Українське кіно отримало одну з найочікуваніших прем'єр початку 2026 року — фільм «Вічник», створений за однойменним романом Мирослава Дочинця. Стрічка вже привернула увагу критиків і глядачів після показів на міжнародних фестивалях, а тепер готується до широкого релізу в кінотеатрах України.

За сюжетом, «Вічник» розповідає про життя карпатського мольфара Андрія Ворона, який прожив понад сто років і пройшов через драматичні події XX століття, включно з війнами, змінами імперій і випробуваннями власної віри. Фільм звертається до глибоких філософських питань про сенс життя, істину людського буття, силу духу й незламність людської душі.

Головну роль у стрічці виконав актор Павло Текучєв, який зіграв молодого Ворона у ключові періоди його життя. У складній драматичній подорожі героя також з’являються інші важливі персонажі, зокрема кохана Терка, яку зіграла Анастасія Іванюк. Завдяки злагодженій грі акторів та режисерському баченню фільм передає емоційну глибину життєвих випробувань героя.

Стрічка є екранізацією одного з найвідоміших романів сучасної української літератури, який був перекладений на кілька мов світу. Робота над фільмом тривала понад десять років, а зйомки проходили у різних регіонах України, включно з Карпатами, Буковиною та Київщиною, щоб максимально передати природну красу та історичну атмосферу подій, описаних у книжці.

Прем’єра фільму «Вічник» відбулася ще восени 2025 року на Одеському міжнародному кінофестивалі, де стрічку представили українські глядачі та критики. Після цього фільм показували і на закордонних майданчиках, зокрема у Варшаві.

Офіційна дата виходу в український прокат — 22 січня 2026 року, у День Соборності України. Саме цього дня стрічка з’явиться у широкому показі в кінотеатрах по всій країні, і її зможуть побачити глядачі з різних регіонів.

Фільм уже називають однією з найпотужніших прем’єр українського кінематографа на початку року, і він обіцяє стати важливим явищем не лише для поціновувачів національного кіно, а й для міжнародної аудиторії.

