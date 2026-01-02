У ніч на 3 січня в реєстрі “Оберіг” будуть проводитися планові технічні роботи, внаслідок чого сервіс “Резерв+” буде тимчасово недоступний.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

З 00:00 до 06:00 3 січня у реєстрі “Оберіг” триватимуть технічні роботи. У цей період користувачі не зможуть отримати послуги через застосунок “Резерв+” чи оновити Резерв ID, йдеться в офіційному повідомленні.

Міністерство оборони рекомендує завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб мати його під рукою. Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути плюс і вибрати опцію “Завантажити PDF”.

Згідно з повідомленням, роботи завершаться о 06:00, після чого застосунок “Резерв+” відновить свою роботу в звичному режимі.

Що таке “Резерв+”

“Резерв+” — це мобільний додаток, створений для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У ньому користувачі можуть оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ.

У грудні 2025 року Кабінет Міністрів України оновив порядок оформлення військово-облікових документів. Тепер електронний документ у “Резерв+” є основним для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

Для тих, кому потрібна паперова версія, є можливість роздрукувати її самостійно або отримати в територіальних центрах комплектування.

Раніше “Резерв+” був альтернативою паперовим документам, але не їх заміною. Електронний військово-обліковий документ прирівнювався до паперового.

Також у додатку “Резерв+” можна отримати знижку на штраф за порушення військового обліку. Після подання відповідної заяви штраф зменшується на 50%.

Крім того, в “Резерв+” можна оформити 35 видів відстрочок. Йдеться про людей з інвалідністю, студентів, аспірантів, батьків трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі, сімей військових із дитиною, чоловіків або дружин осіб з інвалідністю, людей з тимчасовою непридатністю, а також працівників вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів.

