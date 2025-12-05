Упродовж різдвяно-новорічних свят найбільша мережа автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA оголосила про старт масштабної подарункової акції для своїх клієнтів. З 1 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року кожен водій, який заправлятиметься на АЗК мережі, зможе отримати миттєві призи та долучитися до розіграшу великих паливних сертифікатів, пише Преса України.

У компанії підкреслюють, що UKRNAFTA «дарує 1 500 000 подарунків», тож акція охоплює величезну кількість потенційних учасників. Кампанія приурочена до зимових свят і покликана заохотити постійних та нових клієнтів активніше користуватися послугами мережі. Організатори наголошують, що участь у пропозиції відкрита для всіх водіїв, які виконують прості умови акції.

Як стати учасником акції

Щоб стати учасником акції «1 500 000 подарунків від UKRNAFTA», потрібно заправитися одним чеком від 20 літрів будь-якого пального та відсканувати мобільний застосунок UKRNAFTA під час оплати.

За кожним таким чеком клієнт отримує шанс миттєво виграти від 5 до 100 літрів пального, а також інші заохочувальні подарунки. Серед них – хот-доги, бургери, пончики, гарячі напої, знижки до 50% на страви й напої, а також супутні товари для автомобіля, зокрема омивач чи дистильовану воду. Таким чином, учасники можуть одночасно поєднувати заправку з приємними бонусами на автозаправці.

У компанії підкреслюють, що всі миттєві призи розігруються автоматично на підставі чека та використання застосунку. Це робить участь у кампанії простою та зручною для більшості клієнтів.

Фінальний суперрозіграш

Окремим блоком акції передбачено фінальний суперрозіграш серед усіх водіїв, які виконали умови участі впродовж акційного періоду. Організатори нагадують, що у фіналі буде розіграно п’ять сертифікатів на пальне по 500 літрів і три сертифікати на пальне по 1000 літрів. Головною нагородою стане суперприз – сертифікат на 2026 літрів пального, який компанія позиціонує як центральний символ акції.

Фінал розіграшу заплановано транслювати 22 січня 2026 року в прямому ефірі на сторінці АЗК UKRNAFTA в Instagram. Учасникам радять стежити за оновленнями в соцмережах, аби не пропустити оголошення переможців. При цьому діє просте правило: більше заправок – більше шансів виграти один із сертифікатів.

Організатори уточнюють, що виграні миттєві подарунки серед непаливних товарів та знижки зберігаються у профілі користувача в застосунку UKRNAFTA. Виграні літри пального автоматично зараховуються на паливний гаманець у застосунку та діють впродовж року з моменту нарахування.

У компанії звертають увагу на те, що пальне з електронного гаманця можна передавати іншим людям за допомогою функції «шеринг пального», що дозволяє ділитися виграшем із друзями та родичами. Усі детальні правила участі, обмеження та додаткові умови акції доступні за посиланням, яке UKRNAFTA публікує на своїх офіційних ресурсах.

