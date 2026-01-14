Close Menu
Середа, 14 Січня

Як заощадити в АТБ в акції «Зимові знижки» з 14 по 20 січня

З 14 по 20 січня в супермаркетах АТБ‑Маркет триває акція «Зимові знижки».
Як заощадити в АТБ в акції «Зимові знижки» з 14 по 20 січня

З 14 по 20 січня в супермаркетах АТБ‑Маркет триває акція «Зимові знижки», під час якої покупці можуть придбати широкий перелік товарів із суттєвою економією. Це чудова можливість заощадити на покупках, зокрема на продуктах харчування, напоях, каві, ковбасних виробах, молочних продуктах та інших популярних товарах. Знижки в АТБ дозволяють купити необхідне за приємними цінами, що значно нижчі від звичайних, пише Преса України.

Акційні товари з цінами та знижками

Ось деякі з популярних товарів, що беруть участь у акції «Зимові знижки»:

  • Пельмені «Левада» фірмові з яловичиною 0,8 кг — зі знижкою до -45%, за 101,90 грн.
  • Напій безалкогольний FRATELLI Фраголіно Бьянко 330 мл — зі знижкою -43%, за 14,90 грн.
  • Кава розчинна сублімована 200 г Jacobs Monarch — знижка -43%279,90 грн.
  • Кава мелена 230 г Jacobs Monarch Espresso — зі знижкою -42% за 149,90 грн.
  • Ковбаса 400 г «М’ясна лавка/Своя лінія» вершкова варена — зі знижкою -40%78,50 грн.
  • Напій газований «Живчик» 2 л — зі знижкою -35%35,90 грн.
  • Сир м’який 175 г De Luxe Foods & Goods Selected — зі знижкою -30%59,90 грн.

Ці акційні ціни дійсні тільки з 14 до 20 січня, тож покупцям варто встигнути скористатися вигідними пропозиціями та поповнити свої запаси за приємними цінами.

Повний перелік товарів в акції «Зимові знижки» можна переглянути в каталозі на офіційному сайті магазину.

Як скористатися пропозиціями

Щоб скористатися зимовими знижками, достатньо завітати до найближчого супермаркету АТБ або оформити замовлення онлайн через мобільний додаток або сайт мережі. Акційні товари доступні в межах наявності на полицях магазину, і їх кількість може бути обмежена.

Не пропустіть шанс заощадити під час акції «Зимові знижки в АТБ» — вигідні пропозиції діють лише тиждень!

Варто нагадати, що до 16 січня в АТБ триває різдвяно-новорічна акція «Щедрик».

