З 6 по 19 січня у мережі супермаркетів “Варус” проходить унікальна акція під назвою «Особливе різномаїжжя», в рамках якої покупці можуть придбати широкий асортимент продуктів зі знижками. Це чудова можливість для тих, хто хоче не лише заощадити, але й знайти нові смаки та продукти для родини, пише Преса України.
Що пропонує акція “Особливе різномаїжжя”?
В рамках акції в супермаркетах “Варус” доступні спеціальні пропозиції на різноманітні категорії товарів. Участь в акції беруть як продукти харчування, так і побутова хімія, косметика та інші повсякденні товари. Знижки на популярні товари дозволять покупцям поповнити свої запаси до свят та зимових вечорів за вигідними цінами.
Основні переваги акції
- Знижки на популярні товари: Усі акційні товари пропонуються з привабливими знижками, що дозволяє суттєво заощадити.
- Широкий асортимент: В акції беруть участь різноманітні категорії товарів – від продуктів харчування до побутової хімії, косметики та товарів для дому.
- Універсальність пропозицій: Вибір товарів дозволяє задовольнити потреби як для щоденного використання, так і для святкових заходів.
Щоб побачити актуальний повний перелік товарів і точні ціни в межах акції, радимо перевіряти:
- акційну газету на сайті VARUS у розділі “Акції”;
- додаток VARUS на смартфоні;
- вивіски в магазинах VARUS під час покупки.
Як скористатися акцією?
Для того, щоб скористатися акцією «Особливе різномаїжжя», покупцям потрібно просто відвідати будь-який супермаркет “Варус” в період з 6 по 19 січня та вибрати товари, що беруть участь в акції. Акційні ціни будуть автоматично застосовуватися при покупці.
Не пропустіть можливість!
Акція “Особливе різномаїжжя” в мережі супермаркетів “Варус” – це чудовий шанс придбати необхідні товари за зниженими цінами, поки акція триває. Поспішайте скористатися вигідними пропозиціями і поповнити свої запаси на зиму.
