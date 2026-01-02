Мережа супермаркетів АТБ-Маркет оголосила масштабну акцію «Зимові знижки», що триватиме з 2 до 6 січня 2026 року. Протягом п’яти днів покупці зможуть придбати широкий асортимент товарів повсякденного попиту з вигодою до -51 %. Це одна з найбільш очікуваних сезонних пропозицій, яка охоплює продукти харчування, напої, засоби гігієни, побутову хімію та інші популярні позиції, пише Преса України.
Пропозиції діють у всіх супермаркетах АТБ по всій Україні — у великих містах і в регіонах. Знижки доступні на полицях магазину: товари обведені акційним маркуванням, що дозволяє легко відрізнити їх від звичайного асортименту.
Що входить до акції «Зимові знижки»
Під час акції «Зимові знижки» знижені ціни представлені в таких основних категоріях:
- Продукти харчування — шоколад, кава, готові страви, ковбасні вироби, сири та вода.
- Напої — безалкогольні та алкогольні позиції з акційними цінами.
- Особиста гігієна й догляд — шампуні, засоби для тіла та гігієни зі знижками.
- Засоби для дому — миючі та пральні засоби на вигідних умовах.
Знижки доступні в межах наявних залишків товарів у магазинах, тому частина позицій може швидко розходитися — особливо популярні кавові та м’ясні товари.
Топ акційних товарів і ціни під час акції (2–6 січня 2026)
Ділимося списком актуальних акційних пропозицій, які часто зустрічаються в роздрібних каталогах мережі АТБ під час акції. Ціни наведені як орієнтовні на основі актуальних пропозицій, що з’явились у перший тиждень січня.
- Кава розчинна та мелена «Чорна Карта» — від 74,90 грн (‑44%)
- Шоколад молочний ТМ Roshen, 275–295 г — 109,90 грн (‑44%)
- Нагетси у паніровці 400 г — 59,90 грн (‑42%)
- Ковбаса «Салямі Болгарська», 1 кг — 318,89 грн (‑40%)
- Шинка напівкопчена 500 г — 135,90 грн (‑40%)
- Сири ТМ КОМО 135 г — від 57,90 грн (‑31%)
- Мінеральна вода 500 мл/1,5 л — від 9,70 грн (‑30%)
- Олія соняшникова ТМ «Щедрий Дар» (725 мл) — 64,90 грн (‑10%)
- Шампунь Head&Shoulders 300 мл — 127 грн (‑33%)
- Пральний гель/порошок різних брендів — від 133 грн (‑41%)
Варто зазначити, що ціни можуть відрізнятися залежно від формату та конкретної пропозиції в магазині. Повний список акційних товарі можна знайти за посиланням.
Поради покупцям під час акції
Щоб максимально вигідно скористатися акцією:
- Перевіряйте цінники на полиці: акційні товари позначені спеціальними етикетками.
- Плануйте покупки заздалегідь: популярні позиції можуть швидко закінчуватися.
- Враховуйте регіон: в окремих магазинах асортимент може відрізнятися.
- Порівнюйте ціни: дехто з покупців радить звертати увагу на власні ТМ АТБ, оскільки вони часто мають ще вигідніші ціни.
Акцію «Зимові знижки» організовано в рамках регулярних сезонних пропозицій мережі АТБ-Маркет, що спрямовані на підтримку доступних цін для українців на початку року.
Варто нагадати, що UKRNAFTA дарує 1 500 000 подарунків для клієнтів до 18 січня.