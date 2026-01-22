22 січня 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про підозру Сергію Дейнеці та кільком чинним і колишнім посадовцям ДПСУ.

За даними розслідування, йдеться про систематичне отримання хабарів за сприяння безперешкодному перетину державного кордону для контрабанди тютюнових виробів із України в країни Європейського Союзу.

Слідство встановило, що в 2023 році група осіб, до якої увійшли прикордонники та, імовірно, їхні спільники, організували незаконне перевезення цигарок через державний кордон. За даними правоохоронців, транспортні засоби використовували номери, що імітували дипломатичні знаки, а пасажирами таких авто були власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у ЄС. Завдяки цьому схема уникала огляду з боку прикордонних і митних служб країн‑членів ЄС.

Дії підозрюваних, включно з Дейнецею, кваліфіковані за низкою статей Кримінального кодексу України, серед яких корупційні правопорушення, пов’язані з отриманням неправомірної вигоди та сприянням у незаконному переміщенні товарів через кордон.

Деталі схеми і розслідування

За попередніми даними розслідування, прикордонники, включно з фігурантами справи, могли отримати близько 204 000 євро неправомірної вигоди за проходження 68 авто, що перевозили контрабандні цигарки, приблизно по 3000 євро за кожне транспортний засіб.

Однією з ключових частин схеми стало те, що посадовці ДПСУ забезпечували безперешкодний проїзд через державний кордон, зокрема на Закарпатті. У рамках кримінального провадження також були проведені обшуки, зокрема за участі НАБУ, в ексочільника ДПСУ та інших підозрюваних.

Станом на нинішній час розслідування триває, тривають процесуальні дії щодо обрання запобіжних заходів та встановлення повного кола учасників схеми.

Що відомо про обвинувачення

Наразі Сергію Дейнеку офіційно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією та сприянням систематичному хабарництву під час служби в ДПСУ. Згідно з повідомленнями НАБУ та САП, фігуранти справи підозрюються за низкою статей Кримінального кодексу України, включно з отриманням неправомірної вигоди.

Процесуальні дії у цій справі продовжуються, і наразі триває встановлення додаткових доказів та обставин, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Хто такий Сергій Дейнеко

Сергій Васильович Дейнеко — український військовий діяч, генерал‑лейтенант та колишній очільник Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Він народився 5 квітня 1975 року, здобув військову освіту в Національній академії Державної прикордонної служби України та інших військових закладах, а з червня 2019 року по 4 січня 2026 року обіймав посаду голови ДПСУ, контролюючи охорону державного кордону, оперативну діяльність та взаємодію прикордонних підрозділів.

Протягом своєї кар’єри Дейнеко проходив службу у різних структурних підрозділах прикордонної служби. До головування ДПСУ він керував Луганським прикордонним загоном у 2011–2014 роках, а потім працював в оперативних департаментах відомства. Його діяльність припала на період російсько‑української війни, у тому числі під час повномасштабного вторгнення Росії, і за свою службу він отримував державні нагороди, включно з орденом Богдана Хмельницького та медалями.

4 січня 2026 року Президент України звільнив Дейнека з посади голови ДПСУ. Незабаром після цього він отримав призначення радником міністра внутрішніх справ, але в січні 2026 року почалися кримінальні дії у його справі.

