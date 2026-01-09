Ракета «Орєшнік» (рос. «Орешник») — це сучасна російська балістична ракета середньої дальності, яка стала частиною стратегічного озброєння Росії в останні роки. Її розробка є етапом модернізації і адаптації більш раннього проекту РС‑26 «Рубеж», який проходив випробування, але офіційно не був прийнятий на озброєння. Однак, після вдосконалення, «Орєшнік» почав використовуватися у реальних бойових умовах, пише Преса України.

Технічні характеристики

Ракета «Орєшнік» має наступні ключові характеристики:

Тип : балістична ракета середньої дальності (IRBM).

: балістична ракета середньої дальності (IRBM). Максимальна швидкість : понад Mach 10 (більше 12,000–13,500 км/год).

: понад (більше 12,000–13,500 км/год). Дальність польоту : близько 3000–5500 км , хоча точні цифри варіюються залежно від модифікації.

: близько , хоча точні цифри варіюються залежно від модифікації. Тип боєголовки : можливе використання як ядерних, так і звичайних боєголовок .

: можливе використання як . Боєголовки : до 6 MIRV (множинні боєголовки з незалежними системами наведення).

: до (множинні боєголовки з незалежними системами наведення). Система пуску : мобільна пускова установка.

: мобільна пускова установка. Основа: модернізація ракетної системи РС‑26 «Рубеж».

Ці характеристики дозволяють ракеті бути надзвичайно швидкою та маневровою, що робить її серйозною загрозою для систем протиповітряної оборони (ППО) та систем ПРО (протиракетної оборони).

Кількість ракет у Росії

Точні дані про кількість ракет «Орєшнік» в арсеналі Росії офіційно не публікуються. Однак аналітики припускають, що Росія має обмежену кількість таких ракет. Враховуючи складність виробництва та високу вартість, ці ракети не є масовим озброєнням. За оцінками, Росія могла розмістити декілька мобільних пускових установок з такими ракетами в південних та західних регіонах.

У грудні 2025 року частина ракет «Орєшнік» була розміщена в Білорусі для підвищення боєготовності. Однак точна кількість таких ракет залишається невідомою, і вона постійно змінюється через виробничі та стратегічні фактори.

Чому «Орєшнік» важко збити

Є кілька причин, чому ракету «Орєшнік» складно перехопити:

Гіперзвукова швидкість

Ракета здатна розвивати швидкість понад Mach 10, що у кілька разів перевищує швидкість звукових хвиль. Це дає їй значну перевагу, оскільки ракета може подолати великі відстані за дуже короткий проміжок часу, ускладнюючи процес її виявлення і перехоплення. Боєголовки (MIRV)

«Орєшнік» оснащений кількома незалежними боєголовками, що можуть вражати різні цілі на кінцевому етапі польоту. Цей факт ускладнює роботу систем протиповітряної оборони, оскільки одна ракета фактично стає кількома цілями для перехоплення. Висока траєкторія польоту

Як і інші баллистичні ракети, «Орєшнік» летить за траєкторією, яка виходить за межі атмосфери, в стратосферу, що значно ускладнює її виявлення системами ПРО, які призначені для перехоплення цілей у нижчих шарах атмосфери. Обмежені можливості ППО

Системи ППО, що є у багатьох країнах, зокрема в Україні, не здатні ефективно перехопити такі ракети, через їх високу швидкість і маневреність. Найбільші шанси на перехоплення можуть бути у таких систем, як Arrow-3 (Ізраїль) або SM-3 (США), але ці системи не розгорнуті в зоні бойових дій, що ускладнює завдання.

Використання ракет «Орєшнік»

Росія вже використовувала ракети «Орєшнік» в реальних бойових умовах. Перші підтверджені запуски відбулися в листопаді 2024 року в рамках атак на об’єкти в Україні. Ці ракети були застосовані для ударів по інфраструктурних об’єктах, що підтверджує їх бойове призначення як частини стратегії нанесення ударів по ключових точках супротивника.

8 січня 2026 року ракета «Орєшнік» була використана Росією для нанесення удару по Львову. Цей удар став частиною широкомасштабної атаки на цивільну інфраструктуру України. Ракета була випущена з мобільної пускової установки, а її швидкість та маневреність ускладнили перехоплення системами протиповітряної оборони. Внаслідок удару було серйозно пошкоджено декілька важливих об’єктів інфраструктури міста, зокрема енергетичні мережі, що спричинило тимчасові відключення електроенергії у деяких районах Львова.

Цей випадок підтвердив високі бойові характеристики ракети «Орєшнік», а також її здатність наносити точні удари по стратегічно важливих об’єктах на великих відстанях. Уряд України відреагував на цей напад заявами про подальше зміцнення оборонних засобів та необхідність посилення міжнародної допомоги для захисту від подібних атак.

