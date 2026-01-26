

27–28 січня очікується підвищення геомагнітної активності, і саме ці дні часто викликають найбільше запитань у метеочутливих людей. Попри те, що прогнозована буря не належить до екстремальних, коливання можуть впливати на самопочуття через втому, головний біль, дратівливість або проблеми зі сном. У такі періоди важливо орієнтуватися не на чутки, а на конкретні показники прогнозу та розуміти, коли ризик вищий. Преса України пояснює, який рівень бурі прогнозують, які симптоми трапляються найчастіше, і що варто робити, аби пройти ці дні без зайвого стресу.

Прогноз на 27–28 січня: що очікується

27 січня прогноз виглядає відносно спокійним: у 3-годинних інтервалах очікується Kp переважно близько 2–3, із підвищенням до приблизно 3.3 наприкінці доби.

28 січня прогнозоване збурення сильніше: максимальні значення Kp можуть підходити до ~4.7 у ранкові години за Києвом, а протягом доби можливі періоди на рівні Kp близько 4. За шкалою NOAA геомагнітний шторм починається орієнтовно з Kp=5 (рівень G1), тож 28 січня радше день “на межі” з імовірністю короткого виходу в G1. Такий сценарій зазвичай пов’язують із посиленням сонячного вітру від корональної діри, а не обов’язково з прямим ударом CME.

Рівень бурі та ймовірність шторму

За 3-денним прогнозом NOAA індекс Ap на 27 січня очікується на низькому рівні (близько 8), тоді як на 28 січня прогноз зростає (близько 24). Імовірність “minor storm” (G1) у прогнозі на 28 січня підвищена, тоді як на 27 січня вона помітно нижча. Важливо розуміти, що прогноз Kp/Ap оновлюється щодня, а фактична сила збурення залежить від параметрів міжпланетного магнітного поля, зокрема компоненти Bz. Тому найкраща тактика — орієнтуватися на “вікно ризику” (ранок і перша половина дня 28-го) та стежити за оновленнями, якщо ви чутливі до змін погоди й тиску.

Дата (Київ) Очікуваний максимум Kp Імовірність G1 за добу Ймовірні піки (орієнтовно, Київ) Коментар 27 січня ~3.3 нижча вечір, ближче до 20:00–02:00 переважно “quiet–unsettled” 28 січня ~4.7 підвищена ранок 05:00–08:00, також вечір “unsettled–active”, можливі короткі G1-інтервали

Які симптоми найчастіше пов’язують із магнітними бурями

Найчастіше люди описують головний біль, втому, сонливість або навпаки проблеми зі сном, а також дратівливість і складність із концентрацією. Частина метеочутливих повідомляє про коливання артеріального тиску, “важку голову”, відчуття тривоги або прискорене серцебиття. Наукові дані про прямий вплив геомагнітних збурень на самопочуття людей неоднозначні, але індивідуальна чутливість справді існує.

Найбільш уважними варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями та тим, хто має діагностовані проблеми зі сном або тривожні стани. Якщо симптоми різкі, нетипові або посилюються, краще діяти як у звичайній медичній ситуації — не списувати все на “бурю”.

Що можна і чого не варто робити 27–28 січня

У такі дні головна мета — зменшити додаткові тригери, які самі по собі погіршують самопочуття. Переїдання, алкоголь, дефіцит сну та перевтома часто дають сильніший ефект, ніж будь-які коливання Kp. Корисно планувати навантаження так, щоб мати “запас” часу на відпочинок, особливо 28 січня зранку.

Якщо ви приймаєте препарати від тиску чи аритмій, не змінюйте схему самостійно й тримайте під рукою тонометр. Також варто обережніше ставитися до інтенсивних тренувань і сауни, якщо ви знаєте свою реакцію на перепади тиску.

Нижче — короткий чеклист, який підходить більшості метеочутливих. Він не замінює порад лікаря, але допомагає знизити ризик погіршення самопочуття.

Лягайте спати раніше та уникайте “пересиджувань” у гаджетах ввечері.

Пийте достатньо води, не пропускайте нормальні прийоми їжі.

Обмежте алкоголь і надлишок кофеїну, особливо у другій половині дня.

Перенесіть пікові фізичні навантаження на інший день або зробіть їх помірними.

Контролюйте тиск, якщо маєте схильність до коливань або призначення лікаря.

Плануйте складні задачі на час, коли вам зазвичай легше працюється.

Робіть короткі прогулянки й провітрюйте приміщення кілька разів на день.

Кому варто бути особливо уважними

Найчастіше на “дні збурень” скаржаться люди з хронічною гіпертонією, аритміями та мігренню, а також ті, хто має нестабільний режим сну. У групі підвищеної уваги також опиняються люди в періоді відновлення після хвороб, коли нервова система та судини реагують різкіше.

Вагітним і літнім людям зазвичай рекомендують уникати перевантаження, стежити за питним режимом і мати план дій на випадок погіршення самопочуття. Якщо у вас уже були панічні атаки або виражена тривога, корисно заздалегідь прибрати зайві стимули — новини “на нервах”, нічну роботу та конфліктні розмови.

А якщо з’являються симптоми на кшталт болю в грудях, сильної задишки, оніміння кінцівок чи різкого стрибка тиску, це привід діяти за медичними протоколами, а не чекати “поки буря мине”.

Як відстежувати зміни прогнозу протягом доби

Прогноз геомагнітної активності є динамічним, і ключові уточнення можуть з’являтися ближче до події, коли стають зрозумілішими параметри сонячного вітру. З практичної точки зору зручно орієнтуватися на максимальні 3-годинні значення Kp та на попередження рівня G (G1–G5), якщо їх оголошують.

Для 27–28 січня базовий сценарій — без “високих” рівнів, але з підвищеним ризиком активних періодів 28-го, особливо вранці за Києвом. Якщо ви плануєте подорож, нічні зміни або серйозні фізичні навантаження, закладіть можливість корекції планів саме на 28 січня.

Найкраще працює простий підхід: сон, вода, помірність у навантаженнях і контроль того, що ви можете контролювати.

