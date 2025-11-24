24 листопада вшановують пам’ять святої Великомучениці Катерини. У цей день усім жінкам і дівчатам із цим ім’ям бажають ясності думок, внутрішньої сили та світла, адже свята Катерина вважалася уособленням саме цих чеснот.

Що відомо про цей день і як можна красиво й щиро привітати з Днем Катерини, розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Історія та значення свята

Великомучениця Катерина жила у IV столітті й прославилася своїм розумом, освіченістю, сміливістю та відданістю своїм переконанням. За переказами, вона перемогла в диспуті найавторитетніших філософів свого часу і прийняла мученицьку смерть, не зрікшись віри. У народній традиції Катерину шанують як покровительку жінок, освіти, кохання та щасливої жіночої долі.

Із давніх-давен саме 24 листопада дівчата молилися про доброго та гідного нареченого, просили мудрості у виборі життєвого шляху та підтримки у важливих рішеннях.

Що означає ім’я Катерина

Ім’я Катерина походить від грецького слова katharos – «чиста», «світла», «непорочна». Воно асоціюється з благородством, інтелігентністю, внутрішньою рівновагою та сильною волею. Жінок із цим ім’ям часто описують як цілеспрямованих, розсудливих і самостійних: вони вміють брати на себе відповідальність, довіряють власній інтуїції та не бояться робити важливий вибір.

Привітання з Днем ангела Катерини

Як привітати Катерину красиво та щиро

«Катерино, нехай у твоєму житті завжди буде достатньо тепла й світла. Бажаю тобі ясних шляхів, щирих людей поруч і тихої радості, яка наповнює серце кожного дня».

* * *

«Катю, нехай щоранку тебе зустрічає натхнення, а щовечора – відчуття маленької перемоги над собою. Нехай у твоєму житті буде багато любові, підтримки й спокою».

* * *

«Нехай доля береже тебе від зайвих тривог, дарує тобі впевненість, м’яку силу та теплі зустрічі з рідними серцю людьми. З Днем ангела, Катерино!».

Привітання з Днем ангела Катерини

Універсальні привітання для Каті

«Вітаю тебе з Днем святої Катерини! Нехай це світле свято подарує тобі віру в себе, мудрі рішення та відчуття внутрішньої опори у будь-якій ситуації».

* * *

«Катю, бажаю тобі гармонії з собою, рівноваги душі й сил залишатися на тому шляху, який робить тебе по-справжньому щасливою».

* * *

«Хай сьогодні й завжди тебе оточують світло, добрі серця та прихильність долі. Нехай ангел-охоронець веде тебе туди, де тобі добре. З Днем ангела!».

Привітання з Днем ангела Катерини

Теплі побажання для Катерини

«Дорога Катерино, нехай твої мрії будуть сміливими, а можливості – ще більшими, ніж ти очікуєш. Хай життя розгортає перед тобою свої найяскравіші й найщедріші сторінки».

* * *

«Ти приносиш у цей світ набагато більше, ніж можеш уявити. Бажаю, щоб він відповідав тобі тим самим: турботою, уважністю, любов’ю та добром щодня».

* * *

«Нехай у твоєму серці завжди буде місце для тих, хто робить твої дні світлішими й теплішими. Хай поруч будуть люди, з якими хочеться сміятися, мріяти й рости. Зі святом твого імені, Катерино!».

Привітання з Днем ангела Катерини

Привітання у вірші

В листопаді – Катерини

у Катрусі іменини!

Тож вітаю я свою,

саму кращу й дорогу!

З Тобою поруч дуже легко,

душі моєї ти люстерко,

ти наче сонечко для мене,

що зігріває землю з неба!

Раніше ми розповідали, як привітати брата з днем народження.