Вітамін D — один із ключових мікронутрієнтів для здоров’я. Він підтримує міцність кісток, роботу імунної системи та впливає на емоційний стан. Водночас чимало людей навіть не підозрюють про його дефіцит, адже прояви можуть бути непомітними або списуються на втому й стрес. Преса України з посиланням на Cleveland Clinic розповідає про симптоми нестачі вітаміну D.

Чому вітамін D такий важливий

Недарма його називають «сонячним вітаміном»: під дією ультрафіолету шкіра синтезує вітамін D, який допомагає засвоювати кальцій, зміцнює кісткову тканину і регулює імунні процеси. Він також впливає на роботу м’язів, клітинний ріст і механізми запалення. Проблема в тому, що природних джерел небагато: узимку сонця бракує, а typical раціон часто не закриває добову потребу, через що ризик дефіциту зростає.

Як розпізнати дефіцит вітаміну D

Постійна втома

Навіть за достатнього сну відчуваєте виснаження й брак енергії? Це може бути непрямою ознакою низького рівня вітаміну D.

Біль або слабкість у м’язах

Нестача пов’язана зі зниженням м’язової сили та підвищеним ризиком мікротравм, особливо в старшому віці. Часто турбує ниючий біль у кістках і суглобах.

Пригніченість, тривожність

Вітамін D залучений до регуляції серотоніну («гормону гарного настрою»). Дефіцит інколи супроводжується апатією, сезонними коливаннями настрою чи симптомами депресії.

Підвищене потовиділення

Помітна вологість шкіри, зокрема на обличчі без навантажень, може бути раннім і маловідомим сигналом нестачі.

Крихкість кісток і часті переломи

За недостатнього рівня вітаміну D організм гірше засвоює кальцій. Це підвищує ризик остеопорозу в дорослих і рахіту в дітей.

Як підвищити рівень вітаміну D

Більше сонячного світла

10–20 хвилин перебування на сонці кілька разів на тиждень за умови відкритих ділянок шкіри допомагають підтримувати синтез вітаміну. Орієнтуйтеся на погоду й тривалість світлового дня.

Корисні продукти

Додавайте до раціону жирну рибу (лосось, скумбрія, тунець), яйця, гриби, молочні продукти та каші, збагачені вітаміном D. Це допоможе частково закрити потребу з їжею.

Добавки — тільки за рекомендацією лікаря

Надлишок вітаміну D також небажаний. Приймати добавки варто після аналізу крові та консультації з фахівцем, який визначить дозування і тривалість курсу.

Важливо

Симптоми дефіциту неспецифічні й можуть перетинатися з іншими станами. Найточніший спосіб перевірки — лабораторне визначення рівня 25(OH)D та подальші поради лікаря щодо корекції.

Раніше ми вже розповідали, у яких випадках вітаміни можуть бути небезпечними для здоров’я.