З 9 по 11 січня в магазинах EVA проходить грандіозна акція WOW Вихідні! Це чудова можливість заощадити на покупках, адже на вас чекають вигідні знижки до 50% на широкий асортимент товарів. Незалежно від того, чи ви плануєте придбати косметику, побутову хімію, засоби для догляду за собою чи подарунки для рідних — акція від EVA допоможе зробити ваші покупки ще більш приємними, повідомляє Преса України.

Що включає акція WOW Вихідні в EVA?

Знижки до 50% на популярні товари: косметика, парфуми, засоби для догляду за шкірою та волоссям, побутова хімія, аксесуари та багато іншого.

на популярні товари: косметика, парфуми, засоби для догляду за шкірою та волоссям, побутова хімія, аксесуари та багато іншого. Ексклюзивні пропозиції на найпопулярніші бренди та новинки.

на найпопулярніші бренди та новинки. Подарунки до кожної покупки ! Учасники акції можуть отримати сюрпризи при покупках на певну суму.

! Учасники акції можуть отримати сюрпризи при покупках на певну суму. Знижки на косметику та парфуми , що дозволяють поповнити вашу колекцію за вигідною ціною.

, що дозволяють поповнити вашу колекцію за вигідною ціною. Спеціальні ціни на набори для догляду: візьміть подарункові набори для себе чи близьких за знижкою.

Як скористатися акцією?

Для участі в акції достатньо відвідати будь-який магазин EVA з 9 по 11 січня. Знижки діють на всю продукцію, що бере участь в акції, і застосовуються автоматично при покупці. Більше того, ви можете зробити покупки онлайн через офіційний сайт EVA та отримати вигідні умови доставки.

Чому варто скористатися акцією WOW Вихідні?

Це відмінна можливість заощадити на товарах для дому та краси, оновити косметичку або придбати подарунки для близьких. В EVA завжди широкий вибір товарів високої якості, і акція WOW Вихідні — це шанс придбати їх за ще більш вигідними цінами.

Не пропустіть вигідні пропозиції! Завітайте в магазини EVA з 9 по 11 січня і зробіть покупки, які принесуть вам задоволення та заощадження!

