Нещодавно на популярній стрімінговій платформі Netflix відбулася прем’єра нового кримінального детективу “Утікай”, який вже здобув велику популярність серед глядачів. Серіал вразив багатьох своєю захоплюючою атмосферою, швидко ставши вірусним після релізу та привернув увагу до себе. Преса України з посиланням на 24 канал розповідає про сюжет, акторський склад і чому вам варто його подивитися.

Що відомо про серіал “Утікай”?

Прем’єра кримінального детективу “Утікай” відбулася 1 січня 2026 року на платформі Netflix. Однією з головних переваг серіалу є його компактність — всього 8 епізодів, що дозволяє подивитися всю стрічку за один або два вечори. Цей мінісеріал вже став популярним завдяки поєднанню елементів сімейної трагедії, кримінального трилера та психологічної драми. Серіал ідеально підійде для любителів інтригуючих історій, які приховують таємниці минулого.

Про що сюжет серіалу “Утікай”?

Сюжет серіалу розповідає історію Саймона Гріна, успішного бізнесмена, який, здавалося б, мав усе для щасливого життя. У нього є донька Пейдж, яка з дитинства отримувала все, що хотіла, що в результаті зробило її капризною і зарозумілою. Після чергової сварки Пейдж тікає з дому, і Саймон, хвилюючись за свою доньку, вирушає на її пошуки. Через деякий час він випадково зустрічає її в парку, але вона абсолютно не схожа на себе — виглядає в жахливому стані, немов бездомна.

Саймон намагається умовити Пейдж повернутися додому, але вона знову зникає. Впертого батька це не зупиняє, і він продовжує пошуки. У процесі цих пошуків відкриваються темні таємниці сімейного минулого, які вже не можна залишати без уваги. Саймон опиняється в самому центрі розслідування вбивства, а поступово відкриваючи правду, він ризикує втратити все, що так старанно будував.

Акторський склад

В головних ролях у серіалі “Утікай” можна побачити талановитих акторів: Джеймса Несбітта, Рут Джонс, Альфреда Еноха, Трейсі Енн Оберман, Інґрід Олівер, Емі Ґледгілл, Аннет Бедленд та Марка Бейзлі. Їх чудова гра додає серіалу глибини і інтриги, що робить його ще більш захоплюючим для глядачів.

Де дивитися онлайн

Серіал “Утікай” доступний для перегляду на платформі Netflix, де його можна подивитися у будь-який зручний час. Для того, щоб насолоджуватися усіма 8 епізодами цього захоплюючого кримінального детективу, потрібно підписатися на стрімінговий сервіс. Netflix пропонує безкоштовний пробний період для нових користувачів, що дозволяє познайомитися з серіалом без додаткових витрат.

Сервіс також підтримує перегляд на різних пристроях, таких як комп’ютери, смартфони, планшети та телевізори, що дозволяє зручно дивитися серіал будь-де і будь-коли.

