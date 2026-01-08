9-10 січня 2026 року очікується потужна магнітна буря, пов’язана з підвищеною сонячною активністю. Прогнозований рівень геомагнітної активності — Kp 5-6, що відносить ці дні до червоного рівня небезпеки. Це означає, що на Землі відбудеться значне збурення в магнітному полі, яке може вплинути не тільки на техніку, але й на здоров’я людей, зокрема тих, хто має схильність до серцево-судинних захворювань або емоційних розладів. Про це розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Що таке магнітні бурі і чому вони виникають?

Магнітні бурі — це явища, які виникають, коли потоки заряджених часток, викинуті Сонцем під час сонячних спалахів, взаємодіють з магнітним полем Землі. Коли ці потоки досягають нашої планети, вони викликають порушення у роботі магнітосфери. Це зумовлює геомагнітні збурення, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів, змінюючи фізичні умови на Землі та маючи вплив на живі організми.

Сонячні спалахи, що супроводжуються корональними викидами маси (КВМ), є основною причиною таких бурь. Вони можуть спричиняти серйозні збої в роботі супутників, радіозв’язку, навігаційних системах і навіть енергетичних мережах.

Прогноз на 9-10 січня

9-10 січня очікується нова магнітна буря з рівнем активності Kp 5-6, що відповідає червоному рівню небезпеки. Ці дні вважаються найбільш важкими, оскільки можуть спостерігатися різкі коливання артеріального тиску, головні болі, проблеми зі сном та емоційні розлади.

Вплив магнітних бур на здоров’я

Під час магнітних бур люди можуть відчувати різні фізичні та емоційні зміни. Зокрема, можливі:

Стрибки артеріального тиску : найбільше це стосується людей з гіпертонією чи гіпотонією. При високому рівні магнітної активності відбуваються коливання тиску, що може призвести до головного болю та погіршення самопочуття.

: найбільше це стосується людей з гіпертонією чи гіпотонією. При високому рівні магнітної активності відбуваються коливання тиску, що може призвести до головного болю та погіршення самопочуття. Головний біль і мігрені : ці явища часто посилюються під час магнітних бур, особливо у тих, хто схильний до мігрені.

: ці явища часто посилюються під час магнітних бур, особливо у тих, хто схильний до мігрені. Безсоння та порушення сну : сонячна активність може спричиняти перебої в нервовій системі, що ускладнює засинання та викликає неспокійний сон.

: сонячна активність може спричиняти перебої в нервовій системі, що ускладнює засинання та викликає неспокійний сон. Емоційна нестабільність: в період сонячної активності підвищується рівень стресу, люди можуть бути дратівливими, тривожними або навіть відчувати депресивні настрої.

Хто найбільше страждає від магнітних бур?

Магнітні бурі можуть сильно впливати на різні категорії людей, зокрема на тих, хто має:

Серцево-судинні захворювання: люди з хворобами серця або судин є найбільш вразливими до змін атмосферного тиску під час магнітних бур. Мігрень: люди, схильні до головних болів і мігрені, можуть відчувати їх загострення в ці дні. Психоемоційні розлади: ті, хто має депресії, тривожні стани або інші психічні проблеми, можуть відчувати посилення симптомів. Літні люди і діти: фізіологічні особливості організму роблять ці групи людей більш чутливими до змін у магнітному полі.

Що робити під час магнітної бурі?

Дотримуватися спокою: уникати стресових ситуацій, які можуть посилити негативний вплив на організм. Слідкувати за тиском: людям з проблемами з тиском рекомендується регулярно його вимірювати і в разі необхідності звертатися до лікаря. Більше відпочивати: для зменшення впливу магнітної бурі важливо давати організму достатньо часу на відновлення — добре висипатися та обмежити фізичне навантаження. Уникати важкої їжі і алкоголю: збалансоване харчування допоможе організму краще витримати стреси. Алкоголь і жирна їжа можуть погіршити самопочуття. Легкі фізичні навантаження: помірні прогулянки на свіжому повітрі можуть покращити циркуляцію крові і зменшити стрес.

Що не можна робити під час магнітних бур?

Не перевантажувати організм: важка фізична робота або інтенсивні тренування можуть посилити вплив бурі. Не ігнорувати симптоми: головний біль, запаморочення або емоційний стрес — це ознаки, що потрібно звернути увагу на своє здоров’я і проконсультуватися з лікарем. Не порушувати режим сну: порушення сну під час магнітної бурі може спричинити додаткові проблеми зі здоров’ям. Варто дотримуватись звичного графіку сну та створити сприятливі умови для відпочинку.

Раніше ми розповідали, як чорна кава впливає на ваше здоров’я.