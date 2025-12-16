Мережа супермаркетів АТБ традиційно підготувала для покупців масштабну різдвяно-новорічну пропозицію. Цього сезону акція отримала назву «Щедрик» і покликана створити святковий настрій у кожному домі. Вона триватиме з 12 грудня 2025 року по 16 січня 2026 року та охопить десятки популярних товарів повсякденного й святкового попиту. У цей період покупці зможуть заощадити на продуктах до новорічного столу, солодощах, напоях і товарах для дому. Акція діятиме у всіх магазинах АТБ по всій Україні, повідомляє Преса України.

Що передбачає акція «Щедрик» в АТБ

Різдвяно-новорічна акція «Щедрик» — це спеціальні знижки на товари, які найчастіше купують напередодні свят. В АТБ роблять акцент на доступності, щоб кожна родина могла зібрати щедрий стіл без зайвих витрат. Пропозиції охоплюють як продукти для приготування традиційних страв, так і готові смаколики. Окрім цього, у межах акції з’являються вигідні ціни на напої та солодкі подарунки. Таким чином, покупці можуть планувати закупи заздалегідь і не переплачувати в останні дні перед святами.

Для кого буде корисною святкова пропозиція

Акція «Щедрик» орієнтована на широку аудиторію — від сімей з дітьми до тих, хто готується зустрічати свята у великій компанії. Особливо вигідною вона стане для людей, які звикли закуповувати продукти наперед. Знижки дозволяють рівномірно розподілити витрати на підготовку до Нового року та Різдва. Також пропозиція буде корисною для тих, хто шукає подарунки у вигляді солодощів чи продуктових наборів. АТБ традиційно включає в акції товари власних торгових марок за ще доступнішими цінами.

Які товари входять до акції «Щедрик»

У межах акції в АТБ представлено широкий перелік товарів, які користуються підвищеним попитом у святковий період. Перед тим як перейти до конкретного списку, варто зазначити, що асортимент може дещо відрізнятися залежно від регіону та конкретного магазину. Проте базові позиції зазвичай доступні по всій мережі.

До переліку товарів за акцією «Щедрик» входять товари різних категорій. Серед них:

Холодний чай 1,5 л Своя Лінія (чорний, малина), ПЕТ — 38,9 грн (було 49,6 грн , -22%).

(було , -22%). Салат 350 г «Розумний вибір» «Традиційний» — 49,5 грн (було 66,7 грн , -26%).

(було , -26%). Колготи жіночі Своя Лінія Classic pantyhose 40 (чорні) — 56,7 грн (було 82,6 грн , -32%).

(було , -32%). Маргарин 250 г «Розумний вибір» 72% (фольга) — 25,8 грн (було 34,9 грн , -27%).

(було , -27%). Салат 350 г «День у День» морква по-корейськи (дой-пак) — 33,3 грн (було 47,9 грн , -31%).

(було , -31%). Печиво 280 г Своя лінія «Американо» здобне — 50,7 грн (було 64,8 грн , -22%).

(було , -22%). Прокладки 10 шт Always Ultra Secure Night (ароматиз.) — 79,9 грн (було 118,9 грн , -33%).

(було , -33%). Гель для душу 400 мл Revers Cosmetics (алое/манго/ожина) — 51,7 грн (було 67,3 грн , -24%).

(було , -24%). Вода 0,5 л Своя лінія «Поляна Купель» сильногаз., скло — 32,4 грн (було 43,4 грн , -26%).

(було , -26%). Серветки паперові 100 шт Своя Лінія (кольорові, 24×24) — 20,9 грн (було 26,8 грн , -23%).

(було , -23%). Хлібці 100 г Livity (цільнозерновий коричневий рис, морська сіль) — 29,6 грн (було 38,9 грн , -24%).

(було , -24%). Підгузки-трусики 25 шт Pampers (6) — 336 грн (було 476,4 грн , -30%).

(було , -30%). Капуста квашена 0,9 кг «Розумний вибір» — 71,9 грн (було 102,9 грн , -31%).

(було , -31%). Палички ватні 200 шт Своя лінія — 28,4 грн (було 37,9 грн , -26%).

(було , -26%). Шампунь 0,5 л Head&Shoulders 2в1 (асорт.) — 190 грн (було 283,8 грн , -34%).

(було , -34%). Кава 120 г «Чорна Карта Gold» розчинна сублімована — 153,9 грн (було 256,6 грн , -41%)

(було , -41%) Каша 525 г Своя лінія гречана зі свининою — 77,6 грн (було 103,7 грн , -26%).

(було , -26%). Каша 525 г Своя лінія горохова зі свининою — 70,4 грн (було 94,2 грн , -26%).

(було , -26%). Сухарики 165 г Maretti (брускети зі смаком краба) — 39,8 грн (було 56,9 грн , -31%).

(було , -31%). Квас 2 л Своя лінія хлібний — 40,6 грн (було 51,6 грн, -22%).

Це лише маленька частина товарів, на які діють знижки в рамках акції «Щедрик». Повний перелік товарів шукайте на сайті або в магазинах вашого міста.

Як скористатися акцією під час свят

Акція «Щедрик» триватиме понад місяць, тож покупці мають достатньо часу, щоб скористатися вигідними цінами. В АТБ радять звертати увагу на цінники з позначкою акції та регулярно перевіряти оновлення асортименту. Частина товарів може з’являтися хвилями ближче до святкових дат. Такий формат дозволяє поступово формувати святкові запаси та уникати ажіотажу. Для багатьох українських родин ця акція вже стала зручною частиною підготовки до різдвяно-новорічних свят.

Раніше ми розповідали, що UKRNAFTA дарує 1 500 000 подарунків для клієнтів з 1 грудня 2025 по 18 січня 2026 року.