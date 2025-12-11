Стримінгова платформа Netflix продовжує розширювати свою бібліотеку українськими фільмами та серіалами. Цього разу на платформі відбулася прем’єра фільму Антона Птушкіна.

Мова йде про стрічку “Антарктида”, яка вже здобула популярність серед глядачів в українських кінотеатрах. Про це повідомляє Преса України з посиланням на 24 Канал.

Який фільм Птушкіна вийшов на Netflix?

10 грудня 2025 року на стрімінговій платформі Netflix відбулася прем’єра фільму “Антарктида” Антона Птушкіна. Ця новина приємно здивувала фанатів, адже багато хто не встиг подивитися стрічку в кінотеатрах і тепер має змогу переглянути її онлайн.

Що відомо про фільм “Антарктида”?

Прем’єра фільму в українських кінотеатрах відбулася 4 вересня 2025 року. Стрічка здобула великий успіх — за перші два тижні її переглянули 200 тисяч глядачів.

“Антарктида” розповідає історію українських дослідників на антарктичній станції “Академік Вернадський”. Фільм показує, як науковці, попри жертви власного комфорту, працюють у суворих умовах, намагаючись зробити свій внесок у збереження майбутнього планети.

Де дивитись онлайн?

Фільм “Антарктида” доступний для перегляду на платформі Netflix. Для цього потрібно підписатися на сервіс, після чого ви зможете дивитися стрічку в будь-який час у зручному для вас форматі на будь-якому пристрої, підключеному до інтернету.

Крім того, фільм вже зʼявився на офіційному YouTube-каналі Антона Птушкіна, тому його можна переглянути безкоштовно і в будь-який зручний час.

Раніше ми розповідали, де дивитися документальний фільм про легенду українського ММА «Той, хто зруйнував машину».