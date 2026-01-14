9 лютого 2026 року у Запорізькій обласній філармонії вас чекає магія музики, емоцій та справжньої романтики від одного з найталановитіших та найхаризматичніших співаків сучасної української сцени Максима Бородіна. Преса України розповідає, чому варто відвідати концерт та де придбати квитки.
Чому варто піти на концерт Максима Бородіна?
- Талановитий та харизматичний співак — Максим Бородін здобув популярність завдяки своїй емоційності та унікальному голосу, який захоплює слухачів з першого аккорду.
- Красива романтична програма — ви почуєте не тільки найкращі пісні Максима, а й авторські кавери на популярні українські хіти. Це ідеальний вечір для двох, наповнений теплом і ніжністю.
- Ідеальний концерт для двох — якщо ви хочете створити незабутню атмосферу для вас і вашої половинки, цей концерт буде найкращою ідеєю для романтичного вечора.
Сольний концерт Максима Бородіна
Максим Бородін пройшов шлях від вуличного артиста до популярного співака, чиї пісні звучать у радіо ефірах і на сценах найкращих концертних залів України. Широкій аудиторії він став відомим завдяки участі в шоу «Голос країни-12», де його голос і харизма покорили серця мільйонів. Серед його найвідоміших пісень — «Якби не ти», «Чайка», «Скажи мені», «Моя країна».
Цього вечора Максим Бородін у супроводі музикантів виконає свої найкращі композиції, створюючи атмосферу, що надовго залишиться у пам’яті. Це буде концерт, на якому ви зможете насолодитися теплими піснями та глибокими емоціями від щирого артиста.
Квитки та ціни
Квитки на концерт можна придбати онлайн. Ціни варіюються в залежності від місця в залі:
- Вартість квитків: від 350 грн до 1000 грн в залежності від вибраного місця.
Як купити квитки
Не втрачайте можливість насолодитися живим виконанням Максима Бородіна. Квитки можна легко придбати через онлайн-платформу Concert.ua.
Кількість місць обмежена, тому не зволікайте і забронюйте свої квитки заздалегідь.
Не пропустіть шанс стати частиною цього незабутнього вечора! Проведіть романтичний вечір у супроводі чудової музики Максима Бородіна та створіть незабутні спогади.
Варто нагадати, що MONATIK презентує новий альбом «Вічно танцююча людина» в Одесі 12 лютого.