу динаміки і глибини, що дозволяє відчувати сильну емоційну прив’язаність до героїв.

Творці серіалу

Серіал був створений компанією Art Forms Production. Головний продюсер і автор сценарію — Тетяна Гнєдаш, режисер постановник — Володимир Янощук, а оператором-постановником виступила Яна Гриценко.

Коли і де дивитись першу серію

Хоча точна дата запуску першої серії ще не розкрита, відомо, що показ серіалу планується на 2026 рік. За попередньою інформацією, прем’єра серіалу може відбутися на початку року — орієнтовно в січні або лютому.

Серіал буде транслюватися на телеканалі 1+1 Україна. Офіційні дати прем’єри та графік показу будуть оголошені додатково через сайт каналу та його офіційні соціальні мережі, тому глядачам варто стежити за оновленнями, щоб не пропустити початок цієї нової детективної історії.

