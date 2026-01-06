Close Menu
Актуально
Підписатися
Вівторок, 6 Січня

Як працюватимуть графіки відключень електроенергії на Закарпатті 6 січня

У вівторок, 6 січня, на Закарпатті запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає1 хвилина читання
Як працюватимуть графіки відключень електроенергії на Закарпатті з 6 січня
Як працюватимуть графіки відключень електроенергії на Закарпатті з 6 січня

У вівторок, 6 січня, на Закарпатті запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів. Це стало необхідним кроком у зв’язку з постійними атаками на енергетичну інфраструктуру України, які стали наслідком військових дій.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на офіційну сторінку “Закарпаттяобленерго” в Telegram. За інформацією компанії, графіки відключень будуть застосовуватися на основі шести черг. Споживачі можуть переглянути конкретні часи відключень і включень електроенергії на офіційному вебсайті компанії, що дозволить споживачам краще планувати свою діяльність в умовах обмежень.

Графік відключень світла на Закарпатті на 6 січня

Як працюватимуть графіки відключень електроенергії на Закарпатті 6 січня

Ці заходи є вимушеним кроком після масштабних ракетних і дронових атак, які пошкодили ключові об’єкти енергетичної інфраструктури країни. Внаслідок цього виникли серйозні труднощі з забезпеченням стабільного постачання електроенергії. За словами представників обленерго, введення графіків відключень є необхідним для того, щоб балансувати навантаження на енергосистему і зберегти енергетичну стабільність в країні.

Згідно з повідомленням, ці графіки будуть діяти виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго”, який контролює енергетичну мережу і визначає необхідність введення таких обмежень в залежності від ситуації в енергосистемі. Враховуючи складні умови, що склалися, такі заходи можуть бути запроваджені й в інших регіонах України, де спостерігається пошкодження енергетичних об’єктів.

Раніше ми розповідали, що на Закарпатті ТЦК скасував відстрочення понад 200 “студентів-ухилянтів”.

Post Views: 14
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.