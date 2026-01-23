Сергій Стерненко — український громадський діяч, волонтер, блогер та активіст, який останні роки мав значний вплив у суспільно-політичному житті країни. Він народився 20 березня 1995 року в селі Садове Одеської області, навчався юриспруденції і активно займався громадською діяльністю ще з часів Революції Гідності, долучившись до антикорупційних та правозахисних ініціатив.

Згодом його діяльність набула широкого розголосу через участь у громадських кампаніях, судових процесах і медійну присутність. Останні роки Стерненко зосередився передусім на волонтерській роботі, пов’язаній з підтримкою Збройних сил України. Саме системна допомога армії стала ключовим етапом у трансформації його ролі з активіста у фахівця з оборонних питань, повідомляє Преса України.

Громадська та волонтерська діяльність під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сергій Стерненко став одним із найактивніших волонтерів у сфері забезпечення війська дронами. Через власні публічні платформи він організовував масштабні збори коштів, закуповував безпілотники та передавав їх конкретним бойовим підрозділам. Його діяльність відзначалася прозорістю, регулярною звітністю та прямою комунікацією з військовими. За цей час було поставлено тисячі дронів різних типів — від розвідувальних до ударних. Саме практичний досвід роботи з підрозділами на фронті зробив його цінним експертом у цій сфері.

Яку посаду Стерненко отримав у Міноборони

У 2026 році Сергій Стерненко був призначений радником у Міністерство оборони України. Його посада безпосередньо пов’язана з напрямом безпілотних літальних апаратів та їхнім застосуванням у бойових умовах. Це не політична і не адміністративна роль у класичному розумінні, а радше експертна функція. Призначення стало логічним продовженням співпраці між волонтерським середовищем і державними структурами. В оборонному відомстві наголошують, що такий формат дозволяє інтегрувати польовий досвід у державні рішення.

Основні завдання на новій посаді

На новій посаді Сергій Стерненко відповідатиме за підвищення ефективності використання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у військових операціях на фронті. Це включає систематизацію постачання дронів, розробку єдиних стандартів для підтримки підрозділів, забезпечення необхідними засобами та координацію навчальних і аналітичних процесів для підвищення бойових можливостей. Робота Стерненка також спрямована на оптимізацію взаємодії між волонтерськими ініціативами та військовими структурами в частині використання безпілотних технологій.

Серед основних завдань, які поставив перед ним Міністерство оборони, — поліпшення забезпечення дронових підрозділів, систематизація постачання ефективних засобів, а також аналіз бойових операцій для підвищення їх ефективності. За словами міністра Федорова, Стерненко має допомогти в уніфікації підходів до застосування безпілотних літальних апаратів та масштабуванні успішних практик, що сприятимуть зміцненню оборонних можливостей України на фронті.

Чому це призначення має значення

Залучення волонтерів до роботи в Міністерстві оборони свідчить про зміну підходів у державному управлінні під час війни. Стерненко, який раніше активно займався забезпеченням українських підрозділів дронами через свій благодійний фонд, може застосувати свою експертизу для більш ефективної координації дронових операцій у зоні бойових дій.

