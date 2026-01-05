З 5 по 11 січня в мережі магазинів «Копійочка» розпочинається акція «Імба ціна», у межах якої покупці можуть придбати популярні товари за зниженими цінами. Це щотижневий промоформат, що поєднує широкий асортимент і суттєву економію, тож він традиційно викликає підвищений інтерес серед покупців у різних містах України. У цьому матеріалі Преса України розповідає про акцію, як скористатися пропозиціями і на що звертати увагу під час купівлі.
Що таке акція «Імба ціна» в «Копійочці»
Формат «Імба ціна» — це щотижневі акційні пропозиції в магазинах «Копійочка», що діють обмежений період, у даному випадку з 5 по 11 січня. У межах акції частина товарів у різних категоріях продається зі знижками, які роблять їх значно вигіднішими, ніж за звичайної ціни. Пропозиції адресовані широкому колу покупців і включають як товари першої необхідності, так і сезонні новинки чи корисні дрібниці для дому.
Для кого акція
Найбільше вигоду від акції «Імба ціна» отримують ті, хто:
- планує щоденні покупки (продукти, побутова хімія, товари для дому);
- хоче спробувати новий товар за вигіднішою ціною;
- купує товари «про запас», але лише ті, що регулярно використовує;
- цінує економію без втрати якості.
Основні категорії товарів у акції
У межах «Імба ціна» найчастіше представлені такі категорії:
1. Товари для дому та господарства
- Засоби для прибирання та миття.
- Губки, серветки, пакети для сміття.
- Побутові аксесуари.
2. Побутова хімія та засоби особистої гігієни
- Шампуні, гелі для душу.
- Засоби для прання.
- Дози мила, рідке мило, зубні пасти.
3. Продукти харчування та снеки
- Чай, кава, печиво, солодощі.
- Напої та снеки для перекусу.
- Позиції для швидкого перекусу.
4. Аксесуари та дрібниці
- Батарейки, пакети, дрібні предмети для дому.
- Посильні новинки за акційними цінами.
Ці категорії включають багато товарів, які щодня купують у магазинах біля дому, тож пропозиції стають актуальними для максимально широкої аудиторії.
Як скористатися акцією в магазині
Щоб максимально вигідно придбати товари в межах «Імба ціна», зверніть увагу на кілька базових порад:
- Перевіряйте акційні цінники на полицях: ціни, зазначені на цінниках у торговому залі, є остаточними, і саме за ними продавець має пробити товар на касі.
- Звіряйте товар з цінником: акційна ціна може діяти лише на конкретну фасовку або упаковку. Якщо товар схожий, але має інший об’єм чи вагу, ціна може бути іншою.
- Уточнюйте кількісні обмеження: інколи на акційні позиції встановлюють обмеження «в одні руки» — це варто перевірити безпосередньо в магазині.
- Обирайте товари, які дійсно потрібні: вигідна ціна — це плюс, але покупка того, що не знадобиться, не є реальною економією.
Практичні поради під час акції
Щоб ваша покупка була максимально вигідною й безпомилковою:
- Складайте список покупки — це допоможе уникнути імпульсивних витрат.
- Порівнюйте ціни за одиницю — інколи знижка здається великою, але ціна за кілограм або літр не завжди нижча за стандартну.
- Перевіряйте терміни придатності — особливо це стосується продуктів харчування.
- Плануйте покупки на початку акції — популярні позиції можуть швидко розкуповувати.
Чому варто скористатись акцією «Імба ціна»
- Покупці можуть краще планувати щоденні витрати й пробувати нові товари за вигідними умовами.
- Магазини залучають більше відвідувачів і стимулюють активність на початку року.
Такий формат акцій особливо актуальний наприкінці святкового сезону, коли багато родин повертаються до повсякденної рутини й оцінюють кожну економію у сімейному бюджеті.
