Легендарний актор Роберт Дауні‑молодший, відомий світу перш за все як Тоні Старк / Залізна людина, офіційно повертається в кіновсесвіт Marvel. Однак цього разу він з’явиться на екранах у зовсім новому амплуа — в ролі головного антагоніста, який стане ключовим негідником у майбутньому блокбастері франшизи, пише Преса України.

Актор зніметься у великому блокбастері «Месники: Судний день» (Avengers: Doomsday) — п’ятій частині основної кінолінії «Месники», яка має стати частиною фази шостої Marvel Cinematic Universe. Прем’єра фільму запланована на 18 грудня 2026 року.

Кого він зіграє

Цього разу Дауні‑молодший не повертається як Залізна людина. Натомість він виконає роль одного з найвідоміших суперлиходіїв Marvel — Доктора Дума (Victor von Doom).

Marvel офіційно анонсувала цей кастинг ще на San Diego Comic‑Con у липні 2024 року, зробивши його однією з найбільш обговорюваних новин у фанатській спільноті.

Роберт Дауні-молодший

Що відомо про персонажа — Доктор Дума

Доктор Дум — один із найскладніших, найінтелектуальніших і найнебезпечніших персонажів у всесвіті Marvel, який значно виходить за межі класичного образу «лиходія».

Доктор Дум, справжнє ім’я якого Віктор фон Дум, є правителем вигаданої європейської держави Латверія. Він поєднує в собі одразу кілька архетипів: геніального вченого, могутнього мага, безжального диктатора і трагічного героя. Його інтелект вважається одним із найвищих у Marvel — Дум здатен конкурувати з такими геніями, як Тоні Старк і Рід Річардс. Саме Рід Річардс (Містер Фантастик) є його головним суперником і символом особистої ненависті, що бере початок ще з університетських років.

Особливість Доктора Дума полягає в тому, що він не вважає себе злом. Навпаки, персонаж переконаний: тільки він здатен врятувати світ від хаосу, війн і людської слабкості. Його жорстокі методи, тиранія та тотальний контроль, на його думку, є необхідною ціною за порядок і стабільність. Саме через це Дум часто виглядає не як карикатурний антагоніст, а як трагічний персонаж із власною логікою та філософією.

Зовнішній образ Доктора Дума також культовий. Він завжди з’являється в металевій масці та броні, що приховують спотворене обличчя — наслідок невдалого експерименту. Маска для нього не лише захист, а й символ: страху, влади та абсолютного контролю. У коміксах неодноразово підкреслювалося, що Дум ніколи не знімає маску на людях, адже втрата образу означала б втрату сили.

На відміну від багатьох лиходіїв Marvel, Доктор Дум володіє подвійною силою: надсучасними технологіями та справжньою магією. Він вивчав темні мистецтва, зокрема у містичних вимірах, і може на рівних протистояти таким персонажам, як Доктор Стрендж. Саме поєднання науки й магії робить його практично непередбачуваним противником, здатним загрожувати не лише Землі, а й усьому мультивсесвіту.

У коміксах Доктор Дум неодноразово ставав тимчасовим рятівником світу. В окремих сюжетних лініях він перемагав богів, керував мультивсесвітом або навіть ставав «Богом-Імператором Дума». Ці історії підкреслюють головну ідею персонажа: він небезпечний не тому, що прагне зла, а тому, що вважає себе єдиним правильним рішенням для всього людства.

Саме через глибину характеру, харизму та моральну неоднозначність Доктор Дум вважається одним із найкращих лиходіїв в історії коміксів, і його поява у кіновсесвіті Marvel у масштабному фільмі може стати ключовим поворотом для всієї франшизи.

Хто ще з’явиться у «Месники: Судний день»

Крім Дауні‑молодшого у ролі Доктора Дума, у стрічці очікується велика кількість повернень і нових появ. Попередні тизери та анонси підтверджують участь:

Кріс Еванс знову в ролі Капітана Америки (Стіва Роджерса).

знову в ролі Капітана Америки (Стіва Роджерса). Кріс Гемсворт (Тор).

(Тор). Ентоні Макі (Капітан Америка / Сем Вілсон).

(Капітан Америка / Сем Вілсон). Себастьян Стен (Зимовий солдат / Бакі Барнс).

(Зимовий солдат / Бакі Барнс). Пол Радд (Людина-мураха).

(Людина-мураха). Флоренс П’ю (Єлена Бєлова).

(Єлена Бєлова). Сіму Лю (Шан-Чі).

(Шан-Чі). Летиція Райт (Шурі / Чорна Пантера).

(Шурі / Чорна Пантера). Вінстон Д’юк (М’Баку).

(М’Баку). Фантастична Четвірка: Ванесса Кірбі (Сью Шторм) та Ебон Мосс-Бахрах (Істота).

Ванесса Кірбі (Сью Шторм) та Ебон Мосс-Бахрах (Істота). Люди Ікс: Патрік Стюарт та Іян МакКеллен.

Патрік Стюарт та Іян МакКеллен. Дедпул (Раян Рейнольдс) також очікується з помітною роллю.

(Раян Рейнольдс) також очікується з помітною роллю. Том Гіддлстон (Локі).

(Локі). Бенедикт Камбербетч (Доктор Стрендж).

(Доктор Стрендж). та інші.

Такий масштабний каст створює враження, що Marvel готує один з найбільших і наймасштабніших кросоверів у своїй історії, об’єднуючи кілька франшиз у єдину історію зі справжнім масштабом загрози.

Що це значить для Marvel

Повернення Роберта Дауні‑молодшого до Marvel у новій ролі — це символічний момент для студії. Хоча його культова роль Залізної людини завершилася ще кілька років тому, тепер актор повертається як ключовий лиходій великої мультивсесвітньої історії. Це ставить нову планку очікувань для фанатів і відкриває перед Marvel можливість переосмислити деякі сюжетні лінії в майбутніх проєктах.

Якщо все піде за планом, «Месники: Судний день» стане одним з наймасштабніших і найобговорюваніших фільмів Marvel у 2026 році та суттєво вплине на подальший розвиток кіновсесвіту.

