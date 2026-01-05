Close Menu
Актуально
Підписатися
Понеділок, 5 Січня

У «Копійочці» стартує акція «Імба ціна»: вигідні покупки з 5 по 11 січня

З 5 по 11 січня в мережі магазинів «Копійочка» розпочинається акція «Імба ціна».
Дяченко Олена  Цікаве Коментарів немає3 хвилин читання
У Копійочці стартує акція «Імба ціна»: що купити зі знижкою до -50% з 5 по 11 січня
У Копійочці стартує акція «Імба ціна»: що купити зі знижкою до -50% з 5 по 11 січня

З 5 по 11 січня в мережі магазинів «Копійочка» розпочинається акція «Імба ціна», у межах якої покупці можуть придбати популярні товари за зниженими цінами. Це щотижневий промоформат, що поєднує широкий асортимент і суттєву економію, тож він традиційно викликає підвищений інтерес серед покупців у різних містах України. У цьому матеріалі Преса України розповідає про акцію, як скористатися пропозиціями і на що звертати увагу під час купівлі.

Що таке акція «Імба ціна» в «Копійочці»

Формат «Імба ціна» — це щотижневі акційні пропозиції в магазинах «Копійочка», що діють обмежений період, у даному випадку з 5 по 11 січня. У межах акції частина товарів у різних категоріях продається зі знижками, які роблять їх значно вигіднішими, ніж за звичайної ціни. Пропозиції адресовані широкому колу покупців і включають як товари першої необхідності, так і сезонні новинки чи корисні дрібниці для дому.

Для кого акція

Найбільше вигоду від акції «Імба ціна» отримують ті, хто:

  • планує щоденні покупки (продукти, побутова хімія, товари для дому);
  • хоче спробувати новий товар за вигіднішою ціною;
  • купує товари «про запас», але лише ті, що регулярно використовує;
  • цінує економію без втрати якості.

Основні категорії товарів у акції

У межах «Імба ціна» найчастіше представлені такі категорії:

1. Товари для дому та господарства

  • Засоби для прибирання та миття.
  • Губки, серветки, пакети для сміття.
  • Побутові аксесуари.

2. Побутова хімія та засоби особистої гігієни

  • Шампуні, гелі для душу.
  • Засоби для прання.
  • Дози мила, рідке мило, зубні пасти.

3. Продукти харчування та снеки

  • Чай, кава, печиво, солодощі.
  • Напої та снеки для перекусу.
  • Позиції для швидкого перекусу.

4. Аксесуари та дрібниці

  • Батарейки, пакети, дрібні предмети для дому.
  • Посильні новинки за акційними цінами.

Ці категорії включають багато товарів, які щодня купують у магазинах біля дому, тож пропозиції стають актуальними для максимально широкої аудиторії.

Як скористатися акцією в магазині

Щоб максимально вигідно придбати товари в межах «Імба ціна», зверніть увагу на кілька базових порад:

  • Перевіряйте акційні цінники на полицях: ціни, зазначені на цінниках у торговому залі, є остаточними, і саме за ними продавець має пробити товар на касі.
  • Звіряйте товар з цінником: акційна ціна може діяти лише на конкретну фасовку або упаковку. Якщо товар схожий, але має інший об’єм чи вагу, ціна може бути іншою.
  • Уточнюйте кількісні обмеження: інколи на акційні позиції встановлюють обмеження «в одні руки» — це варто перевірити безпосередньо в магазині.
  • Обирайте товари, які дійсно потрібні: вигідна ціна — це плюс, але покупка того, що не знадобиться, не є реальною економією.

Практичні поради під час акції

Щоб ваша покупка була максимально вигідною й безпомилковою:

  • Складайте список покупки — це допоможе уникнути імпульсивних витрат.
  • Порівнюйте ціни за одиницю — інколи знижка здається великою, але ціна за кілограм або літр не завжди нижча за стандартну.
  • Перевіряйте терміни придатності — особливо це стосується продуктів харчування.
  • Плануйте покупки на початку акції — популярні позиції можуть швидко розкуповувати.

Чому варто скористатись акцією «Імба ціна»

  • Покупці можуть краще планувати щоденні витрати й пробувати нові товари за вигідними умовами.
  • Магазини залучають більше відвідувачів і стимулюють активність на початку року.

Такий формат акцій особливо актуальний наприкінці святкового сезону, коли багато родин повертаються до повсякденної рутини й оцінюють кожну економію у сімейному бюджеті.

Варто нагадати, що в АТБ триває різдвяно-новорічна акція «Щедрик» в АТБ, яка пропонує шалені знижки на продукти до 16 січня.

Post Views: 23
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.