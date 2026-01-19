Форум у Давосі 2026 року стартував 19 січня і триватиме до 23 січня в Давос-Клостерсі (Швейцарія). Цьогорічний девіз — “A Spirit of Dialogue” (“Дух діалогу”), і організатори прямо підкреслюють потребу повертати довіру в часи фрагментації та швидких технологічних зрушень. Порядок денний формується на тлі загострення геополітики, торгівельних суперечок і прискорення інновацій, зокрема в ШІ.

Давос давно став місцем, де політичні рішення, бізнес-очікування та технологічні тренди складаються в один «сигнал» для глобальних ринків. У 2026-му на форум очікують близько 3 000 учасників із понад 130 країн, з рекордною присутністю політиків і керівників компаній. Про це розповідає Преса України з посиланням на enguide.pl.

Як працює форум у Давосі 2026

У 2026 році ВЕФ заявляє про понад 200 сесій, частина з яких транслюється публічно, але ключові домовленості традиційно народжуються на закритих зустрічах. Організатори наголошують: головна цінність — “нейтральна платформа” для розмови між урядами, бізнесом і громадянським суспільством.

Водночас навколо Давоса щороку точаться дискусії про «елітність» події та реальний вплив обговорень на нерівність і безпеку. Саме тому в офіційних матеріалах 2026-го багато уваги приділяється довірі, соціальній стійкості та відповідальності технологій.

П’ять головних пріоритетів Давоса-2026

Орієнтири програми зведені до п’яти взаємопов’язаних пріоритетів, які задають рамку для більшості панелей і переговорів. Йдеться про співпрацю у «спірному світі», відповідальне масштабування інновацій, пошук нових джерел зростання, інвестиції в людей та добробут у межах планетарних обмежень. Фактично це спроба одним набором тем охопити і безпекові кризи, і технологічну революцію, і соціальну напругу на ринках праці.

Така структура потрібна, щоб не перетворити форум на хаотичний «ярмарок ідей», а звести дискусію до зрозумілої логіки. У 2026 році центральним нервом стане ШІ: від продуктивності бізнесу до ризиків для зайнятості та довіри.

Теми, що найчастіше звучатимуть у кулуарах і на сцені

Геополітика, торгівля і тарифні ризики — один із найгарячіших блоків, бо від нього залежать інфляція, ланцюги постачання та інвестиційні плани. Паралельно бізнес тиснутиме на тему продуктивності: як «вичавити» з технологічного стрибка зростання ВВП і не зламати ринок праці. Окремий пласт — нерівність і падіння довіри до інституцій, які знову повертають Давос до соціальних питань, навіть якщо тональність стає більш прагматичною.

Також звучатимуть енергетична безпека та інфраструктура — з поглядом на Європу, Близький Схід і глобальні маршрути ресурсів. Важливий нюанс 2026-го: багато дискусій будуть «про правила гри» — хто і як регулює ШІ, дані та технологічні платформи.

Україна в Давосі: чи говоритимуть і в якому форматі

Україна буде представлена не лише загальною присутністю в геополітичних дискусіях, а й окремими українськими майданчиками на полях форуму. У програмі української присутності фігурують події на кшталт Davos Ukrainian Breakfast (22 січня 2026) та проєкт “Ukraine: Future’s Frontline” (20–22 січня 2026), які націлені на безпеку, інновації та відбудову.

Окремо повертається Ukraine House Davos, який позиціонується як платформа діалогу міжнародної спільноти щодо війни Росії проти України та підтримки країни. Для України це шанс говорити не лише про фронт, а й про технології, реконструкцію, інвестиції та роль у майбутній архітектурі європейської безпеки. Важливо й те, що в офіційних переліках високих гостей серед лідерів зазначений Президент України Володимир Зеленський, що підвищує увагу до українського треку.

Хто присутній у Давосі 2026 і чому це має значення

Організатори заявляють рекордну політичну участь: близько 400 топпосадовців, майже 65 глав держав і урядів, а також близько 850 CEO та голів компаній. Серед названих учасників — Дональд Трамп, Еммануель Макрон, Урсула фон дер Ляєн, Марк Карні, а також керівники міжнародних інституцій і помітні технологічні лідери.

Сам склад гостей багато в чому визначає, про що говоритимуть найголосніше: якщо сильна «технологічна» присутність — більше ШІ та інвестицій, якщо домінує політика — більше безпеки, санкцій і торгівлі.

У 2026-му баланс виглядає змішаним, але з дуже високою ставкою на інновації та економічну конкуренцію. Для бізнесу це означає прогнозування регуляторних змін, а для країн — змагання за інвестиції та нові ланцюги постачання.

Варто зауважити, що понад 200 сесій транслюватимуться наживо, тож за перебігом форуму зможе стежити широка аудиторія. Події Давоса-2026 також висвітлюватимуться в соцмережах під хештегом #WEF26.

Раніше ми розповідали, що Фон дер Ляєн окреслила три напрями підтримки України з боку ЄС