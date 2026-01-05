6 січня в Україні відзначають завершальне свято різдвяного циклу — Хрещення Господнє, яке в народі традиційно називають Водохрещем. Цей день присвячений спогаду хрещення Ісуса Христа в річці Йордан та символізує духовне очищення, оновлення й зміцнення віри. Водохреще здавна вважається особливим святом, із яким пов’язано багато релігійних обрядів і народних традицій. Однією з головних подій є освячення води, якій приписують цілющі та захисні властивості, тому її зберігають удома протягом року.

У 2026 році свято припадає на 6 січня, що стало наслідком переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. Через зміну календаря дати багатьох церковних свят змістилися, однак їхній зміст і духовне значення залишилися незмінними. Віряни відвідують богослужіння, беруть участь в освяченні води та вітають одне одного з важливим християнським святом. Водохреще також асоціюється з родинним затишком, щирими побажаннями здоров’я, миру й Божої благодаті, які передають у привітаннях, віршах і святкових листівках.

найкращі варіанти привітань для родини та близьких.

Привітання з Водохрещем 2026

Вітаю з Водохрещем! Нехай це світле свято принесе у твоє життя спокій, віру та внутрішню рівновагу. Бажаю, щоб освячена вода наповнила дім добром, а серце — теплом і надією.

* * *

Зі святом Водохреща! Нехай Господня благодать оберігає тебе та твоїх рідних, допомагає долати труднощі й дарує сили для нових добрих справ.

* * *

Щиро вітаю з Водохрещем! Бажаю душевного очищення, ясних думок і миру в серці. Нехай у домі завжди панують злагода, любов і взаєморозуміння.

* * *

З Водохрещем Господнім! Нехай цей день стане початком добрих змін, принесе світло у думки та впевненість у завтрашньому дні. Бажаю здоров’я і щирої радості.

* * *

Вітаю з великим християнським святом — Водохрещем! Нехай свята вода змиє тривоги й сумніви, а в душі оселиться спокій і віра.

* * *

Зі святом Водохреща! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для щастя, теплих зустрічей і щирих слів. Нехай Господь охороняє кожен крок.

* * *

Вітаю з Водохрещем! Нехай цей день подарує відчуття оновлення, наповнить серце добром і допоможе зберегти внутрішню гармонію.

* * *

З Водохрещем Господнім! Нехай у твоєму домі завжди буде світло, затишно й спокійно, а поруч — рідні люди, які підтримають у будь-яку мить.

* * *

Щирі вітання з Водохрещем! Бажаю здоров’я, терпіння та душевної сили. Нехай віра допомагає знаходити правильні рішення й не втрачати надію.

* * *

Зі святом Водохреща! Нехай цей день принесе мир у серце, благословення в родину й упевненість у завтрашньому дні.

* * *

Вітаю з Водохрещем! Нехай освячена вода наповнить життя світлом, очистить думки й подарує відчуття внутрішньої свободи.

* * *

З Водохрещем Господнім! Бажаю, щоб у кожному дні знаходилися приводи для радості, а всі негаразди залишалися в минулому.

* * *

Щиро вітаю з Водохрещем! Нехай це свято зміцнить віру, подарує спокій і допоможе зберегти тепло в серці навіть у непрості часи.

* * *

Зі святом Водохреща! Бажаю добробуту, душевної рівноваги та світлих думок. Нехай Господь завжди буде поруч і оберігає.

* * *

Вітаю з Водохрещем! Нехай цей день стане символом очищення, оновлення й надії на краще майбутнє.

* * *

З Водохрещем Господнім! Бажаю миру в душі, злагоди в родині та віри, яка надихає й підтримує в житті.

* * *

Щирі вітання з Водохрещем! Нехай у твоєму серці завжди буде місце для любові, вдячності та добрих намірів.

* * *

Зі святом Водохреща! Бажаю, щоб кожен день був наповнений світлом, теплом і відчуттям Божої присутності.

* * *

Вітаю з Водохрещем! Нехай освячена вода принесе здоров’я, спокій і впевненість у власних силах.

* * *

З Водохрещем Господнім! Нехай це свято подарує душевне очищення, внутрішній мир і щиру радість, яка залишиться з тобою надовго.

Короткі СМС-привітання

З Водохрещем! Нехай у серці буде мир, а в домі — тепло і спокій.

Вітаю з Водохрещем! Бажаю здоров’я, віри та Божої благодаті.

Зі святом Водохреща! Нехай цей день принесе світло і надію.

З Водохрещем Господнім! Миру, добра й душевної рівноваги.

Вітаю з Водохрещем! Нехай свята вода принесе спокій і радість.

З Водохрещем! Нехай у житті буде більше світлих днів.

Зі святом Водохреща! Здоров’я, тепла і злагоди в родині.

Вітаю з Водохрещем Господнім! Нехай Господь оберігає щодня.

З Водохрещем! Бажаю миру в душі та щастя в серці.

Зі святом Водохреща! Нехай віра наповнює кожен день.

Привітання у віршах

Нехай вода свята омиє

Всі смутки і печалі.

І в серці вашому завжди

Палка любов палає.

* * *

На Водохреще у цей час

Молитва щира йде до вас.

Благословення у ваш дім,

Щоб мир настав у світі всім.

* * *

Хай Господь вас оберігає,

Всі тривоги і біль забирає.

З Водохрещем!

* * *

Сьогодні день святий, чудовий,

Хай шлях твій буде чистий й довгий.

Вода Йорданська хай спасе

І щастя в дім твій принесе!

* * *

Водохреще світле нині,

Хай радість буде у родині!

Нехай Господь благословляє,

Від бід і зла охороняє.

* * *

З Водохрещам привітання

Шлю вам нині від душі

Миру і тепла бажаю,

Мрії вам здійснить свої.

Змиють хай святі потоки

Сум, проблеми і хвороби,

Буде хай життя щасливим,

Відійдуть нехай незгоди.

* * *

Із Водохрещем вас Господнім.

Свята водичка скрізь сьогодні,

Що всі гріхи із вас змиває,

На щастя вас благословляє.

Бажаю радості у свято,

Всіх рідних й близьких обійняти,

Очистити тіла і душі,

І в Бога вірити ще дужче.

* * *

Хай в цей не звичний день,

Душа ще більш засяє.

День світла і прощень,

Хай свята вода вас оберігає.

Щоб чистою доля була,

Позбавлена біди і зла.

Щоб легким шлях ваш був,

Молитви ваші Бог почув.

Раніше ми розповідали, як у Польщі святкують Трьох королів Święto Trzech Króli 2026 і що спільного має це свято з Водохрещем.