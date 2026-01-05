З 5 по 11 січня в мережі магазинів «Копійочка» розпочинається акція «Імба ціна», у межах якої покупці можуть придбати популярні товари за зниженими цінами. Це щотижневий промоформат, що поєднує широкий асортимент і суттєву економію, тож він традиційно викликає підвищений інтерес серед покупців у різних містах України. У цьому матеріалі Преса України розповідає про акцію, як скористатися пропозиціями і на що звертати увагу під час купівлі.

Що таке акція «Імба ціна» в «Копійочці»

Формат «Імба ціна» — це щотижневі акційні пропозиції в магазинах «Копійочка», що діють обмежений період, у даному випадку з 5 по 11 січня. У межах акції частина товарів у різних категоріях продається зі знижками, які роблять їх значно вигіднішими, ніж за звичайної ціни. Пропозиції адресовані широкому колу покупців і включають як товари першої необхідності, так і сезонні новинки чи корисні дрібниці для дому.

Для кого акція

Найбільше вигоду від акції «Імба ціна» отримують ті, хто:

планує щоденні покупки (продукти, побутова хімія, товари для дому);

хоче спробувати новий товар за вигіднішою ціною;

купує товари «про запас», але лише ті, що регулярно використовує;

цінує економію без втрати якості.

Основні категорії товарів у акції

У межах «Імба ціна» найчастіше представлені такі категорії:

1. Товари для дому та господарства

Засоби для прибирання та миття.

Губки, серветки, пакети для сміття.

Побутові аксесуари.

2. Побутова хімія та засоби особистої гігієни

Шампуні, гелі для душу.

Засоби для прання.

Дози мила, рідке мило, зубні пасти.

3. Продукти харчування та снеки

Чай, кава, печиво, солодощі.

Напої та снеки для перекусу.

Позиції для швидкого перекусу.

4. Аксесуари та дрібниці

Батарейки, пакети, дрібні предмети для дому.

Посильні новинки за акційними цінами.

Ці категорії включають багато товарів, які щодня купують у магазинах біля дому, тож пропозиції стають актуальними для максимально широкої аудиторії.

Як скористатися акцією в магазині

Щоб максимально вигідно придбати товари в межах «Імба ціна», зверніть увагу на кілька базових порад:

Перевіряйте акційні цінники на полицях : ціни, зазначені на цінниках у торговому залі, є остаточними, і саме за ними продавець має пробити товар на касі.

: ціни, зазначені на цінниках у торговому залі, є остаточними, і саме за ними продавець має пробити товар на касі. Звіряйте товар з цінником : акційна ціна може діяти лише на конкретну фасовку або упаковку. Якщо товар схожий, але має інший об’єм чи вагу, ціна може бути іншою.

: акційна ціна може діяти лише на конкретну фасовку або упаковку. Якщо товар схожий, але має інший об’єм чи вагу, ціна може бути іншою. Уточнюйте кількісні обмеження : інколи на акційні позиції встановлюють обмеження «в одні руки» — це варто перевірити безпосередньо в магазині.

: інколи на акційні позиції встановлюють обмеження «в одні руки» — це варто перевірити безпосередньо в магазині. Обирайте товари, які дійсно потрібні: вигідна ціна — це плюс, але покупка того, що не знадобиться, не є реальною економією.

Практичні поради під час акції

Щоб ваша покупка була максимально вигідною й безпомилковою:

Складайте список покупки — це допоможе уникнути імпульсивних витрат.

— це допоможе уникнути імпульсивних витрат. Порівнюйте ціни за одиницю — інколи знижка здається великою, але ціна за кілограм або літр не завжди нижча за стандартну.

— інколи знижка здається великою, але ціна за кілограм або літр не завжди нижча за стандартну. Перевіряйте терміни придатності — особливо це стосується продуктів харчування.

— особливо це стосується продуктів харчування. Плануйте покупки на початку акції — популярні позиції можуть швидко розкуповувати.

Чому варто скористатись акцією «Імба ціна»

Покупці можуть краще планувати щоденні витрати й пробувати нові товари за вигідними умовами.

Магазини залучають більше відвідувачів і стимулюють активність на початку року.

Такий формат акцій особливо актуальний наприкінці святкового сезону, коли багато родин повертаються до повсякденної рутини й оцінюють кожну економію у сімейному бюджеті.

Варто нагадати, що в АТБ триває різдвяно-новорічна акція «Щедрик» в АТБ, яка пропонує шалені знижки на продукти до 16 січня.