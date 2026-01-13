У вівторок, 13 січня, в мережі супермаркетів VARUS діє спеціальна пропозиція «Товар дня» з обмеженою кількістю акційних позицій. У межах одноденної акції покупцям пропонують популярні продукти харчування та товари для дому зі знижками до 55%, пише Преса України.

Як зазначено в акційному каталозі, пропозиція діє лише протягом дня або до вичерпання запасів. Ціни актуальні для магазинів мережі та можуть незначно відрізнятися залежно від регіону.

Які товари можна купити зі знижкою 13 січня

До переліку «Товарів дня» у VARUS увійшли як продукти власного виробництва, так і імпортні та брендові товари:

Фарш курячий котлетний (власне виробництво VARUS) — 14,99 грн за 100 г замість 19,99 грн (знижка 25% ).

(власне виробництво VARUS) — замість 19,99 грн (знижка ). Масло солодковершкове «Екстра» 82% ТМ ЦХТ , 180 г — 49,90 грн за упаковку замість 94,90 грн (знижка 47% ).

, 180 г — замість 94,90 грн (знижка ). Мікс оливок у розсолі ТМ Italkarciofi , 314 мл (Італія) — 74,90 грн за банку замість 149,90 грн (знижка 50% ).

, 314 мл (Італія) — замість 149,90 грн (знижка ). Гель для прання LOSK Color або з ароматом малайзійської квітки, 990 мл — 169 грн за одиницю зі знижкою до 55%.

У VARUS наголошують, що кількість акційних товарів обмежена, тому покупцям радять не відкладати покупки.

Умови акції та важливі деталі

Акція «Товар дня» діє лише 13 січня та не сумується з іншими знижками чи бонусними пропозиціями. Участь у програмі лояльності не є обов’язковою, однак власники картки VARUS можуть додатково скористатися персональними пропозиціями.

Придбати акційні товари можна у магазинах мережі. Частина позицій також може бути доступною для онлайн-замовлення, залежно від міста та сервісу доставки.

Чому варто звернути увагу на «Товар дня»

Формат одноденної акції дозволяє суттєво заощадити на товарах повсякденного попиту — від м’яса та молочних продуктів до побутової хімії. Такі пропозиції особливо актуальні для сімей, які планують покупки наперед і прагнуть оптимізувати витрати.

VARUS регулярно оновлює асортимент «Товарів дня», тож покупцям радять стежити за щоденними акційними пропозиціями мережі.

