9 січня своє свято відзначають жінки, що носять ім’я Антоніна. Преса України підготувала для вас найкращі привітання з Днем ангела для Антонін, які піднімуть настрій іменинниць і додадуть святкового настрою у цей день.
Що означає імʼя Антоніна
Ім’я Антоніна має латинське коріння і перекладається як “гідна похвали” або “та, що вступає в бій”. Жінки з цим іменем часто поєднують у своєму характері силу духу з ніжністю та чутливістю. Вони здатні відстоювати свої принципи та справедливість, водночас цінуючи своїх близьких.
Іменини Антоніни у 2026 році
- 9, 17 січня;
- 1, 7 березня;
- 10, 13 червня;
- 28 липня;
- 27 грудня.
Привітання з Днем ангела Антоніни
- Дорога Антоніно! Вітаємо тебе з чудовим святом — твоїм Днем ангела! Бажаємо тобі безмежної радості, здоров’я, щастя та удачі на кожному кроці. Нехай твоя доброта і мудрість світять яскравіше за всі зірки на небі!
- Мила Антоніно! Вітаємо з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато тепла, усмішок і гарних моментів. Бажаємо, щоб всі твої мрії збувалися, а життя було наповнене яскравими фарбами та чудовими подіями!
- Антоніно, з Днем ангела! Бажаємо тобі здоров’я, щастя і безмежної удачі! Нехай твоє серце наповнюється тільки радістю, а світ навколо тебе стає ще яскравішим завдяки твоїй доброті та чуйності.
- Дорога Антоніно! Бажаю, щоб твоя душа завжди була спокійною, а серце — щасливим. Нехай на твоєму життєвому шляху зустрічаються лише добрі люди, а удача ніколи не покидає!
- Вітаємо тебе з Днем ангела, Антоніно! Бажаємо, щоб цей день був наповнений світлом і радістю, а кожен новий день дарував тобі тільки найкраще! Бажаємо гармонії в душі, тепла в серці та удачі в кожному починанні!
- Антоніно, з Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я, великого щастя і багато радості в житті! Нехай твоя життєва дорога буде завжди освітлена яскравим сонцем удачі, а навколо тебе буде лише підтримка та любов близьких.
- Мила Антоніно! Нехай цей святковий день принесе багато приємних моментів і теплих слів! Бажаю щастя, здоров’я, безмежної удачі та тепла в серці. Нехай на твоєму шляху завжди буде світло і лише хороші люди!
- Антоніно, вітаємо тебе з чудовим святом — твоїм Днем ангела! Бажаємо тобі міцного здоров’я, багато приємних моментів, радості та безмежної удачі. Нехай цей день запам’ятається тобі на довго, а весь рік буде сповнений щастям!
- Дорога Антоніно! Нехай цей День ангела принесе тобі радість, душевний спокій і гармонію. Бажаю тобі благополуччя, здоров’я, удачі та багато світлих моментів у кожному дні!
- Антоніно, з Днем ангела! Нехай цей день принесе тільки найкраще в твоєму житті! Бажаю тобі радості, натхнення, гармонії в душі і завжди бути на висоті, незалежно від ситуацій, що трапляються на твоєму шляху!
- Антоніно, з Днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце було завжди відкритим для добра, а твоя душа — спокійною і щасливою. Нехай життя твоє буде сповнене приємними подіями і чудовими моментами, а всі мрії здійсняться!
- Вітаємо тебе, Антоніно, з Днем ангела! Бажаємо тобі довгих років здоров’я, благополуччя та щастя! Нехай удача завжди буде твоєю супутницею, а життя буде сповнене теплом та любов’ю!
- Антоніно, з Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив тобі радість і щастя! Нехай удача завжди буде на твоєму боці, а серце наповнюється любов’ю та теплом близьких. Нехай твоє життя буде яскравим і сповненим цікавих моментів!
- Дорога Антоніно, з Днем ангела! Бажаю, щоб цей день став початком нового етапу твого життя, сповненого радістю, удачею та неймовірними можливостями. Нехай твоя душа буде спокійною, а серце — наповненим любов’ю!
- Мила Антоніно! Бажаю, щоб цей день приніс тобі тільки радість і теплоту. Нехай твоє життя буде як казка, сповнена чудових моментів і захоплюючих подій! Щастя тобі, любові та гармонії у всьому!
- Антоніно, з Днем ангела! Бажаю тобі здоров’я, удачі та величезного щастя. Нехай твоя дорога в житті буде сповнена світлом і теплом, а серце твоє завжди розцвітає від радості.
- Вітаємо тебе з чудовим святом, Антоніно! Бажаємо, щоб цей день приніс багато усмішок і приємних моментів! Нехай твоє життя буде завжди сповнене світлом і теплом, а ти ніколи не сумувала!
- Антоніно, з Днем ангела! Нехай цей день буде для тебе особливим і приносить тільки радість. Бажаю тобі здоров’я, благополуччя і душевного спокою. Нехай удача завжди буде з тобою!
- Мила Антоніно, вітаємо тебе з твоїм святом! Бажаємо тобі благополуччя, здоров’я і удачі на кожному кроці. Нехай цей день принесе радість і гарний настрій!
- Антоніно, з Днем ангела! Бажаю тобі здоров’я, удачі та радості в житті! Нехай цей день принесе тільки приємні емоції і чудові миті, а вперед чекають тільки найкращі моменти!
Короткі СМС-привітання
- Антоніно, з Днем ангела! Бажаю щастя, удачі і здоров’я!
- Вітаю з чудовим святом! Нехай цей день буде особливим!
- З Днем ангела, Антоніно! Бажаю тобі удачі та радості!
- Антоніно, нехай твій День ангела принесе багато радісних моментів!
- Зі святом! Нехай цей день дарує тобі щастя і любов!
- Вітаю тебе з твоїм святом! Бажаю удачі, тепла і гармонії!
- Антоніно, з Днем ангела! Бажаю радісних днів та удачі!
- Зі святом, Антоніно! Нехай удача завжди буде на твоєму боці!
- Бажаю щастя і радості в цей чудовий день! З Днем ангела!
- Вітаю з Днем ангела, Антоніно! Бажаю всіх благ і удачі!
- Антоніно, з святом! Нехай буде здоров’я, мир і спокій!
- З Днем ангела! Бажаю радості і гармонії в душі!
- Вітаю з чудовим святом! Бажаю тепла та світла на твоєму шляху!
- З Днем ангела, Антоніно! Бажаю щастя і удачі на кожному кроці!
- Антоніно, вітаю з твоїм святом! Бажаю тепла та любові!
- З Днем ангела! Бажаю здоров’я і радості на кожен день!
- Антоніно, з чудовим святом! Нехай цей день принесе радість!
- Вітаю з Днем ангела! Бажаю удачі і великих досягнень!
- З святом, Антоніно! Бажаю багато радості і тепла в серці!
- Антоніно, з Днем ангела! Бажаю лише найкращих моментів у житті!
Теплі привітання у віршах
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у Ангела день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Антоніна, найкраща на Землі,
Хай Дарує Ангел гарну долю!
Обминають хай тебе жалі.
А душа наповниться любов’ю.
Радості, тепла, щасливих літ,
Захисту Господнього, святого.
Добрим буде хай для тебе світ,
Самого найкращого усього!
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Антоніна, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок — ось для Вас!
***
Антоніна! З Днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти сама красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
Красиві листівки з Днем ангела Антоніни
