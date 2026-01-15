Акція «цінотижики» в супермаркетах Сільпо стартувала 15 січня і триватиме до 21 січня 2026 року. У цей період відвідувачі мережі можуть придбати товари за зниженими цінами у широкому асортименті — від продуктів харчування до побутових дрібниць. «Цінотижики» — це регулярна акційна кампанія, спрямована на те, щоб допомогти покупцям економити на повсякденних та не тільки товарах першої необхідності. Акція діє одночасно у фізичних супермаркетах та в онлайн‑магазині на сайті silpo.ua, тож обрати товари та замовити їх з доставкою можна просто з дому, пише Преса України.

Кожний акційний товар має спеціальну ціну тижня, яку легко побачити як на ціннику в магазині, так і в онлайн‑переліку. Знижки можуть сягати значних відсотків, що робить «цінотижики» вигідними для планових закупівель. Часто під акцію потрапляють як продукти харчування, так і напої, засоби гігієни, господарські товари чи навіть побутові аксесуари.

Найактуальніші товари та ціни в акції «Цінотижики»

Зверніть увагу: ціни актуальні на момент дії акції, проте можуть відрізнятися залежно від конкретного супермаркету.

Пельмені «Рудь Супер», 800 г — акційна ціна 99 грн, звичайна ціна 199 грн

Чипси кукурудзяні Doritos, 90 г — акційна ціна 38,99 грн, звичайна ціна 59,49 грн

Сир Deli Q DAILY Гауда, 300 г — акційна ціна 139 грн, звичайна ціна 254 грн

Папір туалетний Nua, 12 шт — акційна ціна 159 грн, звичайна ціна 379 грн

Віскі Jack Daniel’s, 0,7 л — акційна ціна 599 грн, звичайна ціна 899 грн

Салат Чука, 500 г — акційна ціна 69,99 грн, звичайна ціна 139 грн

Заварник Eat&Drink, 1000 мл — акційна ціна 199 грн, звичайна ціна 499 грн

Молоко «Галичина», 900 г — акційна ціна 34,99 грн, звичайна ціна 59,99 грн

Ковбаса «Глобино» Мортаделька, 400 г — акційна ціна 79,99 грн, звичайна ціна 159 грн

Шоколад Milka, 100 г — акційна ціна 56,99 грн, звичайна ціна 99 грн

Кава мелена Lavazza, 250 г — акційна ціна 249 грн, звичайна ціна 409 грн

Кефір Селянський, 850 г — акційна ціна 42,99 грн, звичайна ціна 68,99 грн

Вино Levity Vinho Verde, 0,75 л — акційна ціна 139 грн, звичайна ціна 234 грн

Майонез «Щедро», 500 г — акційна ціна 64,99 грн, звичайна ціна 119 грн

Кукурудза консервована, 400 г — акційна ціна 44,99 грн, звичайна ціна 65,99 грн

Цей перелік — лише частина акційних пропозицій, які доступні у супермаркетах та онлайн. Повний список товарів із знижками можна переглянути на офіційному сайті Сільпо або в мобільному застосунку.

Які категорії товарів охоплює акція

Акція «Цінотижики» охоплює широкий спектр товарів у різних категоріях. У межах тижня знижок покупці найчастіше знаходять продукти харчування, напої та закуски, а також товари для дому й побуту. До акційних категорій традиційно входять:

молочні продукти та сирні вироби;

ковбаси і м’ясні вироби;

бакалія та консерви;

напої, включно з безалкогольними та алкогольними;

товари господарського призначення та засоби гігієни.

Такий асортимент дозволяє покупцям скоротити витрати на різні напрямки сімейних закупівель, не обмежуючись лише базовими продуктами.

Як скористатися найвигідніше

Щоб максимально вигідно використати акцію «цінотижики», експерти радять заздалегідь скласти список потрібних товарів та перевірити їхню наявність у конкретному супермаркеті. Планування покупки на початок акційного періоду допомагає уникнути відсутності популярних позицій. Якщо вам зручніше — переглядайте акційні товари онлайн і оформляйте доставку додому або самовивіз.

Акція діє на всій території України в торговельних точках Сільпо, де є відповідні товари. Знижки доступні як у звичайних супермаркетах, так і при оформленні замовлення через сайт чи застосунок.

Поради для покупців під час акції

Під час акційних тижнів важливо звертати увагу на терміни дії пропозицій, оскільки деякі товари можуть бути обмежені за кількістю або можуть швидко розкупитися. Планування покупок і порівняння цін перед оформленням замовлення допоможе зекономити більше та уникнути неприємних сюрпризів. Також варто враховувати, що асортимент і наявність товарів у різних містах можуть відрізнятися.

Раніше ми розповідали, як заощадити в АТБ в акції «Зимові знижки» з 14 по 20 січня.