6 січня в Україні відзначають завершальне свято різдвяного циклу — Хрещення Господнє, яке в народі традиційно називають Водохрещем. Цей день присвячений спогаду хрещення Ісуса Христа в річці Йордан та символізує духовне очищення, оновлення й зміцнення віри. Водохреще здавна вважається особливим святом, із яким пов’язано багато релігійних обрядів і народних традицій. Однією з головних подій є освячення води, якій приписують цілющі та захисні властивості, тому її зберігають удома протягом року.
У 2026 році свято припадає на 6 січня, що стало наслідком переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. Через зміну календаря дати багатьох церковних свят змістилися, однак їхній зміст і духовне значення залишилися незмінними. Віряни відвідують богослужіння, беруть участь в освяченні води та вітають одне одного з важливим християнським святом. Водохреще також асоціюється з родинним затишком, щирими побажаннями здоров’я, миру й Божої благодаті, які передають у привітаннях, віршах і святкових листівках.
Преса України зібрала для вас найкращі варіанти привітань для родини та близьких.
Привітання з Водохрещем 2026
Вітаю з Водохрещем! Нехай це світле свято принесе у твоє життя спокій, віру та внутрішню рівновагу. Бажаю, щоб освячена вода наповнила дім добром, а серце — теплом і надією.
* * *
Зі святом Водохреща! Нехай Господня благодать оберігає тебе та твоїх рідних, допомагає долати труднощі й дарує сили для нових добрих справ.
* * *
Щиро вітаю з Водохрещем! Бажаю душевного очищення, ясних думок і миру в серці. Нехай у домі завжди панують злагода, любов і взаєморозуміння.
* * *
З Водохрещем Господнім! Нехай цей день стане початком добрих змін, принесе світло у думки та впевненість у завтрашньому дні. Бажаю здоров’я і щирої радості.
* * *
Вітаю з великим християнським святом — Водохрещем! Нехай свята вода змиє тривоги й сумніви, а в душі оселиться спокій і віра.
* * *
Зі святом Водохреща! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для щастя, теплих зустрічей і щирих слів. Нехай Господь охороняє кожен крок.
* * *
Вітаю з Водохрещем! Нехай цей день подарує відчуття оновлення, наповнить серце добром і допоможе зберегти внутрішню гармонію.
* * *
З Водохрещем Господнім! Нехай у твоєму домі завжди буде світло, затишно й спокійно, а поруч — рідні люди, які підтримають у будь-яку мить.
* * *
Щирі вітання з Водохрещем! Бажаю здоров’я, терпіння та душевної сили. Нехай віра допомагає знаходити правильні рішення й не втрачати надію.
* * *
Зі святом Водохреща! Нехай цей день принесе мир у серце, благословення в родину й упевненість у завтрашньому дні.
* * *
Вітаю з Водохрещем! Нехай освячена вода наповнить життя світлом, очистить думки й подарує відчуття внутрішньої свободи.
* * *
З Водохрещем Господнім! Бажаю, щоб у кожному дні знаходилися приводи для радості, а всі негаразди залишалися в минулому.
* * *
Щиро вітаю з Водохрещем! Нехай це свято зміцнить віру, подарує спокій і допоможе зберегти тепло в серці навіть у непрості часи.
* * *
Зі святом Водохреща! Бажаю добробуту, душевної рівноваги та світлих думок. Нехай Господь завжди буде поруч і оберігає.
* * *
Вітаю з Водохрещем! Нехай цей день стане символом очищення, оновлення й надії на краще майбутнє.
* * *
З Водохрещем Господнім! Бажаю миру в душі, злагоди в родині та віри, яка надихає й підтримує в житті.
* * *
Щирі вітання з Водохрещем! Нехай у твоєму серці завжди буде місце для любові, вдячності та добрих намірів.
* * *
Зі святом Водохреща! Бажаю, щоб кожен день був наповнений світлом, теплом і відчуттям Божої присутності.
* * *
Вітаю з Водохрещем! Нехай освячена вода принесе здоров’я, спокій і впевненість у власних силах.
* * *
З Водохрещем Господнім! Нехай це свято подарує душевне очищення, внутрішній мир і щиру радість, яка залишиться з тобою надовго.
Короткі СМС-привітання
- З Водохрещем! Нехай у серці буде мир, а в домі — тепло і спокій.
- Вітаю з Водохрещем! Бажаю здоров’я, віри та Божої благодаті.
- Зі святом Водохреща! Нехай цей день принесе світло і надію.
- З Водохрещем Господнім! Миру, добра й душевної рівноваги.
- Вітаю з Водохрещем! Нехай свята вода принесе спокій і радість.
- З Водохрещем! Нехай у житті буде більше світлих днів.
- Зі святом Водохреща! Здоров’я, тепла і злагоди в родині.
- Вітаю з Водохрещем Господнім! Нехай Господь оберігає щодня.
- З Водохрещем! Бажаю миру в душі та щастя в серці.
- Зі святом Водохреща! Нехай віра наповнює кожен день.
Привітання у віршах
Нехай вода свята омиє
Всі смутки і печалі.
І в серці вашому завжди
Палка любов палає.
* * *
На Водохреще у цей час
Молитва щира йде до вас.
Благословення у ваш дім,
Щоб мир настав у світі всім.
* * *
Хай Господь вас оберігає,
Всі тривоги і біль забирає.
З Водохрещем!
* * *
Сьогодні день святий, чудовий,
Хай шлях твій буде чистий й довгий.
Вода Йорданська хай спасе
І щастя в дім твій принесе!
* * *
Водохреще світле нині,
Хай радість буде у родині!
Нехай Господь благословляє,
Від бід і зла охороняє.
* * *
З Водохрещам привітання
Шлю вам нині від душі
Миру і тепла бажаю,
Мрії вам здійснить свої.
Змиють хай святі потоки
Сум, проблеми і хвороби,
Буде хай життя щасливим,
Відійдуть нехай незгоди.
* * *
Із Водохрещем вас Господнім.
Свята водичка скрізь сьогодні,
Що всі гріхи із вас змиває,
На щастя вас благословляє.
Бажаю радості у свято,
Всіх рідних й близьких обійняти,
Очистити тіла і душі,
І в Бога вірити ще дужче.
* * *
Хай в цей не звичний день,
Душа ще більш засяє.
День світла і прощень,
Хай свята вода вас оберігає.
Щоб чистою доля була,
Позбавлена біди і зла.
Щоб легким шлях ваш був,
Молитви ваші Бог почув.
Листівки з Водохрещем 2026
