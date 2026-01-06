Close Menu
Вівторок, 6 Січня

Вигідні пропозиції в VARUS з 6 по 19 січня: що купити зі знижкою

З 6 по 19 січня у мережі супермаркетів "Варус" проходить унікальна акція під назвою «Особливе різномаїжжя».
З 6 по 19 січня у мережі супермаркетів “Варус” проходить унікальна акція під назвою «Особливе різномаїжжя», в рамках якої покупці можуть придбати широкий асортимент продуктів зі знижками. Це чудова можливість для тих, хто хоче не лише заощадити, але й знайти нові смаки та продукти для родини, пише Преса України.

Що пропонує акція “Особливе різномаїжжя”?

В рамках акції в супермаркетах “Варус” доступні спеціальні пропозиції на різноманітні категорії товарів. Участь в акції беруть як продукти харчування, так і побутова хімія, косметика та інші повсякденні товари. Знижки на популярні товари дозволять покупцям поповнити свої запаси до свят та зимових вечорів за вигідними цінами.

Основні переваги акції

  • Знижки на популярні товари: Усі акційні товари пропонуються з привабливими знижками, що дозволяє суттєво заощадити.
  • Широкий асортимент: В акції беруть участь різноманітні категорії товарів – від продуктів харчування до побутової хімії, косметики та товарів для дому.
  • Універсальність пропозицій: Вибір товарів дозволяє задовольнити потреби як для щоденного використання, так і для святкових заходів.

Щоб побачити актуальний повний перелік товарів і точні ціни в межах акції, радимо перевіряти:

  • акційну газету на сайті VARUS у розділі “Акції”;
  • додаток VARUS на смартфоні;
  • вивіски в магазинах VARUS під час покупки.

Як скористатися акцією?

Для того, щоб скористатися акцією «Особливе різномаїжжя», покупцям потрібно просто відвідати будь-який супермаркет “Варус” в період з 6 по 19 січня та вибрати товари, що беруть участь в акції. Акційні ціни будуть автоматично застосовуватися при покупці.

Не пропустіть можливість!

Акція “Особливе різномаїжжя” в мережі супермаркетів “Варус” – це чудовий шанс придбати необхідні товари за зниженими цінами, поки акція триває. Поспішайте скористатися вигідними пропозиціями і поповнити свої запаси на зиму.

Варто нагадати, що у «Копійочці» стартувала акція «Імба ціна», яка пропонує знижки з 5 по 11 січня.

