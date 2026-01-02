Мережа супермаркетів АТБ-Маркет оголосила масштабну акцію «Зимові знижки», що триватиме з 2 до 6 січня 2026 року. Протягом п’яти днів покупці зможуть придбати широкий асортимент товарів повсякденного попиту з вигодою до -51 %. Це одна з найбільш очікуваних сезонних пропозицій, яка охоплює продукти харчування, напої, засоби гігієни, побутову хімію та інші популярні позиції, пише Преса України.

Пропозиції діють у всіх супермаркетах АТБ по всій Україні — у великих містах і в регіонах. Знижки доступні на полицях магазину: товари обведені акційним маркуванням, що дозволяє легко відрізнити їх від звичайного асортименту.

Що входить до акції «Зимові знижки»

Під час акції «Зимові знижки» знижені ціни представлені в таких основних категоріях:

Продукти харчування — шоколад, кава, готові страви, ковбасні вироби, сири та вода.

— шоколад, кава, готові страви, ковбасні вироби, сири та вода. Напої — безалкогольні та алкогольні позиції з акційними цінами.

— безалкогольні та алкогольні позиції з акційними цінами. Особиста гігієна й догляд — шампуні, засоби для тіла та гігієни зі знижками.

— шампуні, засоби для тіла та гігієни зі знижками. Засоби для дому — миючі та пральні засоби на вигідних умовах.

Знижки доступні в межах наявних залишків товарів у магазинах, тому частина позицій може швидко розходитися — особливо популярні кавові та м’ясні товари.

Топ акційних товарів і ціни під час акції (2–6 січня 2026)

Ділимося списком актуальних акційних пропозицій, які часто зустрічаються в роздрібних каталогах мережі АТБ під час акції. Ціни наведені як орієнтовні на основі актуальних пропозицій, що з’явились у перший тиждень січня.

Кава розчинна та мелена «Чорна Карта» — від 74,90 грн (‑44%)

(‑44%) Шоколад молочний ТМ Roshen, 275–295 г — 109,90 грн (‑44%)

(‑44%) Нагетси у паніровці 400 г — 59,90 грн (‑42%)

(‑42%) Ковбаса «Салямі Болгарська», 1 кг — 318,89 грн (‑40%)

(‑40%) Шинка напівкопчена 500 г — 135,90 грн (‑40%)

(‑40%) Сири ТМ КОМО 135 г — від 57,90 грн (‑31%)

(‑31%) Мінеральна вода 500 мл/1,5 л — від 9,70 грн (‑30%)

(‑30%) Олія соняшникова ТМ «Щедрий Дар» (725 мл) — 64,90 грн (‑10%)

(‑10%) Шампунь Head&Shoulders 300 мл — 127 грн (‑33%)

(‑33%) Пральний гель/порошок різних брендів — від 133 грн (‑41%)

Варто зазначити, що ціни можуть відрізнятися залежно від формату та конкретної пропозиції в магазині. Повний список акційних товарі можна знайти за посиланням.

Поради покупцям під час акції

Щоб максимально вигідно скористатися акцією:

Перевіряйте цінники на полиці: акційні товари позначені спеціальними етикетками.

акційні товари позначені спеціальними етикетками. Плануйте покупки заздалегідь: популярні позиції можуть швидко закінчуватися.

популярні позиції можуть швидко закінчуватися. Враховуйте регіон: в окремих магазинах асортимент може відрізнятися.

в окремих магазинах асортимент може відрізнятися. Порівнюйте ціни: дехто з покупців радить звертати увагу на власні ТМ АТБ, оскільки вони часто мають ще вигідніші ціни.

Акцію «Зимові знижки» організовано в рамках регулярних сезонних пропозицій мережі АТБ-Маркет, що спрямовані на підтримку доступних цін для українців на початку року.

Варто нагадати, що UKRNAFTA дарує 1 500 000 подарунків для клієнтів до 18 січня.