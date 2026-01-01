Сьогодні українці відзначають перший день 2026 року, і це чудова нагода привітати рідних, друзів і колег з новим етапом у житті. Кожен з нас хоче поділитися теплом і позитивними емоціями, тому важливо підібрати правильні слова для привітання. Преса України зібрала найоригінальніші та найкращі варіанти привітань на Новий 2026 рік — від коротких побажань для соцмереж до глибоких і емоційних побажань у прозі та віршах.

Оригінальні привітання з Новим 2026 роком у прозі

Вітаю вас з Новим 2026 роком! Бажаю, щоб цей рік приніс вам щастя, удачу та великі можливості для розвитку. Нехай кожен день буде наповнений радощами, а мрії — здійсненими!

* * *

Щиро вітаю вас з Новим роком! Бажаю миру, здоров’я, тепла і світлих миттєвостей в кожному дні. Нехай цей рік стане роком великих досягнень і щасливих моментів!

* * *

З Новим 2026 роком! Нехай цей рік принесе вам безліч нових досягнень, радісних моментів і здоров’я на багато років вперед. Бажаю вам удачі, гармонії та любові!

* * *

Вітаю з Новим роком! Бажаю щастя, тепла, великої удачі та нових звершень у 2026 році. Нехай цей рік подарує безліч яскравих моментів і справжніх перемог!

З новим 2026 роком! Бажаю, щоб цей рік був сповнений гармонії, удачі та можливостей для розвитку. Хай здійсняться всі мрії, а попереду чекає лише щастя та благополуччя!

* * *

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб кожен день 2026 року дарував радість, а здоров’я, любов і успіх супроводжували вас на кожному кроці.

* * *

Щиро вітаю з Новим 2026 роком! Нехай цей рік принесе мир, добробут та здійснення всіх бажань. Бажаю вам здоров’я, щастя і тільки найкращого!

* * *

З Новим 2026 роком! Нехай цей рік принесе багато нових можливостей, захоплюючих подій та перемог. Бажаю здоров’я, удачі та безмежного щастя у всіх ваших починаннях!

Вітаю вас з чудовим святом — Новим роком! Бажаю здійснення всіх мрій і планів, щастя, здоров’я та тепла в кожному дні. Нехай цей рік принесе лише найкраще!

* * *

З Новим 2026 роком! Бажаю, щоб цей рік був сповнений удачі, великих перемог та моментів радості. Нехай ваші серця наповнюються любов’ю, а дім — затишком!

* * *

Вітаю з Новим роком! Бажаю вам відчувати кожен момент, цінувати найважливіше і сміливо йти до своїх цілей. Нехай 2026 рік буде роком великих досягнень і щасливих моментів!

* * *

Вітаю з Новим 2026 роком! Бажаю здоров’я, щастя, удачі, тепла та радості. Нехай цей рік принесе вам багато яскравих вражень та справжніх перемог!

* * *

З Новим 2026 роком! Бажаю вам, щоб кожен день цього року був наповнений щастям, новими можливостями і гармонією. Хай все, що ви задумали, обов’язково здійсниться!

Вітаю вас з Новим роком! Бажаю цього року знайти нові можливості, здійснити мрії та отримати заслужену винагороду за працю. Нехай цей рік буде сповнений удачі та благополуччя!

* * *

З Новим 2026 роком! Бажаю, щоб у новому році з вами були здоров’я, удача, успіх і підтримка близьких. Нехай цей рік принесе лише позитивні зміни!

* * *

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб 2026 рік був роком великих перемог, цікавих подорожей та нових досягнень. Нехай ваші мрії стануть реальністю!

* * *

З Новим роком! Бажаю, щоб 2026 рік приніс вам багато радості, тепла в серці і невичерпного натхнення для нових звершень!

* * *

Щиро вітаю з Новим 2026 роком! Бажаю, щоб кожен день цього року був сповнений любов’ю, щастям і незабутніми емоціями. Нехай цей рік стане періодом великих досягнень і радості!

З Новим роком! Бажаю, щоб новий рік став для вас часом нових можливостей, здійснених мрій і безмежного щастя. Нехай удача та натхнення супроводжують вас на кожному кроці!

* * *

Вітаю з Новим 2026 роком! Бажаю, щоб у цьому році кожен день приносив щось нове, цікаве і важливе. Нехай цей рік стане роком великих досягнень та справжнього щастя!

* * *

З Новим 2026 роком! Бажаю вам відчувати кожен день як подарунок, отримувати задоволення від кожної миті і вірити у свої сили. Нехай цей рік принесе вам найкраще!

Короткі смс-привітання

Вітаю з Новим роком! Нехай 2026 рік принесе більше радості та яскравих емоцій, ніж будь-коли!

Нехай 2026 рік принесе більше радості та яскравих емоцій, ніж будь-коли! З новим роком! Хай цей рік стане твоїм найкращим і принесе лише приємні сюрпризи!

Хай цей рік стане твоїм найкращим і принесе лише приємні сюрпризи! З прийдешнім 2026! Бажаю вам удачі, гармонії та тільки позитивних змін в новому році!

Бажаю вам удачі, гармонії та тільки позитивних змін в новому році! З новим 2026 роком! Хай цей рік принесе тільки теплі та світлі моменти!

Хай цей рік принесе тільки теплі та світлі моменти! З новим роком! Нехай 2026 рік буде сповнений можливостей і великих перемог!

Привітання у віршах

З роком Новим я вас, любі, вітаю,

Від щирого серця добра вам бажаю!

Хай буде достатку та щастя багато,

Хай сповниться миром й добробутом хата,

Нехай в новім році усе в вас вдаєтся,

І радість барвінком довкола вас в’ється!

Миру та спокою, ласки, любові,

Кожного дня щоб були ви здорові!

* * *

Хай здійсняються бажані мрії,

Рік новий стане роком надії.

Хай здоров’я міцного прибуде,

Щастя, радості, посмішок всюди!

І достаток хай буде в оселі,

Щоб були всі гуляння веселі!

Творчих успіхів, сил і наснаги.

Від близьких — розуміння й поваги.

Від колег — допомоги в роботі.

І хай місця не буде турботі.

Керівництво хай збільшить доходи

За природність красивої вроди.

* * *

Новий рік іде до хати,

Тож спішу Вас привітати:

Побажати щастя й долі,

Статків добрих і доволі

Радощів, любові, сміху,

І дарунків — повні міхи,

Ні дня в році не хворіти

Та успішно багатіти!

* * *

Вітаю з Новорічним святом!

Бажаю вам удачу мати,

Міцне здоров’я без хвороб,

Цікавих вражень і пригод.

Хай гарним буде кожен день,

Любов у дім нехай зайде.

Злагоди, затишку і миру,

Щоб увесь рік жили щасливо!

* * *

Хай прийдешній новий рік

Несе щастя на поріг.

Хай здійсняє ваші мрії

Й буде довгим у вас вік!

Будьте всміхнені, веселі,

Бережіть свою оселю.

Про сім’ю свою турбуйтесь

Та ніколи не сумуйте!

Благ, фінансів вашій хаті,

Щоб завжди були багаті.

Щоб увесь наступний рік

З щастям жили бік о бік!

