Сьогодні українці відзначають перший день 2026 року, і це чудова нагода привітати рідних, друзів і колег з новим етапом у житті. Кожен з нас хоче поділитися теплом і позитивними емоціями, тому важливо підібрати правильні слова для привітання. Преса України зібрала найоригінальніші та найкращі варіанти привітань на Новий 2026 рік — від коротких побажань для соцмереж до глибоких і емоційних побажань у прозі та віршах.
Оригінальні привітання з Новим 2026 роком у прозі
Вітаю вас з Новим 2026 роком! Бажаю, щоб цей рік приніс вам щастя, удачу та великі можливості для розвитку. Нехай кожен день буде наповнений радощами, а мрії — здійсненими!
* * *
Щиро вітаю вас з Новим роком! Бажаю миру, здоров’я, тепла і світлих миттєвостей в кожному дні. Нехай цей рік стане роком великих досягнень і щасливих моментів!
* * *
З Новим 2026 роком! Нехай цей рік принесе вам безліч нових досягнень, радісних моментів і здоров’я на багато років вперед. Бажаю вам удачі, гармонії та любові!
* * *
Вітаю з Новим роком! Бажаю щастя, тепла, великої удачі та нових звершень у 2026 році. Нехай цей рік подарує безліч яскравих моментів і справжніх перемог!
З новим 2026 роком! Бажаю, щоб цей рік був сповнений гармонії, удачі та можливостей для розвитку. Хай здійсняться всі мрії, а попереду чекає лише щастя та благополуччя!
* * *
Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб кожен день 2026 року дарував радість, а здоров’я, любов і успіх супроводжували вас на кожному кроці.
* * *
Щиро вітаю з Новим 2026 роком! Нехай цей рік принесе мир, добробут та здійснення всіх бажань. Бажаю вам здоров’я, щастя і тільки найкращого!
* * *
З Новим 2026 роком! Нехай цей рік принесе багато нових можливостей, захоплюючих подій та перемог. Бажаю здоров’я, удачі та безмежного щастя у всіх ваших починаннях!
Вітаю вас з чудовим святом — Новим роком! Бажаю здійснення всіх мрій і планів, щастя, здоров’я та тепла в кожному дні. Нехай цей рік принесе лише найкраще!
* * *
З Новим 2026 роком! Бажаю, щоб цей рік був сповнений удачі, великих перемог та моментів радості. Нехай ваші серця наповнюються любов’ю, а дім — затишком!
* * *
Вітаю з Новим роком! Бажаю вам відчувати кожен момент, цінувати найважливіше і сміливо йти до своїх цілей. Нехай 2026 рік буде роком великих досягнень і щасливих моментів!
* * *
Вітаю з Новим 2026 роком! Бажаю здоров’я, щастя, удачі, тепла та радості. Нехай цей рік принесе вам багато яскравих вражень та справжніх перемог!
* * *
З Новим 2026 роком! Бажаю вам, щоб кожен день цього року був наповнений щастям, новими можливостями і гармонією. Хай все, що ви задумали, обов’язково здійсниться!
Вітаю вас з Новим роком! Бажаю цього року знайти нові можливості, здійснити мрії та отримати заслужену винагороду за працю. Нехай цей рік буде сповнений удачі та благополуччя!
* * *
З Новим 2026 роком! Бажаю, щоб у новому році з вами були здоров’я, удача, успіх і підтримка близьких. Нехай цей рік принесе лише позитивні зміни!
* * *
Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб 2026 рік був роком великих перемог, цікавих подорожей та нових досягнень. Нехай ваші мрії стануть реальністю!
* * *
З Новим роком! Бажаю, щоб 2026 рік приніс вам багато радості, тепла в серці і невичерпного натхнення для нових звершень!
* * *
Щиро вітаю з Новим 2026 роком! Бажаю, щоб кожен день цього року був сповнений любов’ю, щастям і незабутніми емоціями. Нехай цей рік стане періодом великих досягнень і радості!
З Новим роком! Бажаю, щоб новий рік став для вас часом нових можливостей, здійснених мрій і безмежного щастя. Нехай удача та натхнення супроводжують вас на кожному кроці!
* * *
Вітаю з Новим 2026 роком! Бажаю, щоб у цьому році кожен день приносив щось нове, цікаве і важливе. Нехай цей рік стане роком великих досягнень та справжнього щастя!
* * *
З Новим 2026 роком! Бажаю вам відчувати кожен день як подарунок, отримувати задоволення від кожної миті і вірити у свої сили. Нехай цей рік принесе вам найкраще!
Короткі смс-привітання
- Вітаю з Новим роком! Нехай 2026 рік принесе більше радості та яскравих емоцій, ніж будь-коли!
- З новим роком! Хай цей рік стане твоїм найкращим і принесе лише приємні сюрпризи!
- З прийдешнім 2026! Бажаю вам удачі, гармонії та тільки позитивних змін в новому році!
- З новим 2026 роком! Хай цей рік принесе тільки теплі та світлі моменти!
- З новим роком! Нехай 2026 рік буде сповнений можливостей і великих перемог!
Привітання у віршах
З роком Новим я вас, любі, вітаю,
Від щирого серця добра вам бажаю!
Хай буде достатку та щастя багато,
Хай сповниться миром й добробутом хата,
Нехай в новім році усе в вас вдаєтся,
І радість барвінком довкола вас в’ється!
Миру та спокою, ласки, любові,
Кожного дня щоб були ви здорові!
* * *
Хай здійсняються бажані мрії,
Рік новий стане роком надії.
Хай здоров’я міцного прибуде,
Щастя, радості, посмішок всюди!
І достаток хай буде в оселі,
Щоб були всі гуляння веселі!
Творчих успіхів, сил і наснаги.
Від близьких — розуміння й поваги.
Від колег — допомоги в роботі.
І хай місця не буде турботі.
Керівництво хай збільшить доходи
За природність красивої вроди.
* * *
Новий рік іде до хати,
Тож спішу Вас привітати:
Побажати щастя й долі,
Статків добрих і доволі
Радощів, любові, сміху,
І дарунків — повні міхи,
Ні дня в році не хворіти
Та успішно багатіти!
* * *
Вітаю з Новорічним святом!
Бажаю вам удачу мати,
Міцне здоров’я без хвороб,
Цікавих вражень і пригод.
Хай гарним буде кожен день,
Любов у дім нехай зайде.
Злагоди, затишку і миру,
Щоб увесь рік жили щасливо!
* * *
Хай прийдешній новий рік
Несе щастя на поріг.
Хай здійсняє ваші мрії
Й буде довгим у вас вік!
Будьте всміхнені, веселі,
Бережіть свою оселю.
Про сім’ю свою турбуйтесь
Та ніколи не сумуйте!
Благ, фінансів вашій хаті,
Щоб завжди були багаті.
Щоб увесь наступний рік
З щастям жили бік о бік!
