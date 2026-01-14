9 лютого 2026 року у Запорізькій обласній філармонії вас чекає магія музики, емоцій та справжньої романтики від одного з найталановитіших та найхаризматичніших співаків сучасної української сцени Максима Бородіна. Преса України розповідає, чому варто відвідати концерт та де придбати квитки.

Чому варто піти на концерт Максима Бородіна?

Талановитий та харизматичний співак — Максим Бородін здобув популярність завдяки своїй емоційності та унікальному голосу, який захоплює слухачів з першого аккорду.

— Максим Бородін здобув популярність завдяки своїй емоційності та унікальному голосу, який захоплює слухачів з першого аккорду. Красива романтична програма — ви почуєте не тільки найкращі пісні Максима, а й авторські кавери на популярні українські хіти. Це ідеальний вечір для двох, наповнений теплом і ніжністю.

— ви почуєте не тільки найкращі пісні Максима, а й авторські кавери на популярні українські хіти. Це ідеальний вечір для двох, наповнений теплом і ніжністю. Ідеальний концерт для двох — якщо ви хочете створити незабутню атмосферу для вас і вашої половинки, цей концерт буде найкращою ідеєю для романтичного вечора.

Сольний концерт Максима Бородіна

Максим Бородін пройшов шлях від вуличного артиста до популярного співака, чиї пісні звучать у радіо ефірах і на сценах найкращих концертних залів України. Широкій аудиторії він став відомим завдяки участі в шоу «Голос країни-12», де його голос і харизма покорили серця мільйонів. Серед його найвідоміших пісень — «Якби не ти», «Чайка», «Скажи мені», «Моя країна».

Цього вечора Максим Бородін у супроводі музикантів виконає свої найкращі композиції, створюючи атмосферу, що надовго залишиться у пам’яті. Це буде концерт, на якому ви зможете насолодитися теплими піснями та глибокими емоціями від щирого артиста.

Квитки та ціни

Квитки на концерт можна придбати онлайн. Ціни варіюються в залежності від місця в залі:

Вартість квитків: від 350 грн до 1000 грн в залежності від вибраного місця.

Як купити квитки

Не втрачайте можливість насолодитися живим виконанням Максима Бородіна. Квитки можна легко придбати через онлайн-платформу Concert.ua.

Кількість місць обмежена, тому не зволікайте і забронюйте свої квитки заздалегідь.

Не пропустіть шанс стати частиною цього незабутнього вечора! Проведіть романтичний вечір у супроводі чудової музики Максима Бородіна та створіть незабутні спогади.

Варто нагадати, що MONATIK презентує новий альбом «Вічно танцююча людина» в Одесі 12 лютого.