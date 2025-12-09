Чеська компанія LPP розробила нову далекобійну крилату ракету Narwhal, яка вже проходить випробування. Після завершення тестів ракету планується передати Україні для подальшого використання в бойових умовах.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на чеське видання Aktualne.

Згідно з інформацією, фінальний етап тестування ракети буде проведено в Україні, де її перевірять у реальних бойових умовах, зокрема, у боротьбі з російськими військами. Перше бойове застосування ракет планується на січень–лютий 2026 року, а серійне виробництво може розпочатися вже у березні в Чехії.

За оцінками аналітиків Defense Express, ракета Narwhal здатна вражати цілі на відстані до 680 км, чого достатньо, щоб досягти Москви або ж стратегічної авіабази в Енгельсі. Ракета має швидкість до 750 км/год та оснащена бойовою частиною вагою 120 кг, що значно перевищує потужність іранських Шахедів (50-90 кг).

Narwhal має комплексну навігацію, яка включає GPS, інерційну систему та візуальну навігацію, що дозволяє використовувати ракету навіть в умовах активного використання російських засобів радіоелектронної боротьби. Ракета має довжину 4 метри, розмах крил — 2,6 метра, а маса складає 260 кг. Її можна запускати з катапульти, з злітно-посадкової смуги або навіть із дороги, використовуючи твердопаливний прискорювач.

Експерти зазначають, що за багатьма характеристиками Narwhal перевершує американські далекобійні ракети Barracuda 500M, зокрема, за навігацією, дальністю та потужністю бойової частини (у Barracuda вона складає 45–85 кг). Однак, американська ракета має перевагу в ціні — близько 216,5 тисяч доларів, тоді як вартість Narwhal поки не оголошена, але, ймовірно, буде вищою.

Раніше ми розповідали, що у США успішно випробували міжконтинентальну ракету.