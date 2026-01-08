Close Menu
Четвер, 8 Січня

З 8 по 14 січня 2026 року в усіх супермаркетах Сільпо проходить спеціальна тижнева акція «Цінотижики».
Акція «Цінотижики» в Сільпо: вигідні знижки на продукти та побутові товари з 8 по 14 січня

З 8 по 14 січня 2026 року в усіх супермаркетах Сільпо проходить спеціальна тижнева акція «Цінотижики» — це оновлений формат знижок, коли на окремі товари встановлені привабливі ціни, що діють тільки в зазначений період. Такі пропозиції можна знайти як у фізичних магазинах мережі по всій Україні, так і в онлайн‑супермаркеті Сільпо чи в мобільному застосунку — зі зручною доставкою або самовивозом, повідомляє Преса України.

Акція охоплює широкий спектр продуктів харчування, м’ясні та рибні делікатеси, овочі й фрукти, молочні вироби, а також частину товарів повсякденного використання.

Товари з акції «Цінотижики» (8–14 січня)

М’ясо та риба

  • Яловичина (лопатка без кістки, охолоджена) — 39,90 грн / 100 г
  • Вомер холодного копчення — 84,91 грн / 100 г (−16%)
  • Оселедець молодий норвезький філе — 33,92 грн / 100 г (−15%)
  • Ікра тріски в’ялена — 314,42 грн / 100 г (−15%)
  • Ікра тріски дефростована — 39,86 грн / 100 г (−16%)
  • Набір ковбас Argal Trio (450 г) — 629,00 грн (−31%)
  • Ковбаса Salaisons du Maconnais (250 г) — 479,00 грн (−31%)

Молочні та масло

  • Масло L&L Plaquette з перцем 82% (100 г) — 329,00 грн
  • Масло L&L Plaquette Fleur de Sel 82% (100 г) — 199,00 грн (−19%)

Овочі, фрукти та салати

  • Мандарин «Подарунковий» (1,5 кг) — 292,72 грн (−12%)
  • Томат мікс відбірний — 179,10 грн (−11%)
  • Суміш насіння для салату (300 г) — 113,52 грн (−13%)
  • Цибуля‑шалот (500 г) — 46,34 грн (−11%)

Делікатеси та готові продукти

  • Сендвіч з оселедцем (160 г) — 69,99 грн
  • Буженина «Алан» «Столична» (100 г) — 74,90 грн (−16%)
  • Вомер ікра та інші морепродукти також у знижці — від −15 до −31%

Побутові товари «цінотижикові»

  • Серветки паперові «Премія»® мікс 3‑шарові (80 шт) — 39,99 грн (−27%)
  • Печиво «Премія»® «Савоярді» з какао (200 г) — 69,99 грн (−51%)
  • Куряче крило — 8,99 грн / 100 г (−28%)

Як скористатися акцією

Акція «Цінотижики» діє по всій Україні у супермаркетах «Сільпо» з 8 по 14 січня 2026 року. Товари, що беруть участь у акції, мають спеціальні цінники або окремі позначки в каталозі на сайті. Знижки поширюються як на оформлення покупки в самому магазині, так і під час замовлення через інтернет‑магазин та мобільний додаток.

Щоб оформити доставку додому або самовивіз, достатньо:

  1. Зайти на silpo.ua або в мобільний додаток «Сільпо».
  2. Обрати товари зі знижками «Цінотижики».
  3. Додати їх до кошика й зазначити адресу для доставки чи обрати пункт самовивозу.
  4. Завершити замовлення зручним способом оплати.

Переваги акції

  • Вигідні ціни на популярні продукти, м’ясо, овочі, молочні вироби та побутову групу товарів.
  • Широка мережа супермаркетів по всій Україні, де діють акційні пропозиції.
  • Можливість онлайн‑замовлення та доставки прямо до дверей.
  • Зручність вибору через сайт або додаток, де легко знайти всі товари з акційними цінами.

Поради покупцям

Перед походом до супермаркету або оформленням онлайн‑замовлення перевіряйте актуальні ціни та наявність конкретних товарів у обраному магазині — асортимент акційних позицій може відрізнятися залежно від регіону та наявності на складі.

Варто нагадати, що в VARUS з 6 по 19 січня діють знижки на продукти та товари для дому.

