З 12 по 18 січня в мережі продуктових магазинів «Близенько» діє спеціальна акція, яка дозволяє покупцям заощадити на продуктах харчування та супутніх товарах. Підбірка включає улюблені позиції з приємними знижками, серед яких молочні продукти, м’ясо, бакалія та снеки. Щоб не пропустити вигідні пропозиції, покупцям рекомендують ознайомитись з оновленою акційною листівкою або каталогою прямо в магазині. Серед знижок — суттєве зниження цін до -30–46% на окремі категорії товарів, які становлять основу щоденного харчування, пише Преса України.

Що купити по акції

Ділимося з вами списком продуктів, що традиційно увійшли до акційного кошика цього тижня. Ціни і розміри знижок можуть відрізнятись залежно від регіону та наявності товару в конкретному магазині. Актуальні пропозиції краще уточнювати безпосередньо у супермаркетах «Близенько» або в офіційній акційній газеті мережі.

Найкращі пропозиції з 12 по 18 січня:

Молоко пастеризоване 2.5% (1 л) — ~49.99 грн (≈‑25% до звичної ціни).

— ~49.99 грн (≈‑25% до звичної ціни). Масло вершкове 82,5% (180 г) — ~129.99 грн (≈‑30%).

— ~129.99 грн (≈‑30%). Яйця курячі (10 шт) — ~84.99 грн (≈‑20%).

— ~84.99 грн (≈‑20%). Сосиски «Гострі» (1 кг) — ~199.99 грн (≈‑28%).

— ~199.99 грн (≈‑28%). Макарони твердих сортів (500 г) — ~24.99 грн (~‑33%).

— ~24.99 грн (~‑33%). Рис довгозернистий (1 кг) — ~26.99 грн (≈‑31%).

— ~26.99 грн (≈‑31%). Заморожені овочі (1 кг) — ~62.99 грн (≈‑31%).

— ~62.99 грн (≈‑31%). Шоколад молочний (90 г) — ~26.99 грн (≈‑31%).

— ~26.99 грн (≈‑31%). Чіпси солоні (150 г) — ~26.99 грн (≈‑31%).

— ~26.99 грн (≈‑31%). Безалкогольні напої (1.5 л) — ~24.99 грн (≈‑30%).

Як скористатися акційними пропозиціями

Щоб максимально вигідно придбати товари за акційними цінами, експерти радять:

Перед походом у магазин ознайомитись із акційною газетою або листівкою цього тижня.

або листівкою цього тижня. Перевіряти дати дії знижок на етикетках товарів (вони можуть частково відрізнятись залежно від позиції).

(вони можуть частково відрізнятись залежно від позиції). Скористатись програмою лояльності мережі для додаткових бонусів і кешбеків.

Вигідні покупки для економних домашніх бюджетів

Акція в «Близенько» з 12 по 18 січня — це хороша можливість оновити запаси основних продуктів за нижчими цінами, зекономити на повсякденних витратах і придбати якісні товари для всієї родини. Наші читачі можуть скористатися цим тижнем для планування меню, великих закупів або приготування святкових страв із вигідними пропозиціями від супермаркету.

