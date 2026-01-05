Сонячна активність і магнітні бурі 5–6 січня: детальний прогноз

У період із 5 по 10 січня магнітне поле Землі кілька разів зазнаватиме збурень різної інтенсивності. Найбільш відчутними для організму зазвичай стають дні, коли геомагнітна активність різко змінюється. Саме такі коливання можуть негативно позначатися на самопочутті людей. Тому фахівці радять заздалегідь підготуватися до цього періоду. Про це розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Упродовж зазначених днів геомагнітна ситуація буде нестабільною. За спостереженнями міжнародних центрів, які відстежують сонячну активність, очікуються чергування відносно спокійних фаз із короткими, але помітними сплесками. Такий характер змін може спричиняти додаткове навантаження на організм, особливо у метеозалежних людей. Найближчими днями варто уважніше ставитися до сигналів власного тіла. Це допоможе уникнути погіршення самопочуття.

Прогноз магнітних бур на 5-6 січня

Зокрема, 5 та 6 січня прогнозується помірна геомагнітна активність на рівні Kp 4. У ці дні можливі короткочасні підвищення показників до рівня Kp 5, що вже вважається слабкою магнітною бурею. У цей період люди можуть скаржитися на підвищену втому, сонливість та складнощі з концентрацією уваги. Особливо це стосується тих, хто гостро реагує на зміну погоди чи атмосферного тиску. Навіть незначні коливання можуть позначатися на загальному стані.

Як виникають магнітні бурі

Магнітні бурі виникають унаслідок сонячних спалахів та викидів корональної маси. Потоки заряджених частинок досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем, спричиняючи збурення. Такі процеси можуть впливати не лише на роботу зв’язку, навігаційних систем і електроніки, а й на фізіологічні процеси в організмі людини. Найчутливішими до таких змін вважаються серцево-судинна та нервова системи, а також гормональний баланс. Саме тому в періоди підвищеної сонячної активності зростає кількість скарг на погане самопочуття.

На кого мають найбільший вплив

Найбільше вплив магнітних бур можуть відчути метеозалежні люди. У зоні ризику також перебувають ті, хто має гіпертонію або серцево-судинні захворювання, страждає на хронічні мігрені чи порушення сну. Окрему увагу радять приділяти своєму стану людям похилого віку та вагітним жінкам. У ці дні організм може реагувати більш гостро навіть на незначні подразники. Тому профілактика відіграє особливо важливу роль.

Найпоширеніші симптоми

Медики зазначають, що під час магнітних бур можливий широкий спектр симптомів. Серед них — головний біль і мігрень, загальна слабкість, запаморочення та нудота. Дехто скаржиться на відчуття «ватних» ніг, порушення сну та різкі перепади артеріального тиску. Також можуть з’являтися біль або дискомфорт у ділянці серця, підвищена дратівливість і тривожність. У деяких випадках фіксують загострення хронічних захворювань і зниження здатності зосереджуватися.

Як захистити організм

Щоб не погіршити стан у дні підвищеної геомагнітної активності, фахівці радять дотримуватися простих рекомендацій. Варто уникати надмірного вживання кави та алкоголю, не перевантажувати організм важкими фізичними вправами та не допускати хронічного недосипання. Також бажано мінімізувати стресові ситуації й емоційні конфлікти. Лікарі наголошують, що не слід самостійно припиняти прийом призначених препаратів.

Для підтримки нормального самопочуття з 5 по 10 січня рекомендують спати щонайменше 7–8 годин на добу. Важливо пити достатню кількість чистої води та щодня виходити на прогулянки на свіжому повітрі. Регулярне провітрювання приміщень допоможе підтримувати оптимальний мікроклімат. Харчування має бути легким, теплим і поживним, а відпочинок — своєчасним. Дотримання рекомендацій лікаря та уважне ставлення до власного здоров’я допоможуть легше пережити період геомагнітних збурень.

