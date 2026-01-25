День ангела Тетяни — це свято, яке відзначається 25 січня за старим стилем (12 січня за новим стилем). Це важлива дата для всіх, хто носить ім’я Тетяна. В Україні це день особливих привітань, теплих слів і уваги до тих, хто святкує своє ім’я. У цей день ми вшановуємо Тетян, які є втіленням доброти, ніжності та стійкості. Преса України зібрала найкращі привітання для дівчат та жінок, які носять це імʼя.

Що означає ім’я Тетяна?

Ім’я Тетяна має давньогрецьке походження, і воно часто асоціюється з тими, хто є мудрим і уважним до інших. Існує кілька варіантів тлумачення цього імені, і одне з них — це «організаторка», «та, що підтримує порядок». Також деякі джерела стверджують, що Тетяна — це «жінка, що має високий розум і здатність до управління».

Який характер у Тетян?

Носії цього імені, як правило, мають сильний характер. Вони відрізняються рішучістю, вмінням організовувати людей та обставини, а також хорошим чуттям щодо того, що важливо в даний момент. Вони вміють досягати поставлених цілей і не бояться труднощів на шляху до них.

Тетяни часто є добрими слухачами, і саме тому вони часто стають хорошими друзями і підтримкою для інших. При цьому ці жінки часто мають велику внутрішню силу, яка допомагає їм долати життєві негаразди.

Привітання з Днем ангела Тетяни

Дорога Тетяно! Вітаємо тебе з твоїм святом, бажаємо здоров’я, удачі та безмежного щастя. Нехай життя буде наповнене теплом і радістю!

Тетяно, вітаємо тебе з чудовим святом! Нехай твоє серце завжди буде наповнене світлом, а в душі панує мир та спокій.

Тетяно, ти — символ жіночої сили та краси. Бажаємо, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч і захищав тебе від усього поганого.

Дорога Тетяно, твоє ім’я асоціюється з величезною силою духу. Бажаємо тобі неймовірного щастя, удачі і здійснення всіх мрій!

Тетяно, ти як світло для всіх, хто тебе оточує. Нехай цей день принесе тобі багато щастя та радісних моментів!

Вітаємо з Днем ангела, Тетяно! Бажаємо, щоб життя було сповнене теплом і любов’ю, а твій ангел завжди оберігав від труднощів.

Тетяно, ти заслуговуєш лише найкращого! Нехай цей день принесе тобі море позитивних емоцій і теплих слів.

Вітаємо тебе, Тетяно! Нехай в житті завжди буде місце для чудес, а ангел-охоронець надає сили у важкі хвилини.

Тетяно, бажаємо тобі нескінченної удачі, здоров’я, тепла і щастя. Нехай твоє ім’я приносить тільки радість і щирі посмішки.

Вітаю з Днем ангела, Тетяно! Бажаю тобі сильного духу, великих досягнень і великих мрій, які неодмінно збудуться!

Тетяно, нехай цей день принесе тобі радість, а весь рік буде наповнений лише щасливими моментами та удачею.

Бажаю тобі, Тетяно, здійснення найзаповітніших бажань! Нехай ангел охороняє тебе від негараздів і дарує благополуччя.

Вітаємо тебе з іменинами, Тетяно! Нехай твоя душа буде завжди спокійною, а серце — повним світла та любові.

Тетяно, бажаємо тобі здоров’я, удачі та натхнення! Нехай цей день стане початком нових великих досягнень у твоєму житті!

Тетяно, ти справжня леді, і твій ангел-охоронець завжди поруч. Бажаємо удачі, радісних моментів і безмежної любові!

Вітаємо з чудовим святом, Тетяно! Нехай у твому житті завжди буде місце для любові, радості та гармонії.

Тетяно, ти — джерело тепла та доброти для всіх. Бажаємо тобі великого щастя і спокою в душі!

Бажаємо тобі, Тетяно, яскравих моментів, гарних людей поруч і здоров’я, яке не підведе у важливі моменти!

Вітаємо з твоїм святом, Тетяно! Нехай цей день принесе тобі море радості, удачі і любові!

Тетяно, твоє ім’я символізує не тільки силу, а й ніжність. Бажаємо тобі завжди залишатися такою ж чудовою і красивою.

Теплі вірші з Днем ангела Тетяни

Сьогодні твої іменини, Тетянко!

Бажаю в душі лиш веселих пісень,

Щоб ти посміхалася кожного ранку,

Щоб був повен радощів кожен твій день!

Нехай береже тебе янголятко

Від різних невдач та лихої біди!

Бажаю здоров’я, кохання, достатку,

І щоб усі мрії здійснялись завжди!

***

З днем Тетяни шлю вітання!

Хай здійсняться всі бажання.

Хай казковим буде вечір,

Хай буде повним щастя глечик.



Бажаю днів не марнувати,

Спішити жити і кохати.

За мрією сміливо йти

І легко досягти мети.

***

З днем ангела, Танюша, Таня!

Ти — неймовірна, як завжди.

І мої щирі привітання

У день святковий цей прийми.



Щоб тіло ніжилось від ласки,

А вуха — від приємних слів.

Щоб друзі не вдягали маски,

І щоб не було ворогів.

***

З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я сьогодні,

Усіх благ вам побажати

І здоров’ячка безодню.



Успіхів, достатку, ласки,

Миру, радості, добра,

Світлих днів, немов у казці,

Вірних друзів і тепла!

***

З днем Тетяни, моя люба,

Від душі тебе вітаю!

Миру, злагоди і щастя,

Таня, я тобі бажаю.



Хай свята веде тихенько

До великої удачі,

Допоможе хай завжди

Вирішить усі задачі.

***

Тетяно, нині свято в тебе,

З Днем Ангела вітаю!

І це вітання у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай Ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

***

В Тетянин день тобі бажаю,

Добра, безмірної краси,

І від душі сьогодні я вітаю,

Зроблю, що скажеш, тільки попроси.

Нехай же ласка, і любов, й натхнення,

Упевнено в долю ввійдуть,

Тобі бажаю щирого везіння,

Хай сумніви геть всі підуть!

***

З днем Тетяни ми тебе вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

З кожним днем тільки гарнішала.

***

Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила пташко,

щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,

Щоб підносив до небес, коли щастя повно,

Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,

Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,

Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.



Короткі СМС-привітання

Тетяно, вітаю з Днем ангела! Бажаю радості, тепла і удачі!

Зі святом, Тетяно! Нехай цей день буде сповнений чудес!

Вітаю з твоїм святом! Бажаю гармонії та тепла в серці!

Тетяно, з Днем ангела! Бажаю здоров’я та удачі!

Вітаємо, Тетяно! Нехай цей день принесе радість та благополуччя!

Тетяно, з іменинами! Нехай твоє життя буде сповнене щастя!

Вітаю з святом, Тетяно! Нехай ангел завжди охороняє тебе!

Тетяно, з Днем ангела! Бажаю тобі мирного та щасливого життя!

Вітаю, Тетяно! Нехай цей день принесе багато радісних моментів!

Тетяно, бажаю тобі удачі та здоров’я! Зі святом!

Вітаю, Тетяно! Бажаю багато щастя і тепла!

Тетяно, з іменинами! Бажаю тобі радості і удачі в житті!

Вітаю з святом! Нехай ангел охороняє тебе від негараздів!

Тетяно, бажаю здоров’я і безмежної радості! Зі святом!

Вітаю, Тетяно! Бажаю тепла, любові та удачі в житті!

Тетяно, з Днем ангела! Бажаю тобі світла і тепла в душі!

Вітаю з іменинами! Нехай цей день принесе тобі багато радості!

Тетяно, з чудовим святом! Нехай твоє життя буде сповнене щастям!

Вітаємо з святом, Тетяно! Бажаємо тобі удачі в кожному дні!

Тетяно, з іменинами! Нехай цей день принесе радість і усмішки!

Картинки та відео-листівки

