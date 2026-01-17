Оксана і Ксенія — це два схожих, але все ж різних імені, що мають спільне коріння, і одна з їхніх особливостей — це церковні іменини, які відзначаються в один день. Однією з таких дат є 18 січня. Цього дня церква вшановує мученицю Ксенію Кілікійську, яка була спалена під час гонінь на християн.

Якщо серед ваших знайомих є жінки з іменами Оксана або Ксенія, не забудьте привітати їх із цим святом, надіславши побажання або вітальну листівку. Вони точно будуть раді прочитати теплі слова. А Преса України підкаже, які побажання можна передати в День ангела Оксани та Ксенії у 2025 році.

Значення імені Оксана та Ксенія

Оксана має грецьке походження та перекладається як “мандрівниця”, “чужинка”. Інше трактування імені — “гостинна”. Скіфи та сармати також вважали, що Оксана означає “світла”.

Ксенія, хоча й схоже на Оксану, є самостійним ім’ям, яке менш поширене в Україні. Воно також походить від давньогрецького слова, і його значення — “гостинна”, “мандрівниця”, “чужоземка”.

Коли святкують День ангела Оксани та Ксенії

За церковним календарем, Дні ангела для Оксани та Ксенії відзначаються шість разів на рік:

31 січня за старим стилем (18 січня за новим);

6 лютого (24 січня);

20 березня (7 березня);

6 червня (24 травня);

26 серпня (13 серпня);

15 вересня (2 вересня).

Це дозволяє святкувати іменини двічі на рік, що додає особливого значення цим іменам для їх власників.

Привітання з Днем ангела Оксани та Ксенії

Дорога Оксано! Вітаю тебе з чудовим святом, твоїм Днем ангела! Бажаю тобі здоров’я, щастя, тепла та гармонії в душі. Нехай у твоєму житті буде багато радості, теплих моментів та яскравих емоцій. Бажаю, щоб кожен день дарував тобі нові можливості для розвитку і великих досягнень. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і допомагає у всіх справах. Зі святом!

* * * * *

Ксенія, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радісних моментів, а твоє серце буде переповнене щастям. Бажаю, щоб ти завжди залишалася такою ж гостинною, розумною та мудрою. Хай ангел-охоронець дарує тобі силу та натхнення на кожному кроці твого життєвого шляху. Любові, удачі та тепла в кожному дні!

* * * * *

Моя дорога Оксано, вітаю тебе з чудовим святом! Бажаю тобі, щоб твоїм життям завжди супроводжував лише світло і радість, а негаразди обходили тебе стороною. Нехай твоє серце буде спокійним, а душа гармонійною. Ти – особлива людина, і твоє ім’я приносить в цей світ лише добро та щастя. З найкращими побажаннями в твій день!

* * * * *

Ксенія, від усього серця вітаю тебе з твоїм святом! Бажаю тобі здоров’я на довгі роки, щирих друзів та взаємної любові, яка завжди буде давати тобі натхнення і підтримку. Нехай твої мрії збуваються, а життя приносить лише радісні моменти. Будь завжди такою ж сильною, сміливою і надихаючою!

* * * * *

Оксано, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твоя душа завжди була сповнена радості, а серце переповнювалося любов’ю до світу і до близьких. Нехай цей день принесе тобі безліч приємних сюрпризів, а всі твої прагнення здійсняться з легкістю та гармонією. Бажаю тобі тепла, затишку та яскравих моментів, що запам’ятаються назавжди!

* * * * *

Ксенія, вітаю тебе з чудовим святом! Бажаю, щоб ангел завжди охороняв тебе, а в серці твоєму панували лише любов і світло. Хай життя дарує тобі тільки найкраще, а ти, у свою чергу, даруй всім навколо свою теплоту та доброту. Нехай цей день принесе тобі радість, а кожен наступний — нові можливості для щастя і розвитку!

* * * * *

Оксано, вітаю тебе з чудовим святом і твоїм Днем ангела! Нехай твій життєвий шлях буде озарений світлом надії і теплом любові. Бажаю тобі безмежної радості, благополуччя та гармонії в родині. Хай кожен день буде наповнений приємними моментами, а серце твоє завжди палає від щастя і натхнення.

* * * * *

Ксенія, з Днем ангела тебе! Бажаю здоров’я, удачі та благополуччя. Нехай цей день принесе тобі багато позитивних емоцій і приємних сюрпризів. Вір у свої сили і досягай своїх цілей! Бажаю тобі гармонії у всіх аспектах життя і, звісно, міцного здоров’я, яке буде на допомогу в усіх починаннях!

* * * * *

Оксано, з Днем ангела! Нехай твоя душа буде спокійною і впевненою, а життя повним яскравих подій та незабутніх моментів. Бажаю, щоб серце твоє розцвітало від щастя, а ангел охоронець був завжди поруч, даруючи свою підтримку в найважливіші моменти. Нехай буде все, що ти хочеш, і навіть більше!

* * * * *

Ксенія, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, удачі та благополуччя. Нехай кожен день дарує тобі нові можливості для самореалізації і безліч приємних моментів. Ти — неймовірна людина, і цей день належить лише тобі. Нехай твій шлях буде легким, а мрії здійснюються!

* * * * *

Оксано, з чудовим святом тебе! Нехай цей день принесе тобі море радості, тепла та затишку. Бажаю, щоб твоє життя було сповнене гармонії, а серце — любов’ю та щастям. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагаючи долати всі труднощі. Бажаю досягати великих вершин у всьому, чого ти прагнеш, і завжди залишатися такою ж чудовою, як ти є!

* * * * *

Ксенія, вітаю тебе з чудовим святом! Бажаю, щоб твоє серце завжди було переповнене любов’ю та щастям, а душа знаходила спокій навіть у найскладніші моменти. Нехай цей день принесе тільки позитивні емоції, а в кожному новому дні буде багато радості, тепла і гармонії. Бажаю здоров’я на довгі роки і удачі в усіх починаннях!

* * * * *

Оксано, з Днем ангела! Нехай цей день подарує тобі безліч посмішок, теплих слів і гарних моментів. Бажаю, щоб твоє серце ніколи не сумувало, а життя було сповнене яскравих подій і щасливих хвилин. Нехай кожен твій день буде наповнений радістю, а твоя доброта і щирість завжди повертаються до тебе у вигляді удачі і підтримки!

* * * * *

Ксенія, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб цей день став початком нових досягнень і приємних змін у твоєму житті. Нехай ангел завжди буде твоїм надійним супутником і допомагає приймати правильні рішення. Бажаю гармонії в душі, здоров’я і любові. Нехай цей рік принесе багато радісних моментів, і ти відчуєш, як твої мрії збуваються!

* * * * *

Оксано, вітаю з твоїм святом! Бажаю тобі нескінченної радості, тепла і гармонії в кожному дні. Нехай цей день принесе тільки щастя і позитив, а твої мрії стануть реальністю. Ти — справжній скарб для цього світу, і я хочу побажати, щоб твоя доброта, щирість та любов повернулися до тебе сторицею!

* * * * *

Ксенія, з чудовим святом тебе! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди охороняв тебе від негараздів, а ти, у свою чергу, дарувала світу свою енергію і радість. Нехай цей день принесе тобі теплоту і затишок, а серце твоє завжди буде сповнене щастям і спокоєм. Бажаю благополуччя, здоров’я та удачі на кожному кроці твого життєвого шляху!

* * * * *

Оксано, з Днем ангела! Бажаю тобі тепла, здоров’я і багато щасливих моментів. Нехай у твоєму житті буде лише те, що приносить радість, а всі труднощі залишаються позаду. Хай серце твоє буде наповнене світлом і теплом, а кожен твій день дарує нові можливості для щастя і радості. Нехай твоє життя буде яскравим і незабутнім!

* * * * *

Ксенія, з Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше яскравих моментів, незабутніх емоцій і позитивних змін. Нехай кожен день дарує нові можливості, а твої мрії здійснюються швидше, ніж ти очікуєш. Хай в твоєму серці панує мир і гармонія, а ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі свою підтримку.

* * * * *

Оксано, вітаю з чудовим святом! Бажаю тобі багато радості, ніжності та любові. Нехай цей день буде сповнений приємними сюрпризами та емоціями, а серце твоє наповнюється тільки найкращими почуттями. Бажаю здоров’я, щастя, удачі і гармонії в житті, щоб ти завжди йшла по своєму шляху з посмішкою на обличчі і радістю в серці!

* * * * *

Ксенія, з Днем ангела! Бажаю, щоб цей день був особливим, сповненим радості, тепла та любові. Нехай кожен твій день буде легким, а серце твоє спокійним і впевненим. Бажаю досягати всіх своїх цілей і мрій, не забуваючи про важливість кожного моменту. Хай ангел буде твоїм надійним помічником і провідником у всіх справах!

Короткі СМС-привітання

З Днем ангела, Оксано! Бажаю здоров’я, радості та гармонії в житті!

Ксенія, вітаю з твоїм святом! Щастя і удачі тобі!

Оксано, з Днем ангела! Нехай цей день принесе радість та удачу!

Ксенія, з Днем ангела! Бажаю тобі лише найкращого!

Оксано, нехай цей день буде сповнений щастя і тепла!

Ксенія, вітаю! Бажаю багато радості, удачі та кохання!

Оксано, з Днем ангела! Бажаю здоров’я та удачі!

Ксенія, вітаю! Нехай цей день принесе радість та гармонію!

Оксано, з святом! Бажаю тобі благополуччя та гармонії!

Ксенія, з Днем ангела! Бажаю тобі щастя та здійснення всіх бажань!

Оксано, з Днем ангела! Нехай життя дарує тобі лише найкраще!

Ксенія, з Днем ангела! Бажаю бути завжди здоровою та щасливою!

Оксано, вітаю тебе з святом! Бажаю тобі радості і удачі!

Ксенія, з Днем ангела! Нехай ангел завжди охороняє тебе!

Оксано, вітаю! Бажаю здоров’я і благополуччя!

Ксенія, з святом! Нехай твоє серце буде завжди спокійним!

Оксано, з Днем ангела! Бажаю світла і тепла в душі!

Ксенія, вітаю тебе! Бажаю щастя, здоров’я і радості!

Оксано, з Днем ангела! Бажаю удачі і благополуччя!

Ксенія, з святом! Нехай цей день принесе лише радість!

Листівки для Оксани та Ксенії

