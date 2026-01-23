Close Menu
EVA запускає WOW-вихідні з 23 по 25 січня: що купити зі знижкою до -50%

Мережа магазинів EVA проводить WOW-вихідні з 23 по 25 числа зі знижками до 50% на косметику, парфумерію, товари для дому та спеціальними акціями 1+1=3 і 2=4 у роздрібних магазинах і онлайн.
Дяченко Олена  Цікаве Коментарів немає2 хвилин читання
Мережа магазинів EVA оголосила про масштабні WOW-вихідні зі значними знижками та спеціальними пропозиціями, які діятимуть обмежений час. Акція проходитиме з 23 по 25 числа в роздрібних магазинах, а також частково онлайн, що робить її особливо привабливою для покупців, які планують вигідні покупки наперед, повідомляє Преса України.

У рамках акції компанія пропонує суттєві знижки на популярні бренди косметики, парфумерії та товарів для щоденного використання. Зокрема, покупці можуть скористатися пропозицією

«-50% вся парфумерія Corania Solinotes, Jfenzi, Lazell, Paris Riviera»

Також половину вартості можна зекономити на декоративній косметиці LAMEL Make Up та засобах для догляду за обличчям і тілом брендів Lirene та Under Twenty.

Окремі вигідні умови передбачені й для сімей із дітьми:

«-40% всі підгузки-трусики Run&Fun Joy»

Не оминули увагою й товари повсякденного попиту. Вибірковий асортимент туалетного паперу Zewa також доступний зі знижкою 40%, що робить акцію актуальною не лише для б’юті-покупок, а й для домашніх запасів.

Окрім класичних знижок, EVA підготувала формат «мега-пропозицій», де діє принцип 1+1=3. Це означає, що покупець отримує три одиниці товару за ціною двох. Така механіка поширюється на колготки, панчохи та шкарпетки Viv’en petty, професійні засоби для миття волосся, одноразові станки для гоління, а також аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі.

Для гелевих капсул для прання діє окрема умова:

«-50% на другу одиницю»

Серед WOW-пропозицій виділяється формат 2=4, який діє на декоративну косметику LCF та PATRICIA LEDO, а також на всю біжутерію.

Для дитячих товарів передбачено спеціальну акцію:

«1=2 всі дитячі вологі серветки Joy»

Окремі бонуси доступні для онлайн-покупців. Лише на EVA.UA можна отримати додаткову знижку на професійний догляд за волоссям.

«Додатково -5% на ТОПовий професійний догляд за волоссям за промокодом HAIR1925»

Акція має обмежений термін дії, тож покупцям радять не відкладати покупки та заздалегідь ознайомитися з асортиментом у магазинах і на сайті мережі.

Варто нагадати, що в АТБ триває акція «Економія», яка пропонує великі знижки на продукти та побутову хімію до 27 січня.

