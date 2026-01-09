Популярне українське реаліті-шоу «Зрадники» готується повернутися з другим сезоном, і організатори оголосили відкритий кастинг для всіх бажаючих взяти участь у проєкті. Шоу швидко стало одним із найобговорюваніших прем’єр осені 2025 року завдяки несподіваним поворотам, видовищним випробуванням і чесному формату, в якому учасники самі приймають рішення і впливають на хід подій, пише Преса України.

Шоу «Зрадники»

Шоу «Зрадники» — це українська адаптація міжнародного формату The Traitors (в перекладі «Зрадники»), який вже успішно пройшов у різних країнах світу. Учасники опиняються в ізольованому замку, де щодня проходять випробування на логіку, витривалість і кмітливість. Серед гравців ховаються кілька «зрадників», завдання яких — таємно усувати інших учасників, не розкриваючи своєї ролі, в той час як команда «вірних» намагається викрити їх і зберегти контроль над грою.

Шоу поєднує елементи стратегії, психології та соціальної взаємодії, що робить його привабливим як для гравців, так і для глядачів. Перший сезон складався з 10 випусків, які стали одними з найобговорюваніших на платформі SWEET.TV в Україні.

Як подати заявку на участь у другому сезоні

Організатори шоу оголосили кастинг на другий сезон, і кожен дорослий бажаючий може спробувати свої сили. Основна умова для участі — бути старше 18 років на момент подачі заявки.

Щоб стати учасником нового сезону «Зрадників», потрібно:

Заповнити анкету учасника (Google-форму) — посилання на форму зазвичай публікується на офіційній сторінці проєкту або сторінці SWEET.TV, а також у соціальних мережах шоу. Вказати свої контактні дані — ПІБ, вік, місто проживання та інші базові відомості. Розповісти про себе — причини, чому ви хочете брати участь, ваші сильні сторони, навички логіки, комунікації і готовність до психологічного напруження. Відправити анкету та чекати відповіді від організаторів кастингу.

Офіційна анкета для участі доступна онлайн, і її можна заповнити на платформі проєкту.

Хто може брати участь

Подати заявку і стати учасником може кожен бажаючий, незалежно від професії чи місця проживання, якщо учаснику більше 18 років. Організатори особливо вітають тих, хто:

любить стратегічні ігри, такі як «Мафія»;

вміє переконувати, розпізнавати брехню і приймати складні рішення;

готовий повністю зануритися в напружену атмосферу, психологічні ігри і соціальні випробування;

здатний об’єднувати людей навколо себе або йти всупереч команді заради перемоги.

Приз і правила

Переможець або переможці шоу отримають півмільйона гривень — значний приз, за який буде йти боротьба протягом усього сезону. При цьому фіналістами можуть стати як «вірні», так і «зрадники», і правила визначають долю призового фонду залежно від того, хто опиниться в фіналі.

Правила гри залишаються динамічними: учасники один одного не знають заздалегідь і повинні через обговорення, інтуїцію і стратегію виявляти тих, хто приховує свою роль, в той час як «зрадники» намагаються вижити до кінця, щоб забрати весь приз.

