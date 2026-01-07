З 7 по 13 січня 2026 року в мережі супермаркетів АТБ триває акція «Економія», яка дозволяє покупцям заощадити на широкому асортименті товарів. У рамках цієї акції на продукцію провідних виробників діють значні знижки — до 50%. Акція охоплює різноманітні категорії товарів, від продуктів харчування до побутових товарів, пише Преса України.

Які товари беруть участь в акції?

Акція «Економія» включає в себе знижки на:

Продукти харчування : м’ясо, молочні продукти, хліб, кондитерські вироби, напої.

: м’ясо, молочні продукти, хліб, кондитерські вироби, напої. Побутова хімія : засоби для прибирання, пральні порошки, гелі для прання.

: засоби для прибирання, пральні порошки, гелі для прання. Товари для дому : посуд, кухонні прилади, побутова техніка, аксесуари.

: посуд, кухонні прилади, побутова техніка, аксесуари. Гігієнічні товари : косметика, засоби для догляду за шкірою та волоссям.

: косметика, засоби для догляду за шкірою та волоссям. Одяг та аксесуари: знижки на одяг, взуття та інші сезонні товари.

Завдяки акції можна значно знизити витрати на покупки для дому та особистих потреб.

Приклади акційних товарів

Салямі “Фірмова” (1 кг) — 292.89 грн (Знижка -41%, звичайна ціна — 489.90 грн)

— 292.89 грн (Знижка -41%, звичайна ціна — 489.90 грн) Ковбаса «Молочна» (550 г) — 106.90 грн (Знижка -41%, звичайна ціна — 179.90 грн)

— 106.90 грн (Знижка -41%, звичайна ціна — 179.90 грн) Ковбаски «Шашличні» (500 г) — 89.90 грн (Знижка -22%, звичайна ціна — 115.00 грн)

— 89.90 грн (Знижка -22%, звичайна ціна — 115.00 грн) Чай зелений/чорний (24 пак.) — 44.90 грн (Знижка -41%, звичайна ціна — 75.65 грн)

— 44.90 грн (Знижка -41%, звичайна ціна — 75.65 грн) Напій Pepsi (1 л) — 23.90 грн (Знижка -34%, звичайна ціна — 35.90 грн)

— 23.90 грн (Знижка -34%, звичайна ціна — 35.90 грн) Плавлений сир (70 г) — 14.50 грн (Знижка -37%, звичайна ціна — 22.96 грн)

— 14.50 грн (Знижка -37%, звичайна ціна — 22.96 грн) Майонез/соус (160–300 г) — 24.90 грн (Знижка -36%, звичайна ціна — 38.90 грн)

— 24.90 грн (Знижка -36%, звичайна ціна — 38.90 грн) Сир напівтвердий RYKI (135 г) — 61.90 грн (Знижка -30%, звичайна ціна — 87.90 грн)

— 61.90 грн (Знижка -30%, звичайна ціна — 87.90 грн) Сьомга слабосолена (100–180 г) — 104.90 грн (Знижка -25%, звичайна ціна — 139.70 грн)

— 104.90 грн (Знижка -25%, звичайна ціна — 139.70 грн) Тістечко “Bear biscuit bar” (50 г) — 12.30 грн (Знижка -18%, звичайна ціна — 14.90 грн)

— 12.30 грн (Знижка -18%, звичайна ціна — 14.90 грн) Кефір нежирний (400 г) — 15.90 грн (Знижка -21%, звичайна ціна — 19.90 грн)

— 15.90 грн (Знижка -21%, звичайна ціна — 19.90 грн) Енергетичний напій (500 мл) — 22.30 грн (Знижка -26%, звичайна ціна — 29.90 грн)

— 22.30 грн (Знижка -26%, звичайна ціна — 29.90 грн) Молоковмісний продукт (160 г) — 19.90 грн (Знижка -27%, звичайна ціна — 26.90 грн)

— 19.90 грн (Знижка -27%, звичайна ціна — 26.90 грн) Фольга алюмінієва (20 м) — 70.40 грн (Знижка -16%, звичайна ціна — 82.90 грн)

— 70.40 грн (Знижка -16%, звичайна ціна — 82.90 грн) Фаршевий виріб “Часниковий” (420 г) — 51.90 грн (Знижка -41%, звичайна ціна — 86.90 грн)

— 51.90 грн (Знижка -41%, звичайна ціна — 86.90 грн) Крильця курячі (1 кг) — 199.89 грн (Знижка -27%, звичайна ціна — 270.99 грн)

— 199.89 грн (Знижка -27%, звичайна ціна — 270.99 грн) Шинка «Екстра» (1 кг) — 292.89 грн (Знижка -34%, звичайна ціна — 441.95 грн)

— 292.89 грн (Знижка -34%, звичайна ціна — 441.95 грн) Сосиски «Тигреня» (300 г) — 62.50 грн (Знижка -36%, звичайна ціна — 96.90 грн)

— 62.50 грн (Знижка -36%, звичайна ціна — 96.90 грн) Сир твердий (160 г) — 70.90 грн (Знижка -30%, звичайна ціна — 99.90 грн)

— 70.90 грн (Знижка -30%, звичайна ціна — 99.90 грн) Сир кисломолочний (350 г) — 63.90 грн (Знижка -22%, звичайна ціна — 80.90 грн)

— 63.90 грн (Знижка -22%, звичайна ціна — 80.90 грн) Біфідойогурт “Активіа” (260 г) — 24.40 грн (Знижка -29%, звичайна ціна — 33.90 грн)

— 24.40 грн (Знижка -29%, звичайна ціна — 33.90 грн) Сир/паста вершковий (135–150 г) — 59.90 грн (Знижка -28%, звичайна ціна — 82.90 грн)

— 59.90 грн (Знижка -28%, звичайна ціна — 82.90 грн) Сирок глазурований (36 г) — 10.40 грн (Знижка -26%, звичайна ціна — 13.90 грн)

— 10.40 грн (Знижка -26%, звичайна ціна — 13.90 грн) Масло солодковершкове (180 г) — 84.90 грн (Знижка -27%, звичайна ціна — 115.90 грн)

— 84.90 грн (Знижка -27%, звичайна ціна — 115.90 грн) Галушки з м’ясом (800 г) — 74.90 грн (Знижка -39%, звичайна ціна — 120.90 грн)

— 74.90 грн (Знижка -39%, звичайна ціна — 120.90 грн) Млинці/вареники (300–400 г) — 46.90 грн (Знижка -36%, звичайна ціна — 72.90 грн)

— 46.90 грн (Знижка -36%, звичайна ціна — 72.90 грн) Морозиво “Стакан Великан” (100 г) — 18.90 грн (Знижка -46%, звичайна ціна — 34.90 грн)

— 18.90 грн (Знижка -46%, звичайна ціна — 34.90 грн) Морозиво “Фісташка” (500 г) — 117.90 грн (Знижка -46%, звичайна ціна — 217.90 грн)

Варто зазначити, що умови та наявність товарів можуть відрізнятися залежно від конкретного магазину.

Як скористатися знижками?

Щоб скористатися знижками в межах акції «Економія», достатньо відвідати будь-який магазин АТБ або зробити покупку онлайн через офіційний сайт. Знижки на участь у акції розповсюджуються на вибрані товари в зазначений період.

Умови акції

Тривалість : з 7 по 13 січня 2026 року.

: з 7 по 13 січня 2026 року. Знижки : до -45% на певні категорії товарів.

: до -45% на певні категорії товарів. Місце проведення : усі супермаркети АТБ та онлайн-магазин.

: усі супермаркети та онлайн-магазин. Обмеження: акція поширюється на обмежену кількість товарів, тому варто поспішити!

Як зробити покупку онлайн?

Відвідайте офіційний сайт АТБ. Ознайомтеся з пропозиціями акції «Економія». Виберіть бажані товари і оформіть замовлення. Скористайтесь знижками та отримайте додаткові бонуси.

Чому варто зробити покупки в АТБ?

Вигідні ціни : знижки до -45% на популярні товари.

: знижки до -45% на популярні товари. Широкий асортимент : широкий вибір продуктів харчування, побутової хімії, товарів для дому та багато іншого.

: широкий вибір продуктів харчування, побутової хімії, товарів для дому та багато іншого. Зручність покупок : можливість купувати як в магазинах, так і онлайн.

: можливість купувати як в магазинах, так і онлайн. Якість продукції: тільки сертифіковані та перевірені товари.

Не проґавте можливість зробити вигідні покупки в АТБ з акцією «Економія» — тільки до 13 січня!

Варто нагадати, що у «Копійочці» стартувала акція «Імба ціна», яка пропонує вигідні знижки до 11 січня.