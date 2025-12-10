Close Menu
Актуально
Підписатися
Субота, 13 Грудня

У “Резерв+” тепер автоматично підтягуватиметься фото: що потрібно знати користувачам

Дяченко Олена  Наука и технологии Коментарів немає1 хвилина читання
У "Резерв+" тепер автоматично підтягуватиметься фото: що потрібно знати користувачам
У "Резерв+" тепер автоматично підтягуватиметься фото: що потрібно знати користувачам

У застосунку “Резерв+” з’явилася важлива нова функція — тепер фото власника автоматично додається до електронного документа (Резерв ID). Щоб скористатися цією можливістю, користувачам потрібно оновити застосунок до останньої версії та оновити документ.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на Міністерство оборони України.

Як це покращить процес перевірки документів

У Міністерстві оборони зазначили, що додавання фотографії зробить процес перевірки документів швидшим та зручнішим для всіх. Це спростить і прискорить перевірку особистих даних, роблячи її більш прозорою.

“Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти приносили реальну користь у повсякденному житті. Наявність фото в документі зробить перевірку даних громадян швидшою та ефективнішою”, — йдеться у повідомленні відомства.

Що потрібно знати користувачам

Міністерство оборони уточнює, що фото буде автоматично підтягуватися лише у тих користувачів, які мають біометричний паспорт. При цьому, Резерв ID без фотографії залишається повноцінним юридичним документом.

У перші дні після запуску нової функції через високий попит можуть виникати затримки в оновленні фотографій. Якщо фото не з’явилося протягом кількох днів, користувачам рекомендується скористатися функцією “Виправити дані онлайн”, яка доступна в меню застосунку.

Раніше ми повідомляли, що Міноборони тестує оплату штрафів через «Резерв+».

Post Views: 33
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.