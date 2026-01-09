Close Menu
Погодинні відключення світла у Львові та області: графік на 9 січня

У п’ятницю, 9 січня, на території Львова та Львівської області вступають у дію графіки погодинного відключення електроенергії.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає2 хвилин читання
У п’ятницю, 9 січня, на території Львова та Львівської області вступають у дію графіки погодинного відключення електроенергії. Ці обмеження стали необхідними через продовження атак російських військ на енергетичну інфраструктуру України, зокрема на об’єкти, які забезпечують постачання електрики у регіони.

Про це повідомляє Преса України з посиланням “Львівобленерго“.

Графіки відключення світла у Львові та області на 9 січня

Дізнатися, коли саме відбудеться відключення, можна за допомогою кількох зручних каналів. Зокрема, для жителів Львова та області доступні такі варіанти:

  • На офіційному сайті “Львівобленерго”, в розділі “Чому немає світла?” можна знайти актуальну інформацію про черги відключень за адресами.
  • Для побутових споживачів доступні чат-боти в месенджерах: у Viber і Telegram. Це дозволяє оперативно отримувати актуальні дані без необхідності звертатися до кол-центрів.
  • Для юридичних осіб є окремі чат-боти “Львівобленерго Бізнес” у Viber та Telegram, де можна перевірити інформацію, що стосується бізнес-споживачів.

Запровадження погодинних відключень — це тимчасовий захід, покликаний допомогти енергетикам впоратися з наслідками атак та відновити постачання електрики на всіх територіях країни. Влада та енергетичні компанії просять споживачів з розумінням ставитися до цих заходів, адже без стабільного енергопостачання у таких умовах неможливо забезпечити безпеку та ефективність роботи енергетичної системи.

Згідно з прогнозами, графіки відключень можуть змінюватися залежно від ситуації, тому важливо стежити за оновленнями через вказані канали зв’язку.

