Український серіал Тиха Нава стрімко набирає популярності серед глядачів. Офіційна прем’єра проєкту відбулася 15 січня 2026 року, після чого стрічка почала активно обговорюватися в соцмережах та медіа. Інтерес до серіалу зростає завдяки незвичному для українського телебачення жанру та напруженому сюжету.

Якщо ви ще не встигли подивитися серіал, варто звернути увагу на офіційні платформи для перегляду. Преса України з посиланням на 24 Канал розповідає, де можна переглянути стрічку безкоштовно та на законних підставах. Важливо уникати піратських сайтів і сумнівних сервісів, адже вони порушують авторські права та шкодять розвитку українського кінематографа. Легальний перегляд також гарантує якісне зображення та стабільну трансляцію. Крім того, підтримка офіційних майданчиків сприяє появі нових українських серіалів.

Де дивитися серіал «Тиха Нава» безкоштовно

Офіційно переглянути серіал можна на платформі Київстар ТБ. Для доступу до контенту необхідно авторизуватися за власним номером мобільного телефону. Також глядачі можуть скористатися промокодами, які надаються в межах партнерських програм «Київстар» із компаніями «Укрзалізниця» та «Нова Пошта». Такі коди зазвичай доступні в офіційних застосунках цих сервісів або в додатку «Мій Київстар» за умови активного акаунта. Це дозволяє подивитися серіал без додаткових витрат і абсолютно легально.

Варто зазначити, що «Тиха Нава» є другим Original-серіалом Київстар ТБ після проєкту «Вітя». Ця робота стала першим українським серіалом у жанрі детективного трилера, створеним у стилі true crime. Саме поєднання напруженої атмосфери та реалістичної подачі подій вирізняє серіал серед інших українських проєктів. Такий формат уже давно популярний у світі, але для українського ринку він став справжнім відкриттям. Це й пояснює зростаючий інтерес аудиторії до «Тихої Нави».

