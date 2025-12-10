У застосунку “Резерв+” з’явилася важлива нова функція — тепер фото власника автоматично додається до електронного документа (Резерв ID). Щоб скористатися цією можливістю, користувачам потрібно оновити застосунок до останньої версії та оновити документ.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на Міністерство оборони України.

Як це покращить процес перевірки документів

У Міністерстві оборони зазначили, що додавання фотографії зробить процес перевірки документів швидшим та зручнішим для всіх. Це спростить і прискорить перевірку особистих даних, роблячи її більш прозорою.

“Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти приносили реальну користь у повсякденному житті. Наявність фото в документі зробить перевірку даних громадян швидшою та ефективнішою”, — йдеться у повідомленні відомства.

Що потрібно знати користувачам

Міністерство оборони уточнює, що фото буде автоматично підтягуватися лише у тих користувачів, які мають біометричний паспорт. При цьому, Резерв ID без фотографії залишається повноцінним юридичним документом.

У перші дні після запуску нової функції через високий попит можуть виникати затримки в оновленні фотографій. Якщо фото не з’явилося протягом кількох днів, користувачам рекомендується скористатися функцією “Виправити дані онлайн”, яка доступна в меню застосунку.

