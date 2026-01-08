У четвер, 8 січня, на Житомирщині будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Залежно від ситуації в енергосистемі, графіки можуть змінюватися протягом дня.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу компанії “Житомиробленерго“. За інформацією, наданою станом на 08:00 ранку, відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, для побутових споживачів буде діяти режим погодинних відключень, поділений на 2,5 черги:

з 00:00 до 06:00 години — відключення для 0,5 черги;

з 06:00 до 08:00 години — відключення для 1,5 черги;

з 08:00 до 18:00 години — відключення для 2,5 черги;

з 18:00 до 20:00 години — відключення для двох черг;

з 20:00 до 22:00 години — відключення для 1,5 черги;

з 22:00 до 24:00 години — відключення для 0,5 черги.

Графіки погодинних відключень містять шість черг і 12 підчерг. Всі ці графіки опубліковані на офіційному сайті “Житомиробленерго”. Споживачі можуть перевірити свою чергу та підчергу, а також дізнатися точний час, коли буде вимкнена електроенергія.

Крім того, з 00:00 до 24:00 8 січня буде діяти графік обмеження потужності для промислових споживачів.

Як підготуватися до відключень світла

Щоб зменшити незручності під час погодинних відключень електроенергії, варто заздалегідь підготуватися. По-перше, перевірте графік відключень на сайті вашого постачальника електроенергії, щоб дізнатися, коли саме вимикатимуть електрику у вашому районі. Також можна налаштувати нагрівальні прилади, зарядити мобільні телефони та інші важливі пристрої перед відключеннями. Для зручності можна придбати павербанки для забезпечення зарядки пристроїв під час відсутності світла.

Варто також мати при собі запас води, свічки, ліхтарики та інші необхідні предмети для забезпечення комфорту в умовах відключення електроенергії. Це допоможе мінімізувати дискомфорт і бути готовим до змін у постачанні електрики.

