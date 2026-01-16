Магнітні бурі — явище, яке часто залишається непоміченим для більшості людей, але насправді вони мають значний вплив на наше самопочуття. 17 січня 2026 року на Землі очікується чергова магнітна буря, і важливо знати, як це може вплинути на організм, повідомляє Преса України.

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі — це порушення в геомагнітному полі Землі, яке викликане потужними сонячними виверженнями. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Враховуючи, що наша планета постійно перебуває під впливом сонячних вітрів, такі бурі не є чимось надзвичайним. Однак у певні моменти їхня інтенсивність може значно збільшуватися.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я?

Крім того, що магнітні бурі можуть викликати порушення в роботі технічних систем, вони також впливають на людину. Фахівці зазначають, що для людей, схильних до серцево-судинних захворювань, ці бурі можуть бути особливо небезпечними.

«Магнітні бурі можуть провокувати головні болі, запаморочення, підвищений тиск та навіть загострення хронічних захворювань», — пояснює медик Олександр Ковальчук.

Як підготуватися до магнітної бурі?

Для того, щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур на здоров’я, фахівці рекомендують:

Слідкувати за станом здоров’я і своєчасно звертатися до лікаря при погіршенні самопочуття.

Утримуватися від фізичних навантажень і зайвих стресів.

Носити комфортний одяг і взуття, особливо якщо є проблеми з серцево-судинною системою.

Уживати більше води та вітамінів.

Загалом важливо стежити за прогнозами магнітних бур і за можливості знижувати вплив на організм.

Прогноз магнітних бур на 17 січня

Магнітні бурі очікуються на Землі 17 січня 2026 року, з піком активності на наступний день. Ці бурі будуть середньої сили і можуть вплинути на людей, чутливих до змін геомагнітного поля.

Вплив магнітних бур на техніку та комунікації

Магнітні бурі не лише впливають на здоров’я, а й на технічні системи. Вони можуть призвести до збоїв у роботі супутників, GPS, а також впливати на авіасистеми та електричні мережі. Саме тому важливо бути обізнаними і знати, як захистити свої пристрої від магнітних бур.

Як захистити техніку під час магнітної бурі?

Для того, щоб захистити вашу техніку від можливих збитків під час магнітних бур, фахівці радять:

Вимикати електронні пристрої, коли це можливо.

Використовувати захисні фільтри для електричних мереж.

Перевіряти роботу GPS-системи перед важливими подорожами або операціями.

Магнітні бурі та здоров’я: що варто пам’ятати?

Незважаючи на те, що магнітні бурі можуть мати вплив на здоров’я, важливо не панікувати і правильно реагувати на зміни в самопочутті. Ось кілька простих порад для тих, хто чутливий до магнітних бур:

У разі погіршення самопочуття зверніться до лікаря.

Більше часу проводьте на свіжому повітрі і уникайте стресових ситуацій.

Слідкуйте за оновленими прогнозами геомагнітної активності.

Таким чином, магнітні бурі — це природне явище, але їх вплив на організм можна зменшити, якщо дотримуватися простих рекомендацій.

