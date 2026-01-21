У мережі АТБ‑Маркет з 21 по 27 січня 2026 року проходить акція «Економія», яка передбачає значні знижки на різноманітні товари — від продуктів харчування до побутової хімії. Ці знижки діють в усіх магазинах АТБ, тому варто звернути увагу на актуальний перелік товарів та знижок, який можна знайти на офіційному сайті мережі, пише Преса України.

Товари зі знижками в акції

У рамках цієї акції знижки діють на широкий асортимент товарів. Пропонуємо ознайомитися з прикладами товарів і актуальними цінами, що можна придбати під час акції:

Шоколад молочний TM «Roshen» (275–295 г) : Знижена ціна — 117.8 грн, звичайна ціна — 232.9 грн, знижка — −50 %

: Знижена ціна — 117.8 грн, звичайна ціна — 232.9 грн, знижка — −50 % Ковбаса варена «До пюрешки», 500 г : Знижена ціна — 79.9 грн, звичайна ціна — 133.9 грн, знижка — −41 %

: Знижена ціна — 79.9 грн, звичайна ціна — 133.9 грн, знижка — −41 % Чипси картопляні TM «Chipster’s», 110 г : Знижена ціна — 29.9 грн, звичайна ціна — 55.3 грн, знижка — −46 %

: Знижена ціна — 29.9 грн, звичайна ціна — 55.3 грн, знижка — −46 % Масло солодковершкове «Екстра», 180 г : Знижена ціна — 85.9 грн, звичайна ціна — 122.8 грн, знижка — −31 %

: Знижена ціна — 85.9 грн, звичайна ціна — 122.8 грн, знижка — −31 % Рис «Басматі»/«Жасмін», 1 кг : Знижена ціна — 69.9 грн, звичайна ціна — 99.9 грн, знижка — −31 %

: Знижена ціна — 69.9 грн, звичайна ціна — 99.9 грн, знижка — −31 % Морозиво «Limo», 500 г : Знижена ціна — 99.9 грн, звичайна ціна — 181.9 грн, знижка — −46 %

: Знижена ціна — 99.9 грн, звичайна ціна — 181.9 грн, знижка — −46 % Пельмені «По‑домашньому», 800 г : Знижена ціна — 146.9 грн, звичайна ціна — 267.9 грн, знижка — −46 %

: Знижена ціна — 146.9 грн, звичайна ціна — 267.9 грн, знижка — −46 % Креветки варено-морожені, 900 г : Знижена ціна — 189.9 грн, звичайна ціна — 254.9 грн, знижка — −26 %

: Знижена ціна — 189.9 грн, звичайна ціна — 254.9 грн, знижка — −26 % Дезодорант «Old Spice» : Знижена ціна — 135 грн, звичайна ціна — 190.9 грн, знижка — −29 %

: Знижена ціна — 135 грн, звичайна ціна — 190.9 грн, знижка — −29 % Засіб «Domestos»: Знижена ціна — 71.5 грн, звичайна ціна — 115.9 грн, знижка — −38 %

Шукайте повний і актуальний перелік товарів безпосередньо в магазині або у офіційному акційному каталозі АТБ‑Маркет.

Як скористатися акцією

Щоб скористатися акцією «Економія», просто завітайте до будь-якого магазину АТБ або перевірте актуальні пропозиції на сайті мережі. Знижки діють лише з 21 по 27 січня 2026 року. Проте зверніть увагу, що наявність товарів і ціни можуть відрізнятися в залежності від регіону і конкретного магазину.

Також варто пам’ятати, що акційні товари можуть бути обмежені в кількості, тому не відкладайте покупки на останній момент.

Акція «Економія» в АТБ — це чудова можливість для економії на повсякденних покупках. Знижки на популярні продукти, такі як шоколад, ковбасні вироби, напої, а також побутова хімія, дозволяють значно зекономити на покупках. Не пропустіть шанс скористатися акцією до 27 січня!

Раніше ми розповідали, що THRASH!ТРАШ! запускає «Вітамінні тижні» з 19 січня по 8 лютого, в рамках якої можна купити популярні зимові продукти зі знижкою.