9 січня своє свято відзначають жінки, що носять ім’я Антоніна. Преса України підготувала для вас найкращі привітання з Днем ангела для Антонін, які піднімуть настрій іменинниць і додадуть святкового настрою у цей день.

Що означає імʼя Антоніна

Ім’я Антоніна має латинське коріння і перекладається як “гідна похвали” або “та, що вступає в бій”. Жінки з цим іменем часто поєднують у своєму характері силу духу з ніжністю та чутливістю. Вони здатні відстоювати свої принципи та справедливість, водночас цінуючи своїх близьких.

Іменини Антоніни у 2026 році

9, 17 січня;

1, 7 березня;

10, 13 червня;

28 липня;

27 грудня.

Привітання з Днем ангела Антоніни

Дорога Антоніно! Вітаємо тебе з чудовим святом — твоїм Днем ангела! Бажаємо тобі безмежної радості, здоров’я, щастя та удачі на кожному кроці. Нехай твоя доброта і мудрість світять яскравіше за всі зірки на небі!

Мила Антоніно! Вітаємо з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато тепла, усмішок і гарних моментів. Бажаємо, щоб всі твої мрії збувалися, а життя було наповнене яскравими фарбами та чудовими подіями!

Антоніно, з Днем ангела! Бажаємо тобі здоров’я, щастя і безмежної удачі! Нехай твоє серце наповнюється тільки радістю, а світ навколо тебе стає ще яскравішим завдяки твоїй доброті та чуйності.

Дорога Антоніно! Бажаю, щоб твоя душа завжди була спокійною, а серце — щасливим. Нехай на твоєму життєвому шляху зустрічаються лише добрі люди, а удача ніколи не покидає!

Вітаємо тебе з Днем ангела, Антоніно! Бажаємо, щоб цей день був наповнений світлом і радістю, а кожен новий день дарував тобі тільки найкраще! Бажаємо гармонії в душі, тепла в серці та удачі в кожному починанні!

Антоніно, з Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я, великого щастя і багато радості в житті! Нехай твоя життєва дорога буде завжди освітлена яскравим сонцем удачі, а навколо тебе буде лише підтримка та любов близьких.

Мила Антоніно! Нехай цей святковий день принесе багато приємних моментів і теплих слів! Бажаю щастя, здоров’я, безмежної удачі та тепла в серці. Нехай на твоєму шляху завжди буде світло і лише хороші люди!

Антоніно, вітаємо тебе з чудовим святом — твоїм Днем ангела! Бажаємо тобі міцного здоров’я, багато приємних моментів, радості та безмежної удачі. Нехай цей день запам’ятається тобі на довго, а весь рік буде сповнений щастям!

Дорога Антоніно! Нехай цей День ангела принесе тобі радість, душевний спокій і гармонію. Бажаю тобі благополуччя, здоров’я, удачі та багато світлих моментів у кожному дні!

Антоніно, з Днем ангела! Нехай цей день принесе тільки найкраще в твоєму житті! Бажаю тобі радості, натхнення, гармонії в душі і завжди бути на висоті, незалежно від ситуацій, що трапляються на твоєму шляху!

Антоніно, з Днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце було завжди відкритим для добра, а твоя душа — спокійною і щасливою. Нехай життя твоє буде сповнене приємними подіями і чудовими моментами, а всі мрії здійсняться!

Вітаємо тебе, Антоніно, з Днем ангела! Бажаємо тобі довгих років здоров’я, благополуччя та щастя! Нехай удача завжди буде твоєю супутницею, а життя буде сповнене теплом та любов’ю!

Антоніно, з Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив тобі радість і щастя! Нехай удача завжди буде на твоєму боці, а серце наповнюється любов’ю та теплом близьких. Нехай твоє життя буде яскравим і сповненим цікавих моментів!

Дорога Антоніно, з Днем ангела! Бажаю, щоб цей день став початком нового етапу твого життя, сповненого радістю, удачею та неймовірними можливостями. Нехай твоя душа буде спокійною, а серце — наповненим любов’ю!

Мила Антоніно! Бажаю, щоб цей день приніс тобі тільки радість і теплоту. Нехай твоє життя буде як казка, сповнена чудових моментів і захоплюючих подій! Щастя тобі, любові та гармонії у всьому!

Антоніно, з Днем ангела! Бажаю тобі здоров’я, удачі та величезного щастя. Нехай твоя дорога в житті буде сповнена світлом і теплом, а серце твоє завжди розцвітає від радості.

Вітаємо тебе з чудовим святом, Антоніно! Бажаємо, щоб цей день приніс багато усмішок і приємних моментів! Нехай твоє життя буде завжди сповнене світлом і теплом, а ти ніколи не сумувала!

Антоніно, з Днем ангела! Нехай цей день буде для тебе особливим і приносить тільки радість. Бажаю тобі здоров’я, благополуччя і душевного спокою. Нехай удача завжди буде з тобою!

Мила Антоніно, вітаємо тебе з твоїм святом! Бажаємо тобі благополуччя, здоров’я і удачі на кожному кроці. Нехай цей день принесе радість і гарний настрій!

Антоніно, з Днем ангела! Бажаю тобі здоров’я, удачі та радості в житті! Нехай цей день принесе тільки приємні емоції і чудові миті, а вперед чекають тільки найкращі моменти!

Короткі СМС-привітання

Антоніно, з Днем ангела! Бажаю щастя, удачі і здоров’я!

Вітаю з чудовим святом! Нехай цей день буде особливим!

З Днем ангела, Антоніно! Бажаю тобі удачі та радості!

Антоніно, нехай твій День ангела принесе багато радісних моментів!

Зі святом! Нехай цей день дарує тобі щастя і любов!

Вітаю тебе з твоїм святом! Бажаю удачі, тепла і гармонії!

Антоніно, з Днем ангела! Бажаю радісних днів та удачі!

Зі святом, Антоніно! Нехай удача завжди буде на твоєму боці!

Бажаю щастя і радості в цей чудовий день! З Днем ангела!

Вітаю з Днем ангела, Антоніно! Бажаю всіх благ і удачі!

Антоніно, з святом! Нехай буде здоров’я, мир і спокій!

З Днем ангела! Бажаю радості і гармонії в душі!

Вітаю з чудовим святом! Бажаю тепла та світла на твоєму шляху!

З Днем ангела, Антоніно! Бажаю щастя і удачі на кожному кроці!

Антоніно, вітаю з твоїм святом! Бажаю тепла та любові!

З Днем ангела! Бажаю здоров’я і радості на кожен день!

Антоніно, з чудовим святом! Нехай цей день принесе радість!

Вітаю з Днем ангела! Бажаю удачі і великих досягнень!

З святом, Антоніно! Бажаю багато радості і тепла в серці!

Антоніно, з Днем ангела! Бажаю лише найкращих моментів у житті!

Теплі привітання у віршах

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Даруєм Вам у Ангела день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Антоніна, найкраща на Землі,

Хай Дарує Ангел гарну долю!

Обминають хай тебе жалі.

А душа наповниться любов’ю.

Радості, тепла, щасливих літ,

Захисту Господнього, святого.

Добрим буде хай для тебе світ,

Самого найкращого усього!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Антоніна, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок — ось для Вас!

***

Антоніна! З Днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

Красиві листівки з Днем ангела Антоніни

Красиві листівки з Днем ангела Антоніни

Красиві листівки з Днем ангела Антоніни

Красиві листівки з Днем ангела Антоніни

Красиві листівки з Днем ангела Антоніни

Красиві листівки з Днем ангела Антоніни

Красиві листівки з Днем ангела Антоніни

Красиві листівки з Днем ангела Антоніни

Красиві листівки з Днем ангела Антоніни

Раніше ми розповідали, як привітати Катерину з Днем ангела.