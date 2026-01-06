З 6 по 19 січня у мережі супермаркетів “Варус” проходить унікальна акція під назвою «Особливе різномаїжжя», в рамках якої покупці можуть придбати широкий асортимент продуктів зі знижками. Це чудова можливість для тих, хто хоче не лише заощадити, але й знайти нові смаки та продукти для родини, пише Преса України.

Що пропонує акція “Особливе різномаїжжя”?

В рамках акції в супермаркетах “Варус” доступні спеціальні пропозиції на різноманітні категорії товарів. Участь в акції беруть як продукти харчування, так і побутова хімія, косметика та інші повсякденні товари. Знижки на популярні товари дозволять покупцям поповнити свої запаси до свят та зимових вечорів за вигідними цінами.

Основні переваги акції

Знижки на популярні товари : Усі акційні товари пропонуються з привабливими знижками, що дозволяє суттєво заощадити.

: Усі акційні товари пропонуються з привабливими знижками, що дозволяє суттєво заощадити. Широкий асортимент : В акції беруть участь різноманітні категорії товарів – від продуктів харчування до побутової хімії, косметики та товарів для дому.

: В акції беруть участь різноманітні категорії товарів – від продуктів харчування до побутової хімії, косметики та товарів для дому. Універсальність пропозицій: Вибір товарів дозволяє задовольнити потреби як для щоденного використання, так і для святкових заходів.

Щоб побачити актуальний повний перелік товарів і точні ціни в межах акції, радимо перевіряти:

акційну газету на сайті VARUS у розділі “Акції”;

у розділі “Акції”; додаток VARUS на смартфоні;

на смартфоні; вивіски в магазинах VARUS під час покупки.

Як скористатися акцією?

Для того, щоб скористатися акцією «Особливе різномаїжжя», покупцям потрібно просто відвідати будь-який супермаркет “Варус” в період з 6 по 19 січня та вибрати товари, що беруть участь в акції. Акційні ціни будуть автоматично застосовуватися при покупці.

Не пропустіть можливість!

Акція “Особливе різномаїжжя” в мережі супермаркетів “Варус” – це чудовий шанс придбати необхідні товари за зниженими цінами, поки акція триває. Поспішайте скористатися вигідними пропозиціями і поповнити свої запаси на зиму.

Варто нагадати, що у «Копійочці» стартувала акція «Імба ціна», яка пропонує знижки з 5 по 11 січня.