Rockstar Games офіційно оголосила, що реліз Grand Theft Auto 6 переноситься на 19 листопада 2026 року. У компанії пояснили, що проєкту потрібен додатковий час на полірування та доведення всіх елементів до фірмового рівня якості. Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт CNET.

У зверненні підкреслено, що додаткові місяці дозволять завершити гру так, «як гравці очікують і на що заслуговують». Студія також нагадала, що у GTA 6 фанатів чекає масштабний відкритий світ — вигаданий штат Леоніда та сучасний Вайс-Сіті — і запевнила, що команда «рада буде відкрити ці локації для дослідження, навіть якщо чекати доведеться трохи довше».

Чому реліз знову відклали

Розробники зазначають, що перенесення пов’язане з бажанням уникнути поспіху на фінальній стадії виробництва. Додатковий час піде на оптимізацію, баланс і тестування — особливо важливі для великої гри з відкритим світом. Раніше дата виходу вже зсувалася: спочатку гру планували на 2025 рік, згодом — на травень 2026-го, і тепер — на листопад 2026-го. Відомо, що активна розробка стартувала 2018 року після релізу Red Dead Redemption 2, а масштаб і технічні амбіції GTA 6 вимагають більшого виробничого циклу.

Контекст навколо виробництва

Шанувальники чекають продовження серії понад десять років — GTA V вийшла ще у 2013-му. Офіційних деталей про хід робіт небагато, але останнім часом ситуацію обговорювали активніше через внутрішні зміни у підрозділі Rockstar North. Минулого місяця звідти звільнили від 30 до 40 працівників; частина з них, за медіаповідомленнями, намагалася створити профспілку. Представники студії пояснили звільнення порушеннями правил конфіденційності — нібито йшлося про обговорення внутрішньої інформації у публічному просторі. У Rockstar наголошують, що команда продовжує працювати над грою у запланованому режимі.

Що відомо про GTA 6

Після оголошення нової дати студія оприлюднила свіжий трейлер і поділилася ключовими подробицями. Центральними героями стануть Джейсон Дюваль і Люсія Камінос — при цьому Люсія стане першою жінкою-протагоністом у головній лінійці GTA. Події розгортатимуться у штаті Леоніда — художньому аналогу Флориди. Гравців чекає сучасний Вайс-Сіті, а також натхненні реальними місцями регіони — від Кі-Веста до Еверглейдс. У грі залишаться сюжетні місії з кримінальною тематикою, знайомі активності відкритого світу та розширені можливості дослідження міста і передмість.

Ціна та платформи

Офіційну вартість видань Rockstar поки не розкриває. У профільній спільноті активно обговорюють, що GTA 6 може стати першим великим релізом із цінником близько $100, але підтвердження цьому немає. Заявлені платформи — ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та Xbox Series S. Студія обіцяє повідомити додаткові подробиці про видання, бонуси передзамовлення й технічні параметри ближче до виходу.

