На платформі Київстар ТБ вийшов новий український детективний трилер «Тиха Нава» в жанрі true crime. Преса України розповідає, про що серіал «Тиха Нава» та чому все починається з підозри.

Сюжет серіалу

У описі проєкту зазначено, що історія розгортається влітку 2018 року. Молодий юрист Адам Юшкевич разом зі своєю нареченою Інною приїжджає до Тихої Нави, щоб провести відпустку. Після сварки Інна зникає за загадкових обставин, і вже незабаром події переходять у кримінальне розслідування, сповнене напруги та драматичних поворотів.

У центрі сюжету не лише з’ясування того, що сталося з дівчиною, а й те, як миттєво підозра може «прилипнути» до конкретної людини. Адам опиняється серед тих, кого оточення сприймає як головного підозрюваного, і йому доводиться самотужки шукати відповіді, оскільки офіційне слідство, за задумом творців, не забезпечує реальної підтримки.

Головні ролі у серіалі виконали Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт, Михайло Жонін, Сергій Кисель, Лариса Руснак, Андрій Самінін, Олександра Сорока, Вероніка Мішаєва та Андрій Мостренко.

Де дивитися онлайн

Перша серія серіалу «Тиха Нава» вже доступна для перегляду онлайн на платформі Київстар ТБ. Абоненти сервісу зможуть обрати зручний час перегляду на своїх пристроях — від смартфонів і планшетів до телевізорів зі Smart‑функціями. Завдяки цьому глядачі зможуть не лише переглянути першу серію, але й слідкувати за всіма майбутніми епізодами в одному місці без потреби у додаткових підписках чи окремих додатках.

