Популярне танцювальне шоу «Танці з зірками» готується до повноцінного повернення на українські екрани. Інформація про відновлення проєкту вже підтверджена офіційно, тож глядачі знову зможуть побачити сезонний формат улюбленого шоу. Наразі йдеться саме про новий сезон, а не про разовий спецвипуск чи окремий концертний ефір. Повернення стало однією з найочікуваніших новин для фанів телевізійних розваг. Водночас частина деталей поки що залишається закритою, що лише підігріває інтерес до майбутньої прем’єри. Про це повідомляє Преса України з посиланням на офіційну Instagram-сторінку проєкту.

Зазначається, що телеканал «1+1 Україна» вже працює над виробництвом, а прем’єра запланована на 2026 рік. Це означає, що команда зайнята підбором формату, організацією знімального процесу та підготовкою всієї постановочної частини. Окремо наголошується, що повернення відбудеться саме у форматі сезону, якого глядачі чекали найбільше. Водночас точної дати старту поки не називають, тому фанам залишається стежити за офіційними анонсами.

Поки що організатори не розкривають головних інтриг майбутнього сезону. Невідомо, які зірки увійдуть до складу учасників, хто буде у журі та які професійні танцівники формуватимуть пари. Також немає підтвердження щодо ведучих, тематичних тижнів чи можливих змін у правилах голосування. Подібна обережність типова для великих телепроєктів, адже частина контрактів і домовленостей часто погоджується до останнього моменту. Саме тому найближчим часом варто очікувати поступових анонсів, які збиратимуть увагу навколо кожної нової деталі.

Що відомо про шоу «Танці з зірками»

«Танці з зірками» — це українська адаптація британського формату Strictly Come Dancing. Оригінальний проєкт вперше вийшов на телебаченні у 2004 році та швидко став міжнародним хітом. Українська версія з’явилася у 2006 році й одразу отримала широку популярність завдяки поєднанню зіркового складу та видовищних номерів. Учасники змагалися у різних стилях танцю, а глядачі активно підтримували улюблені пари. Саме така формула багато років утримувала шоу в топі найбільш обговорюваних телевізійних подій.

Перший сезон в Україні став особливо знаковим для історії проєкту. Його переможцями стали Володимир Зеленський та хореографиня Олена Шоптенко. Цей результат часто згадують як один із найбільш пам’ятних моментів ранніх років шоу, адже він надовго закріпив «Танці з зірками» у масовій культурі. Успіх першого сезону підтвердив, що формат добре працює для української аудиторії. Після цього інтерес до проєкту лише зростав, а участь зірок перетворилася на окремий інформаційний привід у медіа.

Останній повноцінний сезон глядачі бачили у 2021 році. Тоді перемогу здобули актор Артур Логай і танцівниця Анна Кароліна. Цей сезон запам’ятався сильними виступами та високою конкуренцією між парами, тому для багатьох фанів він став важливою точкою відліку. Після нього проєкт у класичному форматі не виходив, і саме тому повернення у 2026 році сприймається як подія. Нова прем’єра, ймовірно, знову збере довкола шоу широку увагу глядачів і соцмереж.

Окремо варто згадати благодійний спецефір «Танців з зірками», який теж мав резонанс. Переможцями цього випуску стали ветеранка Руслана Данилкіна та хореограф Павло Сімакін.

