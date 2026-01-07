Компанія LEGO® представила інноваційну платформу LEGO® SMART Play™ — новий спосіб взаємодії з конструкторами, що об’єднує фізичну гру з інтерактивними ефектами світла, звуку та реакцій на рух. Ця система була презентована на всесвітній виставці технологій CES 2026 у Лас-Вегасі й, за даними виробника, є однією з найзначніших інновацій LEGO за останні десятиліття. Про це розповідає Преса України з посиланням LIGA.net.

Що таке LEGO® SMART Play™

LEGO® SMART Play™ — це нова ігрова екосистема, у центрі якої — Smart Brick — «розумна цеглинка», що виглядає як звичайний елемент LEGO, але містить електронні компоненти, які реагують на дії гравця. До неї також входять спеціальні Smart Tags та Smart Minifigures (розумні мініфігурки), що взаємодіють з цеглинками, створюючи ефекти під час гри.

Smart Brick оснащений:

сенсорами руху і акселерометром, які розпізнають рухи та повороти;

і акселерометром, які розпізнають рухи та повороти; світлодіодами , що світяться під час різних ігрових сценаріїв;

, що світяться під час різних ігрових сценаріїв; динаміком і міні‑синтезатором , що відтворює звуки відповідно до гри;

, що відтворює звуки відповідно до гри; вбудованим чипом , який забезпечує реакцію на Smart Tags та мініфігурки;

, який забезпечує реакцію на Smart Tags та мініфігурки; безпровідною зарядкою через спеціальну станцію.

На відміну від деяких попередніх інтерактивних пропозицій LEGO, SMART Play не потребує екранів чи додатків для активації цих можливостей — усі ефекти відбуваються безпосередньо під час фізичної гри.

The LEGO SMART Play™

Як працює SMART Play

Система побудована навколо взаємодії трьох основних компонентів:

Smart Brick — серце системи, що реагує на сенсори, світло, звук і рух. Smart Tag — спеціальні мітки, що дозволяють Smart Brick розпізнавати контекст гри (наприклад, яку фігуру чи механізм ви використали). Smart Minifigure — мініфігурки, що «розповідають» Smart Brick, яку роль виконувати під час гри.

Під час гри Smart Brick може реагувати на:

повороти і крутіння побудованої моделі;

присутність Smart Minifigures чи Tags поблизу;

рухи у просторі — наприклад, коли ви підкидаєте модель чи пересуваєте її.

Це дозволяє створювати ігрові сцени із світловими та звуковими ефектами, що роблять гру більш реалістичною та емоційною, без використання екранів чи складних програмних налаштувань.

The LEGO SMART Play™

Коли вийде LEGO® SMART Play™

Нові набори LEGO® SMART Play™ мають з’явитися у продажу 1 березня 2026 року. Перші анонсовані моделі будуть тематично пов’язані з популярною франшизою LEGO Star Wars, де можна буде побудувати легендарні зорельоти та сцени, які оживають разом зі звуками, світлом і реакціями на рухи.

Також передбачено, що передзамовлення стартують раніше — з 9 січня 2026 року, що дасть змогу фанатам гарантовано отримати нові набори в перші дні випуску.

Де купити в Україні

На момент запуску LEGO® SMART Play™ офіційні продажі стартують через:

офіційний онлайн‑магазин LEGO® ;

; фірмові магазини LEGO® ;

; великих міжнародних ритейлерів і місцеві мережі іграшок , що працюють в Україні;

, що працюють в Україні; онлайн‑платформи (електронні маркети), де також може бути доступне попереднє замовлення.

Перші доступні набори, ймовірно, будуть у тематиці Star Wars (наприклад, X‑Wing, TIE Fighter та Throne Room Duel), що вже підтверджено LEGO.

Скільки коштує набори LEGO® SMART Play™ Star Wars

Орієнтовна ціна LEGO® SMART Play™ Star Wars у Європі складає:

«Luke’s Red Five X‑Wing» — ≈ €89,99 / ≈ $99,99

/ «Darth Vader’s TIE Fighter» — ≈ €69,99 / ≈ $69,99

/ «Throne Room Duel & A‑Wing» — ≈ €159,99 / ≈ $159,99

Переводячи ці ціни в українську валюту (з урахуванням курсу валют та можливих мит/націнок при імпорті), на момент запуску вони можуть бути приблизно такими:

менший набір (TIE Fighter) — приблизно 2 500 – 3 000 грн

середній набір (X‑Wing) — приблизно 3 200 – 4 000 грн

великий набір (Throne Room Duel) — приблизно 5 500 – 7 000 грн

Після початку офіційних продажів у березні 2026 року ціни можуть трохи відрізнятися залежно від магазину, курсу валют, акцій та наявності у регіоні.

Що очікувати в майбутньому

LEGO вже анонсувала, що SMART Play стане не просто окремою лінійкою наборів, а розширюваною платформою, яку буде доповнювати новими елементами й ігровими механіками з часом. Це означає, що після стартових Star Wars‑сетів на ринку можуть з’явитися й інші теми та універсальні компоненти, які дозволять робити ще більше творчих ігор.

Раніше ми розповідали про іграшки, які розвивають уяву та креативність у дітей.