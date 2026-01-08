З 8 по 14 січня 2026 року в усіх супермаркетах Сільпо проходить спеціальна тижнева акція «Цінотижики» — це оновлений формат знижок, коли на окремі товари встановлені привабливі ціни, що діють тільки в зазначений період. Такі пропозиції можна знайти як у фізичних магазинах мережі по всій Україні, так і в онлайн‑супермаркеті Сільпо чи в мобільному застосунку — зі зручною доставкою або самовивозом, повідомляє Преса України.

Акція охоплює широкий спектр продуктів харчування, м’ясні та рибні делікатеси, овочі й фрукти, молочні вироби, а також частину товарів повсякденного використання.

Товари з акції «Цінотижики» (8–14 січня)

М’ясо та риба

Яловичина (лопатка без кістки, охолоджена) — 39,90 грн / 100 г

Вомер холодного копчення — 84,91 грн / 100 г (−16%)

(−16%) Оселедець молодий норвезький філе — 33,92 грн / 100 г (−15%)

(−15%) Ікра тріски в’ялена — 314,42 грн / 100 г (−15%)

(−15%) Ікра тріски дефростована — 39,86 грн / 100 г (−16%)

(−16%) Набір ковбас Argal Trio (450 г) — 629,00 грн (−31%)

(−31%) Ковбаса Salaisons du Maconnais (250 г) — 479,00 грн (−31%)

Молочні та масло

Масло L&L Plaquette з перцем 82% (100 г) — 329,00 грн

Масло L&L Plaquette Fleur de Sel 82% (100 г) — 199,00 грн (−19%)

Овочі, фрукти та салати

Мандарин «Подарунковий» (1,5 кг) — 292,72 грн (−12%)

(−12%) Томат мікс відбірний — 179,10 грн (−11%)

(−11%) Суміш насіння для салату (300 г) — 113,52 грн (−13%)

(−13%) Цибуля‑шалот (500 г) — 46,34 грн (−11%)

Делікатеси та готові продукти

Сендвіч з оселедцем (160 г) — 69,99 грн

Буженина «Алан» «Столична» (100 г) — 74,90 грн (−16%)

(−16%) Вомер ікра та інші морепродукти також у знижці — від −15 до −31%

Побутові товари «цінотижикові»

Серветки паперові «Премія»® мікс 3‑шарові (80 шт) — 39,99 грн (−27%)

(−27%) Печиво «Премія»® «Савоярді» з какао (200 г) — 69,99 грн (−51%)

(−51%) Куряче крило — 8,99 грн / 100 г (−28%)

Як скористатися акцією

Акція «Цінотижики» діє по всій Україні у супермаркетах «Сільпо» з 8 по 14 січня 2026 року. Товари, що беруть участь у акції, мають спеціальні цінники або окремі позначки в каталозі на сайті. Знижки поширюються як на оформлення покупки в самому магазині, так і під час замовлення через інтернет‑магазин та мобільний додаток.

Щоб оформити доставку додому або самовивіз, достатньо:

Зайти на silpo.ua або в мобільний додаток «Сільпо». Обрати товари зі знижками «Цінотижики». Додати їх до кошика й зазначити адресу для доставки чи обрати пункт самовивозу. Завершити замовлення зручним способом оплати.

Переваги акції

Вигідні ціни на популярні продукти, м'ясо, овочі, молочні вироби та побутову групу товарів.

на популярні продукти, м’ясо, овочі, молочні вироби та побутову групу товарів. Широка мережа супермаркетів по всій Україні, де діють акційні пропозиції.

супермаркетів по всій Україні, де діють акційні пропозиції. Можливість онлайн‑замовлення та доставки прямо до дверей.

прямо до дверей. Зручність вибору через сайт або додаток, де легко знайти всі товари з акційними цінами.

Поради покупцям

Перед походом до супермаркету або оформленням онлайн‑замовлення перевіряйте актуальні ціни та наявність конкретних товарів у обраному магазині — асортимент акційних позицій може відрізнятися залежно від регіону та наявності на складі.

